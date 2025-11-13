Chuyên gia chia sẻ hành trình nâng chuẩn y học tái tạo trong làm đẹp

ThS.BS CKII Nguyễn Phương Thảo chia sẻ về ứng dụng PRP xử lý bằng quang, nhiệt sinh học trong thẩm mỹ da tại một hội thảo khoa học về y học tái tạo.

Hội thảo khoa học "Y học tái tạo và cân bằng sinh học trong da liễu - thẩm mỹ da" diễn ra ngày 9/11, tại Trường Đại học Y Dược TP HCM. Trong vai trò báo cáo viên, ThS.BS CKII Nguyễn Phương Thảo - Giám đốc chuyên môn hệ thống Pensilia Clinic, Chủ tịch SP79 Medical Clinic trình bày chuyên đề "Ứng dụng PRP tự thân được xử lý bằng quang nhiệt sinh học trong thẩm mỹ da" - hướng nghiên cứu mới cho các liệu pháp tái tạo tự thân trong ngành da liễu - thẩm mỹ Việt Nam.

ThS. BS. CKII Nguyễn Phương Thảo (bên phải) cùng PGS. TS. BS. Văn Thế Trung Chủ tọa hội thảo (ở giữa), và ông Huỳnh Nguyễn Phúc Hưng - CEO Công ty NexZen AH chụp ảnh tại hội thảo. Ảnh: Nexzen

Mở đầu phần trình bày, bác sĩ Nguyễn Phương Thảo khái quát hành trình hơn 20 năm phát triển của PRP (Platelet-Rich Plasma) - huyết tương giàu tiểu cầu, liệu pháp tái tạo ứng dụng rộng rãi trong da liễu, chỉnh hình, nha khoa và phẫu thuật thẩm mỹ.

PRP chứa hàng trăm yếu tố tăng trưởng giúp kích thích tái tạo mô, góp phần phục hồi tổn thương và trẻ hóa da. Điểm hạn chế của PRP truyền thống là thiếu chuẩn hóa trong quy trình tách, hoạt hóa và nồng độ tiểu cầu, dẫn đến hiệu quả điều trị chưa đồng đều.

Từ thực tế đó, thẩm mỹ tái tạo (Regenerative Aesthetics) ra đời, mục tiêu kích hoạt cơ chế phục hồi tự thân của da thay vì chỉ can thiệp bề mặt. PRP quang - nhiệt sinh học (Photothermal PRP) là bước tiến thể hiện tinh thần này.

BS. CKII Nguyễn Phương Thảo với bài báo cáo "Ứng dụng PRP tự thân được xử lý bằng quang nhiệt sinh học trong thẩm mỹ da". Ảnh: Nexzen

BS Nguyễn Phương Thảo giới thiệu cơ chế xử lý quang - nhiệt sinh học MCT System (Photothermal Biomodulation), trong đó PRP được xử lý ở nhiệt độ 4-37 độ C kết hợp ánh sáng năng lượng thấp (đỏ và cận hồng ngoại) để kích hoạt tiểu cầu.

Kết quả là tăng hai đến ba lần nồng độ các yếu tố tăng trưởng chủ chốt (EGF, VEGF, bFGF), đồng thời kích thích ti thể sản sinh năng lượng (ATP), giảm stress oxy hóa và thúc đẩy giải phóng Exosome tự thân - các túi tín hiệu sinh học siêu nhỏ mang protein, cytokine và RNA, có khả năng điều hòa viêm, tái tạo mô và chữa lành tổn thương tế bào.

"Nếu PRP truyền thống là 'nguồn năng lượng thô', thì PRP được xử lý bằng quang - nhiệt sinh học chính là dạng năng lượng được tinh luyện, có định hướng và an toàn hơn cho cơ thể", bác sĩ Nguyễn Phương Thảo chia sẻ.

BS. CKII Nguyễn Phương Thảo BS. CKII Nguyễn Phương Thảo trong phiên thảo luận của hội thảo. Ảnh: Nexzen

Điểm nhấn trong báo cáo của BS Nguyễn Phương Thảo là mô hình ứng dụng công nghệ tại Pensilia Clinic, nơi tích hợp hai quy trình chuyên biệt, đó là MCT System và Exo-Tech Dry Bath. Trong đó MCT System giúp tăng cường giải phóng exosome; Exo-Tech Dry Bath - gia nhiệt huyết tương nghèo tiểu cầu (PPP) ở 90 độ C để tạo Plasma Gel, đóng vai trò "giá đỡ sinh học" bảo vệ và phóng thích dần các yếu tố hoạt tính.

Khi kết hợp hai thành phần này, tạo ra Exosome tự thân, có khả năng duy trì hoạt tính sinh học lâu dài, tái tạo cộng hưởng và phục hồi cấu trúc da tự nhiên, hạn chế gây phản ứng viêm trong thời gian ngắn.

Bác sĩ Nguyễn Phương Thảo nhấn mạnh: "MCT Exosome là bước tiến giúp cá thể hóa điều trị tái tạo. Mỗi bệnh nhân sẽ được ‘thiết kế’ công thức riêng từ chính nguồn sinh học của họ - an toàn và hiệu quả vượt trội".

Các nghiên cứu quốc tế đã xác nhận hiệu quả của PRP quang - nhiệt sinh học trong điều trị đó là trẻ hóa da mặt, cổ, tay, cải thiện độ đàn hồi, giảm chùng nhão; điều trị sẹo, nám, rụng tóc, phục hồi sau laser và thủ thuật xâm lấn nhẹ. Tỷ lệ hài lòng trên 95%, tác dụng phụ nhẹ và tạm thời, chủ yếu là đau hoặc đỏ nhẹ vùng tiêm.

"Với cơ chế kích hoạt nội sinh và tự thân, công nghệ này mở ra hướng đi mới cho y học tái tạo an toàn - cá thể hóa - bền vững trong da liễu thẩm mỹ", bác sĩ nhận định.

Kết thúc phần trình bày, bác sĩ Nguyễn Phương Thảo gửi gắm thông điệp: "PRP quang - nhiệt sinh học là cầu nối giữa công nghệ và sinh học tự nhiên. Chúng ta không chỉ làm đẹp làn da, mà đang khôi phục sức sống tế bào - điều cốt lõi của y học tái tạo".

BS. CKII Nguyễn Phương Thảo (thứ hai bên trái) cùng chủ tọa, các báo cáo viên và đại diện Công ty NexZen AH. Ảnh: Nexzen

Hội thảo tại Trường Đại học Y Dược TP HCM không chỉ là diễn đàn khoa học mà còn thể hiện tinh thần hợp tác, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ giữa các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực da liễu - thẩm mỹ.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm cùng định hướng "cá nhân hóa trong y học tái tạo", Pensilia Clinic cho biết sẽ tiếp tục ứng dụng các công nghệ đạt chuẩn quốc tế để tối ưu kết quả điều trị cho khách hàng, góp phần nâng tầm ngành thẩm mỹ Việt Nam, hướng tới chuẩn mực hiệu quả, an toàn và bền vững.

Thế Đan