Chuyện tình của Leonardo DiCaprio và siêu mẫu 28 tuổi

Tài tử Leonardo DiCaprio muốn nghiêm túc hơn trong chuyện tình cảm với siêu mẫu Vittoria Ceretti, 28 tuổi, lần đầu đưa cô dự lễ trao giải lớn.

Tại lễ Oscar ngày 15/3, chuyện tình của Leonardo DiCaprio và người đẹp Italy - Vittoria Ceretti - thu hút nhiều quan tâm vì đây là lần đầu anh đưa cô đến dự một lễ trao giải lớn sau ba năm yêu. Mùa giải này cũng là lần hiếm hoi anh tham gia cùng bạn gái kể từ khi sánh đôi siêu mẫu Gisele Bündchen trên thảm đỏ Oscar 2005, theo Independent. Khi ấy, anh đã hẹn hò Bündchen được 5 năm.

Leonardo DiCaprio, 52 tuổi, bên người yêu kém 24 tuổi tại lễ trao giải Oscar. Cả hai không đi thảm đỏ, chỉ ngồi cùng nhau trong khán phòng. Ảnh: ABC

Theo nguồn tin của People, sự xuất hiện của họ tại Oscar năm nay cho thấy Leonardo DiCarpio muốn có mối quan hệ sâu sắc hơn với Vittoria Ceretti. So với những bạn gái cũ, mối tình mới được cho có sự khác biệt khi anh thực sự quan tâm Ceretti. "Hai người có thể chưa sẵn sàng tiến đến hôn nhân, nhưng đây là lần đầu Leo (tên gọi tắt của diễn viên) cởi mở với một tương lai nghiêm túc", người này nói thêm.

Nguồn tin còn cho biết Vittoria Ceretti thuộc kiểu phụ nữ độc lập, có cuộc sống riêng. Điều này đã thu hút DiCaprio bởi anh thường có lịch trình bận rộn, phải dành nhiều ngày ở phim trường hoặc đi quay xa nhà. Họ cũng cho rằng bạn bè của diễn viên nhận ra anh thoải mái thể hiện tình cảm với Ceretti hơn những người tình cũ.

Cả hai vướng tin hẹn hò từ tháng 8/2023, sau khi Page Six công bố loạt ảnh họ cùng đi chơi, ăn uống ở Santa Barbara, California. Đến nay, cặp sao kín tiếng về đời tư nhưng thường đi du lịch cùng nhau. Cuối tháng 6/2025, hai người dự đám cưới của tỷ phú Jeff Bezos và cựu MC Lauren Sánchez tại Venice (Italy).

Lần gần nhất họ công khai sánh đôi là tại buổi ra mắt phim One Battle After Another của DiCaprio tại Los Angeles hồi tháng 9/2025. Sau đó, nghệ sĩ đưa bạn gái đến New York để cùng tham gia các chuyến quảng bá tiếp theo của anh.

Cặp sao tay trong tay tại New York hồi tháng 9/2025. Ảnh: The Image Direct

Từ trước đến nay, tài tử Titanic nổi tiếng là người coi trọng sự riêng tư, nhất là đối với chuyện tình cảm. Trên TIME năm 2025, anh nói thích sống ẩn và chỉ xuất hiện khi có việc quan trọng cần bày tỏ, cho rằng đây là chiến lược giúp bản thân duy trì sự nghiệp bền lâu.

Dù DiCaprio luôn giữ im lặng với truyền thông, bạn gái của anh từng hé lộ chuyện của họ trong một cuộc phỏng vấn. Trên Vogue Pháp năm ngoái, Vittoria Ceretti hiếm hoi nói về Leonardo DiCarpio, kể hai người gặp nhau lần đầu tại Milan (Italy) nhưng không tiết lộ chi tiết. Cô không nhắc tên bạn trai, còn tạp chí chỉ gọi anh là "một diễn viên rất nổi tiếng".

Cũng trong cuộc trò chuyện, người đẹp cho biết không đồng tình với việc bị mọi người nhớ đến như "người tình của nghệ sĩ lớn" thay vì sự nghiệp cá nhân. Cô cũng quan niệm cần học cách thích nghi việc yêu "người được khao khát nhất thế giới", theo cách Vogue mô tả DiCaprio. Cô nói: "Nếu những gì bạn đang trải qua là thật, nếu bạn biết cả hai thực sự yêu nhau thì không có lý do gì để lo lắng. Bởi tình yêu sẽ bảo vệ và mang đến sự tự tin cho chúng ta".

Leonardo DiCaprio sinh năm 1974, là diễn viên hàng đầu Hollywood. Với vẻ điển trai và diễn xuất ấn tượng, anh nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích của các đạo diễn Hollywood và nổi danh toàn cầu sau Titanic (1997). Năm 2016, tài tử thắng giải Oscar Nam chính xuất sắc, sau bốn lần lỡ hẹn.

Tại Oscar năm nay, anh cũng tranh hạng mục trên nhưng người được xướng tên là Michael B. Jordan. Dù vậy, dự án One Battle After Another do anh đóng chính thắng Phim xuất sắc Oscar. Ngoài diễn xuất, DiCaprio tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, động vật hoang dã, chống biến đổi khí hậu nhiều năm qua.

Vittoria Ceretti sinh năm 1998 tại Brescia, Italy, được trang Models xếp vào nhóm "Siêu mẫu thế hệ mới". Người mẫu được giới chuyên môn đánh giá cao và nhiều thương hiệu lớn yêu thích. Cô trình diễn cho các nhà mốt đình đám như Chanel, Prada, Fendi, Valentino. Ceretti được xem là ngoại lệ của Leonardo DiCarprio bởi phần lớn bạn gái cũ của tài tử không quá 25 tuổi khi hẹn hò anh. Người đẹp từng kết hôn DJ Matteo Milleri năm 2020, chia tay tháng 6/2023.

Phương Thảo (theo People)