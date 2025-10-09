Chuyên gia Indonesia: 'Cái tôi của Kluivert quá lớn'

Theo cựu tuyển thủ Gusnul Yakin, cái tôi lớn và năng lực hạn chế của HLV Patrick Kluivert khiến Indonesia thua ngược Arab Saudi ở vòng loại bốn World Cup 2026.

"Cái tôi của Patrick Kluivert quá lớn", Yakin chia sẻ với trang Bola sau thất bại 2-3 của Indonesia trên sân King Abdullah tối 8/10. "Ông ấy có thể tự hào về những thành tựu của mình khi còn là cầu thủ, nhưng Kluivert không nhận ra rằng kỹ năng huấn luyện của ông ấy vẫn còn rất hạn chế. Cái tôi đó cần phải được hạ xuống khi Indonesia đối đầu với Iraq".

Ở trận gặp Arab Saudi, HLV Kluivert không có đội hình mạnh nhất khi một số cầu thủ chấn thương. Ông cũng gây bất ngờ khi trao cơ hội cho Beckham Putra và Marc Klok đá chính, và đặt niềm tin dẫn dắt hàng công cho tiền đạo 21 tuổi Miliano Jonathans.

HLV Kluivert (phải) chỉ dẫn tiền đạo Jonathans, ở lượt ra quân bảng B vòng loại bốn World Cup 2026 - khu vực châu Á, trên sân King Abdullah, Arab Saudi ngày 8/10/2025. Ảnh: Bola

Yakin, sinh năm 1956, cho rằng Kluivert dường như đã lấn át vai trò của các trợ lý Alex Pastoor và Danny Landzaat ở đội tuyển. "Họ cùng nhau xây dựng chiến thuật. Nhưng tôi nghi ngờ rằng quyền quyết định đội hình xuất phát và thay người hoàn toàn nằm trong tay Kluivert", Yakin nói. "Tôi nhận thấy điều này khi Kluivert phản ứng chậm trong việc đọc trận đấu và thay người ở những thời điểm quan trọng".

Trận này, Indonesia sớm dẫn trước nhờ quả phạt đền của Kevin Diks, nhưng mất thế trận sau đó và để chủ nhà Arab Saudi dẫn ngược 3-1. Đội bóng xứ vạn đảo tìm thấy hy vọng ở cuối hiệp hai, khi rút ngắn cách biệt xuống 2-3 nhờ quả phạt đền thứ hai của Diks. Nhưng thời gian còn lại không đủ để Indonesia gỡ hòa, ngay cả khi Mohamed Kanno của Arab Saudi nhận hai thẻ vàng liên tiếp rời sân.

Yakin cảm thấy đội hình xuất phát do Patrick Kluivert sắp xếp là "khá kỳ lạ". Tuy nhiên, theo cựu HLV của Arema, điều may mắn là ba trụ cột ở hàng thủ, gồm Kevin Diks, Jay Idzes và thủ môn Maarten Paes đều thi đấu tốt. "Tôi nghĩ cặp Kevin Diks và Jay Idzes cũng là phương án bắt buộc. May mà họ chơi tốt. Đặc biệt là thủ môn Maarten Paes. Nếu cả ba chơi tệ, không biết đội tuyển Indonesia sẽ phải nhận bao nhiêu bàn thua", Yakin nói thêm.

Vòng loại bốn được chia làm hai bảng, đấu vòng tròn một lượt từ 8/10 đến 14/10. Đội đứng đầu mỗi bảng được vào thẳng World Cup 2026, còn hai đội nhì sẽ đấu vòng play-off hai lượt đi - về để tranh suất đá play-off liên lục địa. Bảng A gồm chủ nhà Qatar, UAE và Oman. Bảng B có chủ nhà Arab Saudi, Iraq và Indonesia. Tại vòng này, nếu các đội bằng điểm, hiệu số bàn thắng bại và số bàn thắng sẽ lần lượt là những tiêu chí xếp thứ bậc. Indonesia buộc phải thắng Iraq vào ngày 12/10 để nuôi hy vọng cho mục tiêu World Cup.

Vy Anh