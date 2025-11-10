Chuyên gia gợi ý các CLB Malaysia 'cứu' sự nghiệp cầu thủ nhập tịch

MalaysiaCác CLB Malaysia được khuyên tận dụng cơ hội ký hợp đồng với những cầu thủ nhập tịch bị FIFA cấm thi đấu và CLB cắt hợp đồng.

Ngày 3/11, Ủy ban khiếu nại FIFA (FAC) bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM) liên quan vụ 7 cầu thủ nhập tịch dùng hồ sơ giả mạo. 5 ngày sau, một trong số những cái tên này, là Gabriel Palmero bị đội hạng Ba Tây Ban Nha Unionistas chấm dứt hợp đồng cho mượn, còn CLB chủ quản Deportivo Tenerife cắt hợp đồng trước thời hạn.

Một ngày trước đó, truyền thông Colombia cho biết tiền đạo Rodrigo Holgado có thể bị CLB America de Cali cắt hợp đồng sớm một năm. Trong khi đó, Facundo Garces (CLB Alaves thuộc La Liga) và Imanol Machuca (Velez Sarfield thuộc giải VĐQG Argentina) cũng chưa chắc tương lai.

Luật sư chuyên về thể thao và thương mại Nik Erman Nik Roseli cho rằng các CLB ở giải VĐQG Malaysia (Malaysia Super League - MSL) có thể tận dụng để ký hợp đồng với 4 cầu thủ chất lượng. "Đây là cách để cứu vãn sự nghiệp của họ nếu những người này bị CLB hiện tại hủy hợp đồng", Erman nói với báo Malaysia Berita Harian. "Sau án cấm một năm, họ vẫn có thể thi đấu cho bất kỳ CLB nào".

Bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA cấm tham gia các hoạt động bóng đá đến hết ngày 26/9/2026, vì dùng hồ sơ giả mạo. Ảnh: ASEAN Football

Trong khi đó, ba cầu thủ còn lại là Hector Hevel, Jon Irazabal và Joao Figueireido đang thuộc biên chế CLB mạnh nhất Malaysia Johor Darul Tazim (JDT).

Theo luật sư Erman, án phạt của FIFA không thể phủ nhận trình độ thi đấu tốt của các cầu thủ.

Tờ Berita Harian cũng cho rằng việc được các CLB Malaysia chiêu mộ có thể là sự "cứu vãn sự nghiệp" cho những cầu thủ nhập tịch kể trên. Đây cũng có thể là động thái xoa dịu trước thông tin 7 cầu thủ đang cân nhắc kiện FAM để đòi bồi thường vì mất thu nhập trong thời gian chịu án phạt.

Theo báo Harian Metro, hành động pháp lý của nhóm cầu thủ này có thể dựa vào việc FAM tự nhận có "lỗi hành chính" trong việc gửi hồ sơ lên FIFA. Tuy nhiên, trong phán quyết từ FIFA, Ủy ban kỷ luật (FDC) cho rằng các cầu thủ cũng phải chịu trách nhiệm trong việc xác thực giấy khai sinh của ông, bà họ. Ủy ban chắc chắn rằng phía hưởng lợi từ vi phạm cuối cùng là các cầu thủ. Vì vậy, họ đáng bị trừng phạt.

Nếu các cầu thủ khởi kiện, FAM sẽ tăng thêm gánh nặng pháp lý và tài chính. Hiện tại, liên đoàn này đang chờ phán quyết chi tiết từ Ủy ban khiếu nại FIFA, trước khi gửi đơn kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS). Ngoài ra, họ cũng phải trải qua một cuộc điều trần khác từ Tòa bóng đá FIFA.

Chuyên gia bóng đá Pekan Ramli cho rằng FAM chỉ nên tập trung vào xử lý án phạt cho 7 cầu thủ, thay vì cố gắng minh oan hoàn toàn cho Liên đoàn. "Nếu kháng cáo nhằm bảo vệ tương lai cầu thủ thì tốt thôi", ông nói với Scoop. "Nhưng nếu là nỗ lực lật ngược án phạt thì thật vô nghĩa. Vừa tốn thời gian, vừa tốn tiền".

7 cầu thủ nhập tịch được các cơ quan chức năng Malaysia thừa nhận là công dân hợp pháp, dựa vào huyết thống từ ông, bà. Tuy nhiên, FIFA xác định giấy khai sinh gốc của ông, bà nhóm cầu thủ này có nơi sinh nằm ngoài lãnh thổ Malaysia, trái ngược với hồ sơ mà FAM đã gửi. Vì vậy, họ không đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia.

Nếu không chứng minh được nguồn gốc và giấy khai sinh là hợp lệ, các cầu thủ này vẫn không thể thi đấu cho ĐTQG sau khi hết án cấm vào ngày 26/9/2026. Khi ấy, họ phải tuân thủ quy định sinh sống liên tục 5 năm, tức có mặt tại Malaysia tối thiểu 183 ngày mỗi năm, theo Điều lệ FIFA.

Trung Thu