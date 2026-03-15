Chuyên gia Michelin gợi ý quán ăn một mình tại TP HCM

Các chuyên gia Michelin đề xuất những quán ăn từ bình dân đến sang trọng giúp thực khách đi một mình luôn cảm thấy thoải mái tại TP HCM.

Ăn một mình từng bị xem như biểu hiện của người cô đơn nhưng cách nhìn nhận này đang dần thay đổi.

Nhà văn Mỹ nổi tiếng Ernest Hemingway đã góp phần lãng mạn hóa việc ăn uống một mình, hay đơn giản là cách tận hưởng cuộc sống. Ông thường tách khỏi thế giới, đắm chìm trong suy nghĩ khi ngồi ở một góc của Sobrino de Botín, nhà hàng lâu đời tại Madrid (Tây Ban Nha), thưởng thức heo sữa quay kèm khoai tây, thi thoảng nhấp một ngụm rượu vang và viết.

Các thanh tra Michelin, những người thường xuyên dùng bữa một mình, gợi ý những địa chỉ thân thiện với thực khách ăn một mình tại TP HCM.

Không gian riêng tư ở Ciel. Ảnh: Ciel

Ciel - nhà hàng một sao Michelin

CieL nằm trong một căn biệt thự ở khu Thảo Điền. Bầu không khí ở đây giống như đến ăn tối tại nhà của một người bạn hơn là một nhà hàng fine dining. Đây cũng là lựa chọn phù hợp cho thực khách đi một mình.

Các chuyên gia Michelin gợi ý ngồi tại quầy tầng một, nơi thực khách có thể vừa quan sát bếp mở hoạt động vừa nhìn ra vườn. Không gian tầng hai mang phong cách Bắc Âu. Ẩm thực Pháp kết hợp với tinh thần Việt, thể hiện qua thực đơn tasting menu liên tục thay đổi.

Quán cung cấp các lựa chọn rượu vang khác nhau. Đừng bỏ qua món bong bóng cá, một món ăn thể hiện sự giao thoa Đông - Tây.

Phở Lệ - quán ăn Bib Gourmand

Quán phục vụ phở kiểu miền Nam hơn 70 năm, luôn tấp nập thực khách. Người địa phương tìm đến quán vì hương vị đậm đà cùng những tô phở đầy ắp thịt. Thực khách nên gọi phở bò thập cẩm với bò tái, chín, gầu, bò viên và gân. Nước dùng ninh xương ngọt và đậm vị.

Thực khách đi ăn một mình chỉ cần tìm một chiếc ghế nhỏ và bắt đầu thưởng thức ngay tô phở nóng hổi.

Phở Lệ. Ảnh: Michelin Guide

Ănăn Sài Gòn - nhà hàng một sao Michelin

Sau thời gian làm việc tại Hong Kong, Chicago và Bangkok, bếp trưởng kiêm chủ nhà hàng Peter Cuong Franklin đã trở về Việt Nam mở nhà hàng Việt nằm giữa một khu chợ. Tại đây, ông áp dụng kỹ thuật ẩm thực hiện đại vào các món ăn đường phố Việt Nam, biến những hương vị quen thành trải nghiệm mới.

Thực đơn nổi bật với những món như chả giò gan ngỗng (foie gras spring roll) chả cá nghệ kiểu Hà Nội, hay bánh mì mini Wagyu.

Nhà hàng khá được du khách quốc tế ưa chuộng, và dù đi ăn một mình, bạn cũng không hề cảm thấy cô đơn.

The Monkey Gallery Dining - nhà hàng Selected

Căn bếp mở ở Monkey Gallery Dining. Ảnh: Michelin Guide

Ba nhà sáng lập, đều tuổi Thân, đã tạo nên không gian tối giản, chịu ảnh hưởng từ kiến trúc Nhật Bản, để thực khách tập trung hoàn toàn vào món ăn. Bàn bê tông đối diện bếp mở là vị trí lý tưởng cho những thực khách đi ăn một mình, nơi có thể xem nhóm đầu bếp trẻ làm việc.

Thực đơn được phục vụ theo 4 chặng (four courses), với nhiều lựa chọn món ở mỗi phần. Để hoàn thiện bữa ăn, bạn có thể kết hợp với cocktail và mocktail.

An's Saigon - nhà hàng Selected

Nằm trong một căn biệt thự từ thế kỷ 20 bên ngoài trung tâm, An’s Saigon sẽ khiến thực khách mất thời gian di chuyển. Nếu đang tìm kiếm một trải nghiệm ẩm thực tinh tế, tasting menu buổi tối là lựa chọn lý tưởng, đặc biệt với người đi một mình.

Tâm Anh (theo Michelin Guide)