Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TP HCM bắt đầu hoạt động

Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TP HCM với quy mô 17.000 m2 được định vị "ngôi nhà chung", hạt nhân kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái khởi nghiệp, nơi thử nghiệm các chính sách mới.

Lễ khánh thành tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP HCM (SIHUB) tại 123 Trương Định, phường Xuân Hòa, được Sở Khoa học và Công nghệ thành phố tổ chức sáng 23/8. Sự kiện là bước tiến quan trọng trong việc cụ thể hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của TP HCM.

Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TP HCM. Ảnh: SIHUB

Tòa nhà cao 7 tầng, nằm ở phường trung tâm của TP HCM, khởi công từ tháng 10/2020, vốn đầu tư hơn 320 tỷ đồng từ ngân sách. Từ tầng 1 đến tầng 3 là không gian chung dành cho các chương trình nhà nước quản lý, ươm mầm tài năng và lan tỏa chính sách hỗ trợ. Các tầng còn lại là khu vực hội tụ nguồn lực xã hội, bao gồm tổ chức ươm tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm, tập đoàn công nghệ trong và ngoài nước để trực tiếp đầu tư và hỗ trợ startup. Mô hình vận hành của trung tâm theo hợp tác công - tư.

Theo ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, thành phố là mảnh đất khởi nghiệp và cái nôi của kỳ lân công nghệ khi chiếm 50% số lượng startup và thu hút 44% tổng vốn đầu tư hỗ trợ khởi nghiệp của cả nước. Ở đây cũng có ba kỳ lân VNG, MoMo và Sky Mavis. Hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố được đánh giá khoảng 7,4 tỷ USD, thu hút vốn đầu tư mạo hiểm 260 triệu USD.

Thành phố cũng ghi dấu ấn ở nhiều lĩnh vực công nghệ cao trên bản đồ thế giới, như top 30 toàn cầu và top 2 Đông Nam Á về khởi nghiệp blockchain, xếp hạng 56 toàn cầu về tài chính (fintech), được tổ chức StartupBlink xếp hạng 110 toàn cầu và lần đầu góp mặt vào top 5 hệ sinh thái hàng đầu Đông Nam Á.

Theo lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo đặt mục tiêu tạo bệ phóng mới, khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm và thúc đẩy các startup vươn ra thế giới. Sự tích hợp giữa Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo và Trung tâm Tài chính Quốc tế TP HCM sẽ tạo nhiều thuận lợi cho sự kết nối của các startup, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ tài chính và các quỹ đầu tư.

"Trung tâm được thiết kế trở thành ngôi nhà chung của hệ sinh thái khởi nghiệp, nơi các ý tưởng được ươm mầm, nuôi dưỡng và phát triển", ông Thắng nói, thêm rằng Trung tâm sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất và chính sách phù hợp để vận hành hiệu quả.

Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, SIHUB ký kết ghi nhớ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, sáng 23/8. Ảnh: Lê Tuyết

Phó chủ tịch UBND TP HCM Trần Thị Diệu Thúy cho rằng thành phố có nền tảng khoa học công nghệ vững chắc với gần 100 trường đại học, hàng trăm tổ chức nghiên cứu và hệ sinh thái hơn 2.000 startup. Do đó, TP HCM có điều kiện thuận lợi để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực. Việc khánh thành Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc kết nối tri thức, thu hút nhân tài và mở rộng hợp tác quốc tế.

"Chúng tôi cam kết hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển hạ tầng, tạo môi trường thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, quỹ đầu tư, các trường đại học cùng tham gia, để đưa TP HCM vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu và top 5 Đông Nam Á", bà Thúy nói.

Ông Phạm Văn Quân, Tổng giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Checkee, cho biết ba năm qua, doanh nghiệp tiếp cận được hai chương trình hỗ trợ của thành phố là đổi mới sáng tạo và vườn ươm công nghệ cao. Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TP HCM là điểm tựa quan trọng, giải quyết nhu cầu về không gian làm việc, kết nối và hỗ trợ cho cộng đồng startup.

Tại sự kiện, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM, Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo thành phố cũng ký kết ghi nhớ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước. Các thỏa thuận hợp tác tập trung vào các lĩnh vực nghiên cứu phát triển công nghệ lõi, đào tạo nhân lực chất lượng cao và xây dựng chuỗi cung ứng toàn cầu, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và R&D miễn phí cho các startup đáp ứng tiêu chí, hợp tác trong việc tuyển chọn, phát triển, tăng tốc, mở rộng thị trường cho các dự án khởi nghiệp tiềm năng, triển khai chương trình khởi nghiệp cùng nhiều hoạt động khác nhằm thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, mở rộng mạng lưới toàn cầu.

Lê Tuyết