Bella Hadid khoe bạn trai mới

PhápSiêu mẫu Bella Hadid đăng ảnh tình tứ bên bạn trai Marc Kalman trong chuyến du lịch mới đây.

Theo Eonline, ngày 8/7, Hadid xác nhận mối quan hệ với Kalman qua trang Instagram cá nhân. Cô đăng loạt ảnh tới dự LHP Cannes và tuần lễ thời trang Paris tuần qua. Trong đó, một bức ghi lại khoảnh khắc siêu mẫu ôm và hôn Kalman. "Quãng thời gian tuyệt vời của tôi. Mạnh khỏe, làm việc và được yêu", cô chú thích.

Bella Hadid (phải) công khai bạn trai mới. Ảnh: Bella Hadid Instagram.

Marc Kalman hoạt động trong ngành sáng tạo, từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ tại Hollywood. Anh từng thiết kế ảnh bìa băng cassette Days Before Rodeo của Travis Scott năm 2014.

Tin đồn hai người hẹn hò có từ tháng 6, sau khi thợ săn ảnh phát hiện họ đi ăn tối tại New York. Hồi đầu năm, một nguồn tin thân cận với Hadid khẳng định cô có bạn trai mới. Nhiều người đồn cô hẹn hò Duke Nicholson, cháu tài tử Jack Nicholson. Tuy nhiên, người mẫu phủ nhận.

Bella Hadid, sinh năm 1996, mang trong mình hai dòng máu Hà Lan và Palestine. Cô là em gái của Gigi Hadid và có mẹ là người mẫu nổi tiếng Yolanda. Người đẹp thường xuất hiện với hình ảnh quyến rũ. Năm 2016, Bella được vinh danh tại lễ trao giải Model of the Year. Trong quá khứ, cô từng hẹn hò ca sĩ The Weeknd trong bốn năm, từ 2015 đến 2019.

Bella Hadid khỏa thân trong quảng cáo của Calvin Klein Bella Hadid đóng MV quảng cáo đồ tập. Video: Calvin Klein.

Phương Mai (theo Eonline)