Chuyên gia chỉ ra 8 thói quen 'vàng' giúp sống lâu, khỏe mạnh

Ăn nhiều thực vật, vận động nhiều hơn, rèn luyện cơ bắp, giảm rượu bia... giúp người dân Vùng Xanh sống lâu, khỏe mạnh.

Nghiên cứu từ các "Vùng Xanh" (Blue Zones) - nơi có nhiều người sống thọ nhất thế giới - cho thấy bí quyết của họ không phải là những buổi tập gym khắc nghiệt hay các loại thực phẩm chức năng đắt tiền. Thay vào đó, sự bền bỉ trong những thói quen nhỏ hằng ngày mới là yếu tố quyết định giúp họ đẩy lùi bệnh tật và sống khỏe đến tuổi bách niên.

Bác sĩ Jay Luthar, chuyên gia Y học Tích hợp, khẳng định: "Sự nhất quán quan trọng hơn cường độ. Những thói quen bền vững được thực hiện mỗi ngày thường mang lại hiệu quả vượt xa các biện pháp can thiệp cực đoan trong ngắn hạn".

Ăn nhiều thực vật hơn

Chế độ ăn ưu tiên thực vật (trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt và đậu) là chiến lược trường thọ được ủng hộ nhất trên toàn cầu. Chúng giàu chất xơ, polyphenol và chất chống oxy hóa giúp giảm viêm, cải thiện độ nhạy insulin và bảo vệ tim mạch.

Trong các nghiên cứu về Vùng Xanh, đậu được xem là thực phẩm tốt nhất cho sự trường thọ nhờ khả năng hạ cholesterol và ngăn ngừa ung thư đại trực tràng.

Chế độ ăn ưu tiên thực vật là chiến lược trường thọ được ủng hộ nhất trên toàn cầu. Ảnh minh họa: Bùi Thủy

Vận động nhiều hơn

Thay vì chỉ tập gym 1 giờ rồi ngồi lì 12 giờ, hãy biến vận động thành một phần của cuộc sống (đi bộ, làm việc nhà). Mục tiêu lý tưởng là 150 phút cardio cường độ trung bình mỗi tuần để giảm nguy cơ ung thư, sa sút trí tuệ và trầm cảm.

Rèn luyện sức mạnh cơ bắp

Từ tuổi 35, chúng ta mất dần khối lượng cơ bắp mỗi năm. Cơ bắp không chỉ giúp cơ thể đứng vững mà còn là cơ quan chính kiểm soát đường huyết. Việc tập kháng lực (tạ, dây đàn hồi, squat) ít nhất 2 lần mỗi tuần là đủ để làm chậm quá trình lão hóa và ngăn ngừa tiểu đường type 2.

Cắt giảm tối đa rượu bia

Khoa học hiện đại chỉ ra rằng không có ngưỡng uống rượu bia nào là hoàn toàn vô hại. Chất acetaldehyde sinh ra khi chuyển hóa rượu có thể phá hủy DNA, tăng nguy cơ ung thư, làm não lão hóa nhanh và tăng mỡ nội tạng. Hãy chỉ nên uống vào những dịp thực sự đặc biệt thay vì biến nó thành thói quen hằng ngày.

Quản lý căng thẳng (Stress)

Căng thẳng mãn tính làm tăng tốc độ lão hóa sinh học và suy giảm miễn dịch. Bạn không thể loại bỏ stress hoàn toàn, nhưng hãy học cách "khống chế" nó thông qua thiền định, bài tập thở, yoga hoặc dành thời gian hòa mình vào thiên nhiên.

Duy trì các mối quan hệ xã hội

Sự cô đơn và cô lập xã hội có rủi ro gây tử vong sớm tương đương với các bệnh lý nghiêm trọng. Việc trò chuyện và tương tác với bạn bè, người thân không chỉ cải thiện tâm trạng mà còn giữ cho trí não luôn sắc bén và giảm căng thẳng.

Hạn chế đường và thực phẩm siêu chế biến

Thực phẩm đóng hộp, nhiều đường không chỉ nghèo dinh dưỡng mà còn gây viêm hệ thống. Thay vì đếm calo khắt khe, hãy tập trung vào các nguyên liệu tươi sống, ít chế biến và ưu tiên nấu ăn tại gia để kiểm soát tốt nhất những gì nạp vào cơ thể.

Ưu tiên giấc ngủ chất lượng

Người trưởng thành cần ít nhất 7 giờ ngủ chất lượng mỗi đêm. Giấc ngủ là thời gian "tổng vệ sinh" và phục hồi của não bộ cũng như cơ thể. Thiếu ngủ mãn tính là con đường ngắn nhất dẫn đến các bệnh tim mạch, béo phì và sa sút trí tuệ.

Mỹ Ý (Theo Yahoo)