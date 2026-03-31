Chuyên gia chỉ ra 4 'thủ phạm' khiến bụng tích mỡ, chảy xệ

Bụng dưới chảy xệ, tích mỡ là nỗi ám ảnh của nhiều người. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, tình trạng này không chỉ xuất phát từ việc ăn quá nhiều mà còn do biến động đường huyết, căng thẳng kéo dài và hệ tiêu hóa kém.

Chuyên gia dinh dưỡng Liêu Hân Nghi (Liao Xin-yi) nhận định, vùng bụng dưới là nơi cực kỳ dễ tích tụ mỡ thừa. Tuy nhiên, nếu bạn đã nỗ lực giảm cân mà vòng hai vẫn không cải thiện, rất có thể bạn đang vướng phải những nguyên nhân dưới đây.

Ảnh minh họa: Prima

Theo bà Liêu Hân Nghi, có 4 yếu tố chính khiến số đo vòng bụng tăng nhanh:

Biến động đường huyết lớn

Thói quen tiêu thụ đường tinh luyện, trà sữa, bánh mì ngọt khiến lượng đường trong máu tăng giảm đột ngột. Đây là điều kiện lý tưởng để mỡ ưu tiên tích tụ tại vùng bụng.

Căng thẳng (Stress) kéo dài

Khi áp lực lớn, nồng độ hormone cortisol tăng cao, cơ thể sẽ kích hoạt chế độ "dự trữ năng lượng", đẩy mỡ vào vùng bụng dưới. Ngoài ra, stress khiến chúng ta dễ rơi vào trạng thái ăn uống quá độ (binge eating) và tìm đến thực phẩm cao calo, làm chậm quá trình trao đổi chất.

Hệ tiêu hóa hoạt động kém

Các vấn đề như đầy hơi, táo bón khiến bụng dưới trông thắt lại và nhô ra. Thực tế, nhiều người gặp tình trạng "bụng to giả" do đường ruột chứa quá nhiều khí và chất thải chưa được đào thải.

Cơ lõi (Core) yếu

Khi các nhóm cơ bụng lỏng lẻo, không đủ sức để "giữ" nội tạng và nâng đỡ vùng bụng, bụng dưới sẽ có xu hướng chảy xệ và lộ rõ hơn.

Để lấy lại vòng eo thon gọn, chuyên gia Liêu Hân Nghi chia sẻ 4 nguyên tắc cốt lõi:

Ăn đúng thay vì ăn ít

Chìa khóa không nằm ở việc nhịn ăn mà là cắt bỏ các "thủ phạm" gây tích mỡ: đường tinh luyện, đồ uống có đường và thực phẩm chế biến sẵn. Thay vào đó, hãy ưu tiên:

Protein chất lượng: Ức gà, cá, trứng, các loại đậu.

Chất xơ cao: Rau xanh, yến mạch, khoai lang để ổn định đường huyết.

Chất béo tốt: Hạt dinh dưỡng, dầu ôliu.

Điều chỉnh sức khỏe đường ruột

Nếu bạn thường xuyên bị đầy hơi, táo bón, hãy bổ sung ít nhất một phần thực phẩm chứa lợi khuẩn (sữa chua, men vi sinh) mỗi ngày. Đồng thời, cần uống đủ nước và tăng cường chất xơ để thúc đẩy tiêu hóa, giải quyết tình trạng bụng to giả.

Kết hợp vận động đa năng

Đừng chỉ tập bụng đơn thuần, bạn cần kết hợp đốt mỡ toàn thân bằng chạy bộ, đi bộ nhanh, tập tạ và tăng sức mạnh cơ lõi bằng các bài tập như plank giúp cơ bụng săn chắc, nâng đỡ vòng hai tốt hơn.

Quản lý căng thẳng và giấc ngủ

Giấc ngủ kém và áp lực kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến mỡ bụng. Hãy thiết lập các "nghi thức" trước khi ngủ để ngủ ngon hơn, đồng thời thư giãn cơ thể thông qua massage, vận động hoặc đi du lịch để cân bằng lại hormone trong cơ thể.

Mỹ Ý (Theo Yahoo TW)