Chuyên gia lưu ý những yếu tố trước và sau khi cấy ghép Implant

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Phúc - Giám đốc chuyên môn tại nha khoa Good Dental, cấy ghép Implant là một phương pháp phục hình răng hiện đại, giúp thay thế các răng bị mất một cách bền vững và thẩm mỹ. Mặc dù phương pháp này mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng cần phải chú ý đến những yếu tố trước và sau khi thực hiện để đảm bảo hiệu quả lâu dài và tránh các biến chứng không mong muốn.

Trước khi quyết định và tiến hành quá trình cấy ghép Implant, bệnh nhân cần phải thực hiện các bước sau:

Trao đổi và nhận tư vấn từ bác sĩ. Bác sĩ sẽ kiểm tra tình trạng sức khỏe tổng quát, tình trạng răng miệng và xương hàm của bạn để đảm bảo đủ điều kiện thực hiện.

Kiểm tra sức khỏe tổng quát. Bác sĩ sẽ yêu cầu thực hiện một số xét nghiệm máu, kiểm tra tim mạch và chụp X-quang để đánh giá tình trạng sức khỏe tổng quát. Đây là một trong các bước rất quan trọng trong quá trình cấy ghép Implant. Những bệnh lý như tiểu đường, bệnh tim mạch, hoặc rối loạn đông máu cần được kiểm soát tốt trước khi tiến hành phẫu thuật.

Điều trị các vấn đề về răng miệng khác. Nếu bệnh nhân có các vấn đề về răng miệng như sâu răng, viêm nướu, hay nhiễm trùng, cần điều trị dứt điểm trước khi cấy ghép Implant. Điều này giúp ngăn ngừa các biến chứng sau phẫu thuật.

Ngừng sử dụng thuốc lá và rượu, bia hoặc các chất kích thích. Thuốc lá và rượu có thể ảnh hưởng đến quá trình lành thương và khả năng tích hợp của trụ Implant với xương hàm. Nên ngừng sử dụng ít nhất 2 tuần trước khi phẫu thuật và duy trì trong thời gian lành thương.

Để tối ưu quy trình cấy ghép Implant, bệnh nhân cần phối hợp cùng bác sĩ thực hiện đúng những lưu ý sau khi cấy ghép để mau lành vết thương và đảm bảo tuổi đời của Implant.

Chăm sóc răng miệng đúng cách. Sau khi cấy ghép, việc chăm sóc răng miệng trở nên đặc biệt nhạy cảm và quan trọng. Người bệnh cần đánh răng nhẹ nhàng, sử dụng chỉ nha khoa và nước súc miệng kháng khuẩn để giữ vùng cấy ghép sạch sẽ, tránh những tác động mạnh vào vùng mới cấy ghép để không làm tổn thương vùng này.

Có chế độ ăn uống hợp lý. Trong vài ngày đầu sau phẫu thuật, nên ăn những thức ăn mềm, dễ nuốt và tránh các thực phẩm cứng, nóng, hoặc cay. Điều này giúp giảm nguy cơ tổn thương và nhiễm trùng vùng mới cấy ghép.

Sử dụng thuốc theo đơn. Bác sĩ nha khoa sẽ kê đơn thuốc giảm đau và kháng sinh giúp giảm đau và ngăn ngừa nhiễm trùng. Cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn của bác sĩ và không tự ý ngưng thuốc hoặc sử dụng thêm thuốc do các nhà thuốc bên ngoài tự kê khi chưa có sự đồng ý của bác sĩ.

Theo dõi và tái khám định kỳ. Bệnh nhân cần đến tái khám theo lịch hẹn để bác sĩ kiểm tra tình trạng lành thương và kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh. Thường xuyên theo dõi và bảo dưỡng Implant cũng giúp kéo dài tuổi thọ của răng cấy ghép.

Tránh các thói quen xấu. Tránh sử dụng thuốc lá, nhai vật cứng, hay nghiến răng, vì những thói quen này có thể gây hỏng răng Implant hoặc làm ảnh hưởng đến quá trình tích hợp của trụ với xương hàm.

