Chuyên gia hướng dẫn cách phòng tránh cúm mùa

PGS.TS Phạm Thế Hải khuyến cáo, để phòng tránh cúm mùa, cần kết hợp nhiều biện pháp từ tiêm vaccine, bảo vệ bên ngoài đến củng cố sức khỏe bên trong.

Thời điểm hiện nay, cúm mùa có những diễn biến phức tạp tại cả Việt Nam và thế giới, gia tăng số ca mắc và biến chứng nguy hiểm. PGS.TS Phạm Thế Hải (chuyên gia ngành Dược học, Giảng viên Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội) cho biết cúm mùa thường bị xem nhẹ, nhưng thực tế, nó có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. "Đa số trường hợp cúm mùa tự khỏi sau 7-10 ngày, tuy nhiên, một số nhóm có nguy cơ biến chứng nặng hơn", PSG.TS cho biết.

PGS.TS Phạm Thế Hải. Ảnh: DHC Việt Nam

Theo PGS.TS Phạm Thế Hải, các nhóm này bao gồm trẻ em 6-59 tháng tuổi, người trên 50 tuổi, người mắc bệnh phổi mạn tính (hen suyễn), bệnh tim mạch, bệnh chuyển hóa (thận, gan, thần kinh, máu, tiểu đường). Ngoài ra, những người suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 18 tuổi dùng aspirin lâu dài, cư dân viện dưỡng lão và người béo phì cũng thuộc nhóm nguy cơ cao. Các dấu hiệu và triệu chứng của cúm mùa thường khởi phát đột ngột, kéo dài 1-2 tuần, gây mệt mỏi, ảnh hưởng đến công việc và học tập.

Triệu chứng và nguyên nhân của cúm mùa

Người bệnh có thể gặp một hoặc nhiều triệu chứng như sốt, ớn lạnh, ho, đau họng, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi, đau nhức cơ thể, nhức đầu, mệt mỏi, suy nhược, nôn mửa và tiêu chảy (thường gặp ở trẻ em). Cúm mùa có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, suy hô hấp, viêm tai giữa, viêm xoang và làm nặng thêm các bệnh lý nền.

PGS.TS Phạm Thế Hải giải thích: "Cúm mùa là bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính do virus cúm gây ra. Bệnh thường xuất hiện vào mùa đông xuân, khi cơ thể khó thích nghi với sự thay đổi của thời tiết".

Cúm mùa thường xuất hiện vào mùa đông xuân, thời điểm giao mùa. Ảnh: Pexels

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến cúm mùa. Lây lan qua giọt bắn và tiếp xúc là con đường lây nhiễm chính. Khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện sẽ phát tán virus ra không khí, khiến chúng lơ lửng hoặc bám vào bề mặt đồ vật. Một người lỡ chạm vào các vật dụng chứa virus rồi đưa tay lên mặt cũng có thể nhiễm bệnh.

Bên cạnh đó, thời tiết lạnh, ẩm thấp tạo điều kiện lý tưởng cho virus cúm phát triển mạnh. Không khí lạnh làm khô niêm mạc mũi họng, tạo điều kiện cho virus xâm nhập. Môi trường đông người như trường học, văn phòng, phương tiện công cộng cũng là nơi virus dễ lây lan, nhất là khi hệ thống thông gió kém.

Cách phòng ngừa cúm mùa

Theo PGS.TS Phạm Thế Hải, để phòng tránh cúm mùa, cần kết hợp nhiều biện pháp từ tiêm vaccine, bảo vệ bên ngoài đến củng cố sức khỏe bên trong. Vaccine giúp cơ thể tạo miễn dịch với virus, hạn chế nguy cơ mắc bệnh hoặc giảm mức độ nghiêm trọng nếu nhiễm bệnh.

Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người và giữ ấm cơ thể là những biện pháp quan trọng để ngăn ngừa lây nhiễm.

Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng là một cách phòng tránh cúm mùa xâm nhập cơ thể. Ảnh: Pexels

PGS.TS Hải cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bổ sung đủ các nhóm khoáng chất và vitamin để hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa cảm cúm. Theo chuyên gia ngành dược, các nhóm vitamin đóng vai trò quan trọng với sức khỏe, nhất là vitamin C. Đây là loại vitamin tốt cho hệ miễn dịch bởi có chức năng hỗ trợ sản xuất interferon, một loại protein do tế bào cơ thể tạo ra để đối đầu với các tác nhân gây bệnh. "Nếu cơ thể thiếu vitamin C sẽ rất dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn", ông nhấn mạnh. Trong khi đó, các vitamin nhóm B đóng vai trò duy trì năng lượng, giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn. Vitamin A, D, E giúp tăng cường sức đề kháng, chống lại virus gây bệnh.

Chế độ dinh dưỡng hợp lý cũng góp phần quan trọng trong việc phòng bệnh. Chuyên gia khuyến cáo nên ưu tiên các thực phẩm giàu vitamin từ rau xanh, trái cây tươi, thịt cá và thực phẩm chứa chất chống oxy hóa. Nếu cần bổ sung vitamin tổng hợp, nên chọn các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đã được cấp phép tại Việt Nam và phù hợp với nhu cầu của cơ thể.

Vitamin C và Vitamin tổng hợp của DHC được nhiều người tiêu dùng lựa chọn trong các đợt cao điểm của cúm mùa. Ảnh: DHC Việt Nam

Duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh cũng giúp nâng cao sức đề kháng. Ngủ đủ giấc, tập thể dục thường xuyên, uống đủ nước và giảm căng thẳng là những yếu tố cần thiết để giữ cơ thể khỏe mạnh trong mùa cúm. Giữ tinh thần thoải mái, hạn chế stress không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch mà còn cải thiện sức khỏe tổng thể, giúp cơ thể sẵn sàng chống lại virus cúm.

Diệp Chi