Chuyên gia: Mua vàng giá cao lúc này như 'cầm hòn than nóng'

Giá kim loại quý đang biến động mạnh, chuyên gia cho rằng nhà đầu tư mua ở mức giá cao sẽ chịu rủi ro điều chỉnh thị trường, chẳng khác nào "cầm hòn than nóng".

Tại diễn đàn về các kênh đầu tư kinh doanh ngày 22/10, chuyên gia vàng - bạc, nhà đầu tư lâu năm, Chu Phương cho rằng giá vàng biến động quá lớn trong thời gian vừa qua khiến những nhà đầu tư không trường vốn, tích sản từ nền giá thấp dễ rơi vào trạng thái lo lắng, hoảng sợ.

"Nhà đầu tư mới tham gia thị trường vàng, kỳ vọng giá sẽ tăng 60% như trước đây, rất dễ bị sốc khi vừa mua đã lỗ", bà nói. Đặc biệt, theo chuyên gia, các nhà đầu tư bất chấp an toàn mua vàng qua tay trên thị trường chợ đen không chỉ đối mặt với rủi ro thua lỗ mà cả nguy cơ vàng giả chà trộn.

Bà Phương cho rằng vàng không phải là khoản đầu tư nhỏ. Do đó, nhà đầu tư FOMO ở mức giá cao sẽ chịu rủi ro điều chỉnh thị trường, chẳng khác nào "cầm hòn than nóng".

"Và hòn than ấy cứ chuyền từ tay người này sang tay người khác, ai cầm cuối cùng chắc chắn sẽ bị bỏng tay", bà lưu ý.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Quang Huy, Khoa Tài chính - Ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi), cho rằng nhà đầu tư cá nhân chỉ nên dành khoảng 10% nguồn lực đầu tư dài hạn vào vàng như một kênh phòng thủ an toàn. Nhà đầu tư cũng cần cân nhắc các nhịp điều chỉnh để mua vào. Còn với các nhà đầu tư lướt sóng nhỏ lẻ, chuyên gia khuyên họ thận trọng, "tránh đu đỉnh, dẫn tới thua lỗ".

Chuyên gia vàng - bạc Chu Phương phát biểu tại hội thảo, ngày 22/10. Ảnh: Nhịp sống kinh doanh

Thực tế, thời gian qua, người dân đổ xô đi mua vàng, khi chứng kiến giá kim loại quý liên tiếp lập đỉnh, phá mốc 4.300 USD một ounce. Các thương hiệu lớn trên thị trường thường xuyên treo biển "tạm hết hàng" hoặc giới hạn lượng mua chỉ một vài phân. Một số thương hiệu dù giới hạn lượng mua mỗi ngày 3 phân, nhiều người vẫn chấp nhận xếp hàng dài chờ đợi.

Theo ông Huỳnh Minh Tuấn, nhà sáng lập Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và quản lý tài sản FIDT kiêm Phó Chủ tịch Công ty Cổ phần Chứng khoán APG, giá kim loại quý tăng mạnh nhờ vị thế là "kênh trú ẩn" trong bối cảnh kinh tế vĩ mô nhiều biến động.

Trong 10 tháng qua, giá vàng đã tăng 56% do Fed hạ lãi suất chậm hơn kỳ vọng; lo ngại khủng hoảng kinh tế toàn cầu từ các chính sách thuế quan; và nhu cầu mua vào mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương.

CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi) đánh giá việc người dân tăng mua vàng do xuất phát từ thói quen, tập quán của người Việt. Tâm lý này khiến giá vàng càng cao, họ càng FOMO, thậm chí sẵn sàng xếp hàng để mua. Vì vậy, giải pháp để bình ổn thị trường vàng trước hết là nâng cao tri thức kinh doanh, khởi nghiệp của người dân. Đồng thời, nhà điều hành cũng cần có các biện pháp hành chính, tăng cung vàng cho thị trường.

Ngoài biến động mạnh, chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới khoảng 10-11%, cao hơn nhiều mức chênh 0,5% của một số nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia. Theo chuyên gia Ngô Trí Long, giá vàng trong nước tăng giảm theo giá thế giới do phụ thuộc nhập khẩu nhưng chênh lệch lớn do "độc quyền vàng" trong thời gian dài.

Nghị định 232/2025 sửa đổi một số quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng độc quyền, góp phần thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới.

Ông Huỳnh Minh Tuấn nhận định, đây là bước chuyển quan trọng từ cơ chế "cấm sang quản lý", giúp huy động nguồn vàng trong dân, tạo thêm nguồn lực cho nền kinh tế. Đồng thời, nghị định này cũng mở đường cho việc vận hành sàn giao dịch vàng dự kiến triển khai từ năm 2026, qua đó minh bạch hóa dữ liệu thị trường, hỗ trợ công tác hoạch định chính sách, kiểm soát hoạt động mua bán bất thường, và ngăn chặn rửa tiền, đầu cơ.

Tương tự, bà Chu Phương cũng kỳ vọng Nghị định 232 sẽ phần nào giải cơn khát cho thị trường vàng, tạo sân chơi mới cho nhà đầu tư.

"Nếu sàn vàng được triển khai sớm, đặc biệt là có các sản phẩm phái sinh, sẽ là cơ hội đầu tư tốt", bà nói. Theo chuyên gia này, mô hình này giúp giảm chảy máu ngoại tệ để nhập khẩu vàng, hạn chế vàng lậu, trong khi ngân sách nhà nước có thêm nguồn thu từ thuế, phí.

Phương Dung