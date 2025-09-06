Chuyển nhà vì quá oải kẹt xe ở Bình Triệu

'Quá sợ kẹt xe ở khu vực Bình Triệu, tôi quyết định dời nhà về khu vực quận 8 cũ để sống'.

"Tôi từng sống ở Thủ Đức. Hàng ngày đi làm đều phải qua cầu Bình Triệu, Hàng Xanh, Ung Văn Khiêm.

Tôi quá sợ hãi kẹt xe ở khu vực này. Giờ đã chuyển sang nơi khác sinh sống nhưng ký ức về kẹt xe ở Bình Thạnh vẫn là những ký ức khó quên".

"Tôi ở khu vực này 20 năm, từ Hàng Xanh đến vòng xoay Phạm Văn Đồng giờ cao điểm ngày nào cũng ùn tắc. Có chăng là sửa cầu thì nó ùn tắc lâu hơn thôi.

Giờ tôi chuyển qua quận 8 sống rồi".

Độc giả caoducqui và độc giả nickname xemcai gi chia sẻ về quyết định đổi chỗ ở để né kẹt xe tại khu vực cầu Bình Triệu (TP HCM). Hiện khu vực này đang chật vật vì ùn tắc trầm trọng ở cửa ngõ phía đông TP HCM.

Theo đó, mật độ xe đông và cầu Bình Triệu nối quốc lộ 13, Phạm Văn Đồng với khu vực Hàng Xanh hạn chế đi lại để sửa chữa, khiến cửa ngõ thành phố thường ùn tắc kéo dài.

Giờ cao điểm sáng đầu tháng 9, từ quốc lộ 13 đổ về cầu Bình Triệu 2, dòng xe xếp hàng dài phủ kín làn đường kéo dài hơn 2 km. Ôtô nhích từng chút còn xe máy phải chen chúc tìm từng khoảng trống nhỏ để đưa người dân đi làm, đi học.

Độc giả nickname nteo28417 cho biết cũng đã chuyển chỗ ở vì né kẹt xe: "Giống tôi, hồi xưa ở Bạch Đằng gần Hàng Xanh lúc nào cũng xe đông ngột ngạt nên quyết định chuyển đi ra An Lạc, Bình Tân. Từ ngày chuyển ra đây thấy thoải mái vô cùng, hơn 5 năm rồi chưa bao giờ bị kẹt xe".

Cùng cảnh ngộ, độc giả anhthi.nguyen0812 cho biết: "Ngày xưa tôi ở khu Đông Sài Gòn khoảng hai năm, xong thấy oải quá oải nên dời hẳn về khu Tây sống, đến nay đã ở được 6 năm.

Bên này đường sá rộng đẹp, không bị kẹt xe, không bị ngập lụt, giá nhà thì còn mềm so với các khu khác. Mai mốt có điều kiện dời lên khu quận 10 hoặc 11 cũ ở là đẹp luôn.

Không bao giờ có ý định mua nhà khu Đông Sài Gòn và phía Gò Vấp, Tân Bình".

Từ khi cầu Bình Triệu 1 bắt đầu cấm ôtô để sửa chữa hôm 26/8, quốc lộ 13, đại lộ Phạm Văn Đồng - hai tuyến huyết mạch cửa ngõ phía đông để đi khu vực Hàng Xanh và ra trung tâm thành phố thường xuyên ùn tắc.

Độc giả Trieu Tran nói: "Không phải vì sửa cầu mới kẹt xe, không chỉ kẹt ở đoạn từ ngã tư Hàng Xanh đến giao lộ quốc lộ 13 - Phạm Văn Đồng đâu (dĩ nhiên là cả 2 chiều ở 2 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và Đinh Bộ Lĩnh đều kẹt), mà có nhiều hôm kẹt xe ùn ứ còn lây lan ra cả đường Phạm Văn Đồng và quốc lộ 13 nữa.

Ở Phạm Văn Đồng thì lan đến Giga Mall ở hướng từ Giga Mall đổ về vòng xoay, hướng ngược lại là từ Nguyễn Xí (Đặng Thùy Trâm) về vòng xoay. Ở quốc lộ 13 thì ùn ứ kéo dài đến cầu Ông Dầu hoặc xa hơn nữa.

Có lần xe của tôi nhích từ Giga Mall Phạm Văn Đồng tới vòng xoay mất gần 30 phút và chôn chân trong vòng xoay một giờ, khi thoát khỏi vòng xoay rẽ về Đinh Bộ Lĩnh chạy về đến ngã 3 Đinh Bộ Lĩnh - Điện Biên Phủ là gần hai tiếng rưỡi -lâu hơn từ TP HCM đi Vũng Tàu. Đó là thời điểm chưa sửa cầu".

Độc giả Tun Tũn đề xuất: "Nên xây dựng cầu Bình Triệu mới sát ngay cầu Bình Triệu 2 (giống như cầu Sài Gòn 2 sát ngay cầu Sài Gòn cũ) sẽ không xảy ra tình trạng kẹt xe như hiện nay.

Ngày nào tôi cũng phải đi qua hai chiếc cầu này hai lần, rẽ sang cầu Bình Lợi đường Phạm Văn Đồng lại kẹt xe trầm trọng hơn. Nhất là lối rẽ sang Nguyễn Xí, đèn đỏ 150 giây, đèn xanh chỉ có 25 giây, đợi còn hơn kẹt xe, thấy nản".

Tương tự, độc giả nguyennang210 đề xuất giải pháp: "Thường đi qua đây, tôi đề nghị xem xét giải pháp:

Thứ nhất, giảm lượng xe qua nút thắt cổ chai tại đường dẫn lên cầu Bình Triệu 2: điều tiết ô tô hướng Bình Dương vào Sài Gòn. Thay vì chạy thẳng qua ngã tư Bình Triệu rồi lên cầu Bình Triệu 2, thì cho rẽ phải vào đường Phạm Văn Đồng lên cầu Bình Lợi vào Sài Gòn qua Nguyễn Xí, Phan Văn Trị, Nơ Trang Long, Hoàng Minh Giám...

Thứ hai, giảm lượng xe qua ngã tư Bình Triệu nhằm tránh ùn tại ngay ngã tư này: hướng dẫn phương tiện giao thông đi Bình Dương từ hướng Nguyễn Xí trên đường Phạm Văn Đồng.

Thay vì vào đường cạnh hông cầu vượt vào ngã tư Bình Triệu quẹo trái vào quốc lộ 13, thì đi thẳng qua cầu vượt ngã tư Bình Triệu, đi đến giao lộ đường 20 rẽ trái vào Kha Vạn Cân ra lại quốc lộ 13".

Hữu Nghị tổng hợp