Chuyến du lịch ác mộng của gia đình Venezuela

Bị đắm thuyền khi đang đi du lịch biển, người mẹ đã nỗ lực cứu sống hai con trước khi qua đời vì say nắng và mất nước nghiêm trọng.

8 người trong gia đình Mariely Chacon đã đi du thuyền trong chuyến du lịch nghỉ dưỡng đến đảo La Tortuga ở Venezuela ngày 3/9. Nhưng kỳ nghỉ đã trở thành nỗi kinh hoàng sau khi họ rời bến. Du thuyền bắt đầu báo lỗi điện và phải quay trở lại để sửa lỗi. Tuy nhiên, một con sóng lớn ập đến đã cắt đôi con thuyền khiến nó bị đắm.

Chiếc thuyền cứu hộ được phát hiện bởi một con tàu đi ngang qua vào 6/9. Ảnh: Twitter/INEA

Mariely Chacon cùng con trai 6 tuổi và con gái gần 2 tuổi vẫn sống sót sau vụ đắm thuyền, và lênh đênh trên biển trên một chiếc thuyền cứu sinh, cách đất liền khoảng 110 km. Trong nỗ lực tuyệt vọng để duy trì mạng sống cho con mình, Mariely đã cho chúng bú sữa mẹ. Theo các điều tra viên, để giữ mạng sống, cô đã uống nước tiểu của chính mình. Tuy nhiên cuối cùng, cô đã chết do say nắng và mất nước nghiêm trọng. Theo La Republica, cô bị tổn thương nội tạng do suy giảm điện giải.

Bốn ngày sau vụ đắm tàu, những đứa trẻ được tìm thấy, đang bám vào thi thể người mẹ. Các nhà chức trách đã chuyển chúng đến bệnh viện ở thủ đô Caracas (Venezuela) để điều trị bỏng cấp độ một, mất nước và căng thẳng sau chấn thương.

Người mẹ xấu số. Ảnh: Facebook

Veronica Martinez, bảo mẫu 25 tuổi của gia đình, cũng sống sót sau vụ đắm tàu. Cô được phát hiện đang ở bên trong một tủ đông rỗng. Hiện cô cũng được nhập viện trong tình trạng mất nước ở mức độ cao, hôn mê và rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Người phụ nữ được phát hiện trong tình trạng huyết áp thấp, sốt, mê sảng và da khô nhăn vì cháy nắng.

Hiện tại, cha của những đứa trẻ và 3 người khác trong gia đình có mặt trên du thuyền vẫn chưa được tìm thấy.

Trung Nghĩa (Theo Independent)