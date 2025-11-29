Chuyên gia giải mã bí quyết 'lão hóa ngược' của Triệu Nhã Chi

Minh tinh Hong Kong Triệu Nhã Chi duy trì vẻ ngoài tươi trẻ ở tuổi 71 nhờ tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn kháng viêm, tập luyện cường độ cao và ngủ trước 23h để dưỡng can thận.

Thạc sĩ Jian Xinjie, Ủy viên Hội đồng Hiệp hội Y học Thẩm mỹ Y học Cổ truyền Đài Loan, nhận định sự trẻ trung bền bỉ của Triệu Nhã Chi không đến từ may mắn mà là kết quả của một lối sống khoa học. Phân tích thói quen sinh hoạt của nữ diễn viên, bác sĩ Xinjie cho rằng bà đã áp dụng thành công ba nguyên tắc vàng trong chống lão hóa: kháng viêm, chống oxy hóa và duy trì khí huyết lưu thông. Điều này giúp cơ thể "Nữ hoàng cổ trang" luôn ở trạng thái gánh nặng thấp, ngăn ngừa bệnh tật từ bên trong.

Triệu Nhã Chi. Ảnh: Maoyan

Về dinh dưỡng, Triệu Nhã Chi ưu tiên thực phẩm thanh đạm, ít chế biến, kiêng đường và đồ chiên rán. Bà nạp nhiều rau xanh đậm, các loại quả mọng và chất béo tốt từ dầu ô liu hoặc hạt lanh. Theo y học hiện đại, thực đơn này giúp giảm thiểu tổn thương do gốc tự do và làm chậm phản ứng Glycation - nguyên nhân chính khiến da chảy xệ, xỉn màu. Dưới góc nhìn Đông y, rau xanh có tác dụng sơ can, dưỡng huyết; quả mọng giúp tư âm, bổ thận; còn chất béo tốt đóng vai trò nhuận táo, bồi bổ tinh thận. Thận khỏe giúp xương cốt chắc chắn, tủy được nuôi dưỡng tốt, từ đó duy trì sự dẻo dai và minh mẫn.

Bên cạnh dinh dưỡng, nữ diễn viên duy trì lịch tập yoga, chạy bộ và bơi lội 5-6 ngày mỗi tuần. Bác sĩ Xinjie đánh giá đây là tổ hợp vận động lý tưởng để ngăn ngừa lão hóa. Chạy bộ thúc đẩy chức năng tim phổi, tăng trao đổi chất; bơi lội giảm áp lực lên khớp; trong khi yoga cải thiện độ đàn hồi của cân mạc (lớp màng bao bọc cơ). Việc kéo giãn gân cốt thường xuyên giúp khí huyết lưu thông, tương ứng với quan niệm "can chủ cân" của y học cổ truyền – gân cốt mềm dẻo thì con người khó già đi. Nghiên cứu cũng chỉ ra người lớn tuổi duy trì vận động hàng ngày có thể sở hữu hệ cơ xương khớp trẻ hơn 20 năm so với người cùng lứa.

Triệu Nhã Chi, được mệnh danh "Nữ hoàng cổ trang", có nhan sắc, vóc dáng nổi bật dù đã ngoài 70 tuổi. Ảnh: Oriental Daily

Yếu tố then chốt cuối cùng giúp minh tinh Hong Kong bảo dưỡng nhan sắc là giấc ngủ sâu. Bà thường đi ngủ trước 23h - khung giờ vàng để gan và mật tự phục hồi. Các nghiên cứu khoa học chứng minh ngủ đủ 7 tiếng mỗi đêm giúp tốc độ tái tạo collagen và hàng rào bảo vệ da diễn ra nhanh hơn. Ngược lại, việc thức khuya dẫn đến can huyết hư tổn, khiến da sạm màu và cơ thể nhanh mệt mỏi.

Từ trường hợp của Triệu Nhã Chi, bác sĩ Xinjie kết luận cơ địa trẻ lâu là sự tổng hòa của mức độ viêm nhiễm thấp, trao đổi chất cao và khả năng phục hồi tốt. Chuyên gia khuyến nghị mọi người nên ổn định đường huyết bằng bữa ăn cân bằng (lòng trắng trứng, ngũ cốc nguyên hạt); cố định ít nhất hai ngày ngủ sớm mỗi tuần để bổ thận, tư âm. Ngoài ra, dành 5-10 phút hít thở sâu hoặc thiền định mỗi ngày giúp giảm hormone cortisol gây stress. Việc kiên trì các thói quen này có thể giúp cơ thể trẻ hóa từ 5 đến 10 năm một cách bền vững.

Triệu Nhã Chi sinh năm 1953, gia nhập làng giải trí sau khi đoạt giải Á hậu 2 Hoa hậu Hong Kong 1973. Bà là tên tuổi lớn của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 1980-1990, ghi dấu ấn sâu đậm qua các tác phẩm kinh điển như Bến Thượng Hải, Sở Lưu Hương, Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ.

Bình Minh (Theo News Yahoo)