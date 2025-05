Chuyện tình của Bella Hadid và chàng cao bồi

Siêu mẫu Bella Hadid phải lòng chàng trai miền viễn Tây Adan Banuelos ngay lần đầu gặp nhau, có cùng đam mê cưỡi ngựa.

Trên Vogue giữa tháng 5, Bella Hadid, 29 tuổi, trả lời phỏng vấn về sự nghiệp, dự định tương lai và chuyện tình cảm với bạn trai Mỹ gốc Mexico - Adan Banuelos, 37 tuổi. Cả hai gặp nhau lần đầu tại một chương trình cưỡi ngựa ở Texas năm 2023. Thời điểm ấy, cô rời làng mẫu để "học cách yêu bản thân" sau nhiều năm bị căn bệnh Lyme mãn tính và các hội chứng tâm lý giày vò. Cô trở lại sàn runway hồi tháng 9/2024.

Hiện người đẹp sống tại Texas, mua nhà gần nơi ở của bạn trai hồi tháng 3, theo TMZ. Bella cho biết từng có khoảng thời gian suy sụp, sống cô độc trong trang trại của gia đình ở Pennsylvania năm 26 tuổi. Khi ấy, mẹ cô - cựu người mẫu Yolanda - đang ở Texas cùng bạn trai, muốn con gái đến sống cùng vì không thể để cô một mình. Do đó, Bella về với mẹ. Không lâu sau khi chuyển đến chỗ mới, cô gặp Adan Banuelos.

Bella Hadid và bạn trai Adan Banuelos tại tuần thời trang New York tháng 9/2024. Ảnh: WFAA

Người mẫu kể: "Ở đó, tôi và bố dượng chăn bò, cưỡi ngựa xuyên rừng và tôi bắt đầu cảm thấy khá hơn dù vẫn vật lộn với nhiều chuyện riêng. Rồi ngày hôm sau, tôi gặp bạn trai. Khi thấy anh, tôi như cảm nhận luồng gió mới. Lúc ấy, anh bước vào khu trưng bày - nơi chúng tôi chuẩn bị cho các hoạt động của buổi diễn, còn tôi đang đội mũ cao bồi. Vừa thấy anh, tôi nghĩ: 'Mình luôn muốn chàng cao bồi thế này'. Anh ấy khá đẹp trai".

Theo Hadid, Adan Banuelos từng thú nhận ban đầu không biết cô nổi tiếng cho đến lần gặp đầu tiên. Cô nói điều đó mang lại cảm giác mới mẻ. Ngoài ra, Bella bày tỏ tự hào về người yêu, tiết lộ anh là cao bồi Mexico trẻ nhất được vinh danh trên Đại sảnh Danh vọng của Hiệp hội Ngựa cắt Quốc gia (NCHA). Dù vậy, cô yêu mến vẻ bình dị hàng ngày của anh hơn. "Anh ấy làm việc vì gia đình, vì khách hàng, vì hy vọng xây dựng một gia đình, tổ ấm riêng một ngày nào đó", cô nói thêm.

Người mẫu bày tỏ mong muốn có con sau khi chị gái - siêu mẫu Gigi Hadid - đón con gái đầu lòng bốn năm trước. "Gia đình luôn trong tâm trí tôi. Tôi nóng lòng muốn làm mẹ", cô nói.

Bella Hadid và bạn trai tại New York tháng 11/2024. Ảnh: GC Images

Truyền thông quốc tế nhận định cả hai gắn bó nhờ cùng yêu thích cưỡi ngựa. Trong khi Banuelos là dân chuyên nghiệp, Bella giỏi bộ môn này từ nhỏ. Cô từng đặt mục tiêu tham gia Olympic nhưng phải từ bỏ sau khi được chẩn đoán mắc Lyme năm 2016, theo Harper's Bazaar. Năm 2023, người đẹp trở lại trường đua khi tham gia sự kiện đấu giải ở Florida. Cuối năm 2024, Bella giành danh hiệu Tân binh của năm tại Giải sự kiện giới hạn độ tuổi của NCHA. Adan Banuelos là huấn luyện viên của Bella suốt thời gian qua, nhiều lần đăng bài tự hào về cô trên trang cá nhân.

Bella Hadid nhận giải Tân binh của năm do Hiệp hội Ngựa cắt trao tặng năm 2024 Bella Hadid và người yêu tại giải đấu tháng 12/2024. Video: Instagram/ Bella Hadid

Từ khi yêu, cặp sao luôn dự sự kiện của nhau. Tháng 5/2024, Adan Banuelos có mặt tại tiệc ra mắt thương hiệu nước hoa của Bella Hadid ở New York. Bốn tháng sau, Bella xuất hiện tại lễ quảng bá series tài liệu về miền viễn Tây - Window to the West. Dự án gồm sáu phần, có sự tham gia của Adan trong tập Horse Sense về cuộc sống cao bồi của anh và gia đình Banuelos. Bella Hadid cũng góp mặt trong tập đó nhưng chỉ vài giây.

Tại lễ ra mắt phim ở New York, Adan Banuelos nói về bạn gái với Texas Monthly: "Thế giới nhìn Bella và nghĩ cô ấy xinh đẹp. Theo tôi, họ chỉ thấy khoảng mười phần trăm vẻ đẹp thực sự của Bella vì cô ấy là một con người tuyệt vời". Trước buổi công chiếu vài ngày, cả hai gây chú ý bằng màn trình diễn cưỡi ngựa tại tuần thời trang New York nhằm quảng bá phim.

Bela Hadid và Adan Banuelos cưỡi ngựa, hôn nhau tại New York Fashion Week tháng 9/2024. Bela Hadid và Adan Banuelos cưỡi ngựa, hôn nhau tại buổi quảng bá phim tháng 9/2024. Video: Instagram/ Teton Ridge

Bella Hadid sinh năm 1996, mang trong mình hai dòng máu Hà Lan và Palestine. Người đẹp thường xuất hiện với hình ảnh quyến rũ cùng những bộ ảnh khoe vóc dáng. Năm 2016, Bella được vinh danh tại lễ trao giải Người mẫu của năm (Model of the Year). Cô và chị gái Gigi thuộc danh sách những chân dài nổi danh.

Siêu mẫu từng hẹn hò ca sĩ The Weeknd năm 2015. Tháng 12/2016, cặp sao chia tay. Bella tái hợp ca sĩ từ mùa hè năm 2018 nhưng đổ vỡ sau hơn một năm hàn gắn. Tháng 7/2021, siêu mẫu công khai yêu nghệ sĩ Marc Kalman, chia tay năm 2023.

Phương Thảo (theo People, Vogue)