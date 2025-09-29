Chuyến du lịch bão táp của khách nước ngoài tại Việt Nam

Lịch trình bị hủy bỏ hoặc dang dở, đi tàu hỏa trễ hai tiếng và phải dừng nhiều lần do mưa ngập, là trải nghiệm "nhớ đời" của du khách nước ngoài đến Việt Nam đúng đợt bão Bualoi.

Ngày 28-29/9, nhiều tỉnh thành miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của bão Bualoi. Sau khoảng 7 tiếng hoành hành ở Hà Tĩnh và Nghệ An, sáng 29, tâm bão tiến sát biên giới Nghệ An - Trung Lào, gió mạnh cấp 9, gây mưa to ở Bắc Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ.

Becca Jayne, du khách Anh, cùng bạn trai phải "chạy bão" từ Đà Nẵng đến Đồng Hới. Cặp đôi đến Đà Nẵng hôm 27/9 và cho hay cơn bão không quá mạnh như dự báo, nhưng đến sáng hôm sau trời bắt đầu mưa, gió to và sóng lớn. Khách sạn nơi họ lưu trú khuyến cáo du khách không ra ngoài và chuẩn bị các vật dụng an toàn.

Tuy nhiên, Becca và bạn trai vẫn rời Đà Nẵng theo kế hoạch để tiếp tục hành trình đến Đồng Hới bằng tàu hỏa trưa 28/9. Chuyến tàu từ Đà Nẵng đến Đồng Hới kéo dài gần 7 tiếng, chậm 2 tiếng vì bão.

Khách nước ngoài vỡ kế hoạch du lịch Việt Nam vì bão Bualoi Becca Jayne và bạn trai check in khách sạn ở Đồng Hới và gặp cảnh gia cố cửa bằng thùng nước. Nguồn: NVCC

"Chuyến đi khá căng thẳng, mưa to làm nhiều đoạn đường bị ngập. Khi đến khách sạn, mọi cửa vào đều được chặn bằng thùng nước lớn để đảm bảo an toàn", Becca nói và cho hay được nhân viên khách sạn giúp mang hành lý, nâng cấp hạng phòng để đảm bảo an toàn. Vì gió giật mạnh kèm mưa lớn, cô và bạn trai ở lại phòng suốt tối 28/9. Sáng hôm sau, khi bão tan, họ mới ra ngoài uống cà phê và quan sát tình hình.

Becca chứng kiến nhiều cây lớn bị gãy, nước sông dâng cao. Cô ấn tượng khi thấy người dân địa phương đi lại giữa dòng nước lũ, điều mà cô cho rằng "có thể là bình thường với những người đã quen cảnh bão lũ". "Tôi thấy may mắn vì được an toàn, nhưng cũng lo lắng cho người dân phải chịu thiệt hại, nhất là những ngôi nhà không kiên cố", nữ du khách bày tỏ.

"Hy vọng mọi người đều an toàn sau cơn bão", Becca nói và cho biết thêm nếu thời tiết ngày mai tạnh ráo, cô sẽ khám phá các hang động ở Quảng Bình (nay là Quảng Trị).

Đến Đà Nẵng trong 5 ngày cuối tháng 9, du khách Philippines Ecila Santos cũng phải hủy gần hết lịch trình vì mưa lớn. Chuyến đi Bà Nà Hills không trọn vẹn khi tầm nhìn là "một màu trắng xóa". Chuyến đi đến núi Ngũ Hành Sơn cũng thất bại vì trời mưa to, đường trơn trượt nguy hiểm.

Do thời tiết xấu, các kế hoạch xem Cầu Rồng phun lửa, khám phá Ngũ Hành Sơn hay làm đèn lồng tại Hội An đều không thể thực hiện. Ngày cuối cùng, thay vì đi chơi xa, cô dành thời gian mua sắm gần khách sạn.

Ecila ở núi Ngũ Hành sáng 29/9. Ảnh: NVCC

"Mọi kế hoạch đổ bể nhưng biết sao được, bù lại con người Việt Nam rất tuyệt, họ giúp đỡ tôi dù gặp rào cản ngôn ngữ", cô nói và cho hay chuyến du lịch Việt Nam lần này thất bại, nhưng sẽ sớm quay lại lần nữa.

Cũng đến Đà Nẵng trúng đợt bão, vợ chồng người Canada Susan và Ray, cho biết mọi thứ không quá tệ nhưng mọi kế hoạch đi chơi phải hủy bỏ. Họ đặt đồ ăn trên ứng dụng và liên tục bị tài xế hủy đơn.

"Chúng tôi ngồi nhìn đường qua cửa sổ khách sạn và ướt đẫm người khi cố ra đường mua đồ ăn", bà Susan nói.

Trong khi đó, Georgia Jayne, du khách Australia đã phải ở yên trong khách sạn suốt ngày 28/9. Cô chứng kiến "gió giật mạnh kèm sóng lớn, một số tấm lợp rơi xuống đất". Ngày hôm sau, khi bão tan, cô và bạn mới ra ngoài để tiếp tục lịch trình. Hai du khách dự kiến rời Đà Nẵng sáng 30/9, tiếp tục khám phá các điểm khác ở Việt Nam trong vòng một tuần trước khi về Australia.

Các tỉnh phía Bắc cũng chịu ảnh hưởng bởi bão. Kế hoạch ngủ đêm trên du thuyền Vịnh Hạ Long của du khách Canada Linda Crawley bị hủy do có lệnh gọi tàu về bờ. Đây là lần thứ hai trải nghiệm này của bà không thành công. Sau đó, bà cũng hủy chuyến đi Lào vì mệt mỏi và trời mưa. Dù vậy, nữ du khách cho biết vẫn hài lòng với những kỷ niệm ở Tây Bắc.

Trời mưa khi Linda tham gia photo tour ở Lai Châu hôm 27/9. Ảnh: NVCC

Nguyễn Thanh Tùng, hướng dẫn viên Jasmine Tours, cho hay đã cùng đoàn 8 khách nước ngoài, khám phá sông Nho Quế và Mèo Vạc sáng 29/9. Anh cho biết thời tiết không quá xấu, mưa nhỏ nhưng sương mù dày đặc khiến đoàn phải di chuyển chậm để đảm bảo an toàn.

"Tuy thời tiết không tốt, đoàn khách vẫn tận hưởng chuyến đi vì cảnh đẹp dọc đường đi", anh Tùng nói.

Sau 13 giờ quần thảo từ Quảng Trị ngược ra bắc tới Nghệ An, 13h hôm nay bão Bualoi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi ở Thượng Lào.

Bão đã gây mưa rất lớn cho hầu khắp các tỉnh Trung Bộ và Bắc Bộ. Dự báo từ nay đến ngày mai, Thanh Hóa - Hà Tĩnh, đồng bằng Bắc Bộ bao gồm Hà Nội, Phú Thọ, phía nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 350 mm; các nơi khác ở Bắc Bộ mưa 70-120 mm, cục bộ trên 200 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị thuộc Bắc Bộ, Thanh Hóa - Hà Tĩnh, Đồng Nai; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa - Hà Tĩnh.

Anh Tú - Bích Phương