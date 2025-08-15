Chuyển sang tài khoản giao thông, tiền ở tài khoản thu phí xử lý thế nào?

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết số dư trong tài khoản thu phí sẽ được chuyển sang ví điện tử hoặc hoàn về tài khoản ngân hàng.

Theo Nghị định 119, trước ngày 1/10/2025, chủ phương tiện phải hoàn thành chuyển đổi tài khoản thu phí thành tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt của chủ phương tiện như ví điện tử, thẻ visa, tài khoản ngân hàng. Nếu không thực hiện, chủ phương tiện sẽ không thể lưu thông qua trạm thu phí.

Tài khoản thu phí hiện nay có chứa tiền, chỉ dùng để trả phí dịch vụ đường bộ và không phải định danh chủ phương tiện.

Trong khi đó, tài khoản giao thông là tài khoản định danh chủ phương tiện (không chứa tiền), phải kết nối với phương tiện thanh toán như ngân hàng/ví điện tử và được chi trả các mục đích như phí dịch vụ sử dụng đường bộ, bãi đỗ xe.

Phương tiện ùn ứ tại trạm thu phí Pháp Vân - Hà Nội chiều 28 Tết Quý Mão, đầu năm 2023. Ảnh: Ngọc Thành

Đề cập việc tiền dư ở tài khoản thu phí khi chuyển đổi sang tài khoản giao thông sẽ giải quyết thế nào, ông Tô Nam Toàn, Trưởng phòng KHCN Môi trường và Hợp tác Quốc tế, Cục Đường bộ Việt Nam, cho biết trước ngày 1/10, tiền trong tài khoản thu phí vẫn được ưu tiên để sử dụng thanh toán phí đường bộ.

Đến ngày 1/10, khi tài khoản thu phí chuyển sang tài khoản giao thông, số dư trong tài khoản thu phí (nếu còn) sẽ được chuyển trả lại cho chủ phương tiện theo hai cách.

Trường hợp chủ phương tiện có ví điện tử kết nối với tài khoản giao thông, tiền từ tài khoản thu phí sẽ được chuyển tự động về ví điện tử.

Với chủ phương tiện không có ví điện tử, tài khoản chỉ liên kết với thẻ tín dụng, theo ông Toàn, về mặt kỹ thuật việc chuyển tiền cho chủ phương tiện sẽ khó hơn. Cơ quan quản lý đã đề nghị nhà cung cấp dịch vụ yêu cầu chủ phương tiện cung cấp số tài khoản ngân hàng để chuyển lại số tiền còn dư trong tài khoản thu phí cho chủ phương tiện.

Ông Toàn cho biết, cả hai cách này đều không mất phí chuyển tiền. Phía cơ quan quản lý Nhà nước cam kết sẽ chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ giải quyết số dư trong tài khoản thu phí của chủ phương tiện ngay sau 1/10.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, cả nước hiện có 6,3 triệu phương tiện có tài khoản thu phí không dừng. Hiện nay đã có khoảng 50% chủ xe đã chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông.

Theo đại diện ePass, nếu khách hàng muốn rút tiền từ tài khoản thu phí Epass, thực hiện theo quy trình: chuẩn bị phiếu đề nghị rút tiền theo mẫu, in sao kê của ngân hàng, cung cấp hình ảnh chụp lịch sử giao dịch qua ví điện tử, căn cước công dân bản photo. Sau đó công ty chuyển khoản lại cho khách hàng vào đúng tài khoản đã nạp tiền.

Cách chuyển đổi tài khoản thu phí:

Chưa xử phạt chủ xe không đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông Cách chuyển đổi tài khoản thu phí Epass.

Chưa xử phạt chủ xe không đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông Cách chuyển đổi tài khoản thu phí VETC.

Đoàn Loan