Đạt kỷ lục gần 126.000 USD nhưng Bitcoin đã biến động mạnh, tăng giảm hàng chục USD chỉ trong một ngày và kết năm giảm 7%, thấp hơn nhiều so với dự đoán.

2025 là một năm đầy biến động của Bitcoin (BTC), khi đồng tiền này liên tục thách thức mọi dự báo bằng những đợt sóng tăng - giảm mà Reuters ví như "tàu lượn". Khép lại năm (tính đến ngày 29/12), Bitcoin dừng ở 87.138 USD một đơn vị, giảm khoảng 6,7% so với đầu năm. Lần đầu tiên kể từ năm 2022, BTC kết thúc năm trong sự sụt giảm.

Đây được xem là một đòn giáng mạnh vào những người đầu cơ giá lên. Strategy, công ty tích trữ Bitcoin nhiều nhất thế giới, từng dự đoán vào cuối tháng 10 rằng tiền số lớn nhất thế giới sẽ đạt 150.000 USD trong năm nay. Các nhà phân tích tại Standard Chartered năm trước cũng ước tính BTC sẽ đạt 200.000 USD vào cuối năm 2025, một phần do dòng chảy vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ.

Tuy nhiên, con số này không phản ánh hết sự khốc liệt của thị trường khi biên độ dao động trong năm của tiền số lớn nhất thế giới lên tới trên 51.761 USD. Cụ thể, Bitcoin đã thiết lập đỉnh lịch sử tại 126.198 USD (ngày 6/10) và rơi xuống đáy sâu nhất trong năm khoảng 74.437 (ngày 7/4).

Chuyến "tàu lượn" của Bitcoin trong năm qua có thể chia thành các giai đoạn như sau. Ngay từ tháng 1, BTC đã tạo nên cơn sốt khi vượt ngưỡng 100.000 USD và duy trì đà hưng phấn. Thị trường lúc này đầy lạc quan khi giá liên tục trụ vững trên vùng sáu chữ số.

Tuy nhiên, sự hưng phấn sớm bị dập tắt bởi đợt điều chỉnh mạnh. Từ vùng 96.000 USD vào giữa tháng 2, Bitcoin bắt đầu trượt dài, mất mốc 90.000 USD và chạm mức thấp nhất năm vào ngày 7/4 với 74.437 USD một đồng. Đây là giai đoạn đen tối nhất khi giá bốc hơi đáng kể, khiến niềm tin nhà đầu tư bị lung lay dữ dội. Thời điểm này, tiền số cũng như toàn bộ thị trường tài chính đang chịu ảnh hưởng nặng nề trước thông tin thuế đối ứng của Mỹ.

Sau khi tạo đáy, Bitcoin phục hồi mạnh. Tháng 5 đánh dấu việc lấy lại mốc tâm lý quan trọng 100.000 USD khi lo ngại về thuế quan dần được gỡ bỏ. Đà tăng tiếp diễn đến tháng 7 khi giá vượt lên vùng trên 120.000 USD, tạo tiền đề cho những biến động dữ dội tiếp theo.

Sau một đợt hạ nhiệt ngắn trong tháng 8 và tháng 9, Bitcoin bất ngờ tăng tốc trở lại vào đầu tháng 10. Chỉ trong vài ngày, giá đã bùng nổ và thiết lập đỉnh cao nhất mọi thời đại tại 126.198 USD vào ngày 6/10.

Tuy nhiên ngay sau khi đạt đỉnh, áp lực chốt lời cùng những tác động liên đới từ thị trường chứng khoán, nhất là nhóm cổ phiếu ngành AI, đã đẩy BTC vào xu hướng giảm kéo dài. Đồng thời, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang trở lại, rủi ro điều chỉnh đe dọa khắp thị trường khiến tâm lý nhà đầu tư trượt dốc. Riêng ngày 10/10, thị trường ghi nhận hơn 19 tỷ USD thanh lý trên các vị thế có đòn bẩy, mức lớn nhất trong lịch sử tiền số. Giá liên tục lùi sâu, có thời điểm rơi xuống sát mốc 80.000 USD vào cuối tháng 11 trước khi đi ngang và kết thúc năm quanh vùng 87.000 USD một đơn vị.

Điểm đặc trưng của Bitcoin trong năm 2025 không chỉ nằm ở các mốc kỷ lục mà còn ở tính biến động cực độ, khiến giới đầu tư nhiều phiên "thót tim". Thị trường đã chứng kiến những giai đoạn giá nhảy múa với biên độ hàng nghìn USD chỉ trong vòng 24 giờ.

Điển hình nhất là ngày 10/10, ngay sau khi vừa thiết lập đỉnh lịch sử trước đó, Bitcoin đã hứng chịu một cú "flash crash" (giảm giá chớp nhoáng) dữ dội. Thị giá từ mức gần 122.510 USD đã lao nhanh xuống 104.582 USD. Chỉ trong một ngày, biên độ dao động đã lên tới gần 18.000 USD, khiến nhiều vị thế trên thị trường phái sinh bị buộc phải thanh lý, cuốn trôi thành quả của nhiều nhà đầu tư.

Trước đó vào đầu tháng 3, thị trường cũng một phen rung lắc dữ dội vào ngày 2/3 khi giá tăng vọt hơn 10.000 USD nhưng ngay hôm sau (ngày 3/3) lại bị bán tháo mạnh từ vùng 94.400 USD về sát 85.000 USD. Những giai đoạn tìm đáy vào tháng 4 cũng khốc liệt không kém với các đợt rung lắc liên tục quanh khu vực 74.000-83.000 USD, minh chứng cho sự khó lường và rủi ro thường trực của loại tài sản này.

Các đồng xu biểu trưng của Bitcoin. Ảnh: Reuters

Sau một năm đầy biến động, nhiều nhà đầu tư bắt đầu trông đợi vào các dự báo cho năm tới. Trong báo cáo về triển vọng tài sản số mới đây, Grayscale - công ty quản lý tài sản số lớn nhất nước Mỹ - gọi 2026 là "bình minh của kỷ nguyên thể chế". Họ cho rằng chu kỳ tiền số 4 năm quen thuộc gắn liền với Bitcoin halving có thể bị phá vỡ, thay thế bằng dòng vốn ổn định hơn và hội nhập sâu hơn với thị trường tài chính truyền thống.

Grayscale chỉ ra các quy định pháp lý ngày càng rõ ràng đang đẩy nhanh việc nhóm nhà đầu tư tổ chức tham gia vào công nghệ blockchain, tích hợp công nghệ này vào thị trường vốn truyền thống. Song song đó, những lo ngại về sự mất giá của đồng đôla Mỹ có thể tiếp tục thúc đẩy nhu cầu với các tài sản thay thế, chẳng hạn như Bitcoin, Ether và các token tập trung vào quyền riêng tư.

Reuters dẫn dữ liệu do Binamarket, nền tảng thị trường dự đoán phi tập trung, công bố cho thấy hơn 80% các vị thế được ghi nhận dự đoán giá Bitcoin năm 2026 đang nghiêng về kịch bản 200.000 USD. Số liệu này tổng hợp kỳ vọng của người tham gia thông qua cam kết tài chính thực tế. Người tham gia phải bỏ vốn vào các kịch bản được xác định trước, qua đó tạo ra tín hiệu mang tính thị trường hơn so với việc phỏng vấn quan điểm cá nhân.

Các nhà phân tích cho rằng sự quan tâm ngày càng nhiều với các kịch bản giá Bitcoin cao hơn đang song hành cùng những thay đổi mang tính cấu trúc trong hệ sinh thái tài sản số. Sự tham gia của các tổ chức vào thị trường đã phổ biến trong những năm gần đây, được thúc đẩy bởi sự ra đời của các sản phẩm đầu tư được quản lý, hạ tầng lưu ký ngày càng hoàn thiện cùng với việc tài sản số dần được chấp nhận như một phần của danh mục đầu tư đa dạng.

Theo tổng hợp của CoinGecko, nhiều đơn vị đã đưa ra dự phóng giá BTC với biên độ chênh lệch lớn. Những dự báo thận trọng, thậm chí giảm giá, đưa ra mức tích lũy hoặc điều chỉnh về phạm vi 60.000-75.000 USD. Các tổ chức lớn như Citigroup duy trì các mục tiêu lạc quan nhưng vẫn ở mức thận trọng hơn quanh 143.000-189.000 USD. Còn với nhóm tích cực hoàn toàn, kịch bản dự đoán lên tới 250.000 USD hoặc cao hơn, mặc dù nhiều đơn vị đã đẩy các mục tiêu này sang năm 2027 do sự không chắc chắn của năm 2026.

Tổ chức Dự báo giá Thời điểm Citigroup - Cơ sở: 143.000 USD - Tích cực: 189.000 USD - Tiêu cực: 78.500 USD 12/2026 Grayscale >126.000 USD Giữa 2026 Fidelity 65.000-75.000 USD 2026 Standard Chartered 150.000 USD 2026 JPMorgan 150.000-170.000 USD 2026 Galaxy Digital 250.000 USD Cuối 2027 Bitwise >126.000 USD 2026 Bernstein 200.000 USD Cuối 2026 Bitfinex 80.000-100.000 USD 2026

Tiểu Gu