Chuyên gia Đông y nêu 5 'sát thủ' thầm lặng phá hủy dạ dày

Tránh ăn quá no, lười vận động, uống lạnh, ăn khuya và đồ cực đoan có thể giúp giữ hệ tiêu hóa khỏe mạnh, theo chuyên gia Chee Hee Seng.

Nhiều người tin rằng chỉ cần ăn thực phẩm lành mạnh, tránh đồ chiên rán và kiểm soát calo là đủ. Tuy nhiên, theo chuyên gia y học cổ truyền Chee Hee Seng (Malaysia), nếu bạn nghĩ "ăn sạch" đã là đỉnh cao của sức khỏe thì đó mới chỉ là cấp độ vỡ lòng trong dưỡng sinh thực thụ.

Chuyên gia Seng khẳng định người phương Đông xưa nay không chỉ quan tâm đến dinh dưỡng mà còn hiểu sâu sắc về "năng lượng" và "nhiệt tính" của thực phẩm.

Dưới đây là 5 thói quen mà họ luôn tránh để duy trì một hệ tiêu hóa (tỳ vị) vững mạnh:

Ăn quá no

Thói quen đầu tiên cần tránh chính là ăn quá mức cần thiết. Chuyên gia Seng chia sẻ: "Lượng thức ăn vừa đủ sẽ nuôi dưỡng cơ thể và hỗ trợ năng lượng. Ngược lại, ăn quá nhiều sẽ tạo gánh nặng cho dạ dày và làm suy yếu hệ tiêu hóa về lâu dài".

Bí quyết ở đây là chỉ ăn vừa đủ để thỏa mãn cơn đói, thay vì ăn cho đến khi không thể nạp thêm.

Lười vận động

Trong y học cổ truyền có khái niệm "Tỳ chủ tứ chi". Điều này có nghĩa là lá lách (tỳ) quản lý sức mạnh của tay và chân.

Khi bạn vận động tứ chi thường xuyên, bạn đang gián tiếp củng cố cảm giác thèm ăn lành mạnh và giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn.

Việc nạp quá nhiều thực phẩm và nước uống có tính lạnh sẽ làm tổn hại "vị khí". Ảnh minh họa: Ly Nguyễn

Lạm dụng nước lạnh

Đây là thói quen mà nhiều người hiện đại mắc phải nhưng lại bị hạn chế tối đa trong dưỡng sinh Á Đông. "Ngay cả người Nhật cũng không uống matcha lạnh hàng ngày; họ ưu tiên uống ấm vì biết bản thân matcha đã có tính hàn", Seng giải thích.

Việc nạp quá nhiều thực phẩm và nước uống có tính lạnh sẽ làm tổn hại "vị khí" (năng lượng của dạ dày). Đặc biệt, vì tỳ vị được coi là "mẹ" của hệ hô hấp, nên nếu tiêu hóa kém, hệ hô hấp và khả năng miễn dịch của bạn cũng sẽ suy yếu theo.

Ăn quá muộn vào ban đêm

Dạ dày cũng cần được nghỉ ngơi vào ban đêm để phục hồi chức năng cho ngày hôm sau. Nếu bạn ăn muộn, dạ dày phải làm việc xuyên đêm, không có thời gian tái tạo, dẫn đến suy kiệt chức năng tiêu hóa do bị bắt làm việc quá sức.

Sa đà vào các thực phẩm "cực đoan"

Nhóm này bao gồm các loại thực phẩm quá khích về hương vị hoặc cách chế biến (như quá cay, quá ngọt, quá chua hoặc quá nhiều đồ chiên rán). Một chế độ ăn cân bằng cần sự đa dạng về đặc tính năng lượng.

Ví dụ bạc hà có tính mát, trong khi gừng có tính ấm. Việc kết hợp hài hòa các tính chất này mới là chìa khóa để giữ cơ thể ở trạng thái cân bằng, thay vì chỉ chạy theo một khẩu vị duy nhất.

Sức khỏe đường ruột theo quan điểm Á Đông không chỉ là việc chọn loại thực phẩm nào, mà là cách chúng ta tương tác với chúng theo nhịp điệu sinh học của cơ thể. Thay đổi từ những thói quen nhỏ nhất như uống nước ấm thay vì nước đá có thể tạo nên sự khác biệt lớn cho "bộ máy" tiêu hóa của bạn.

Mỹ Ý (Theo Hindustan Times)