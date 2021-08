Du khách chết vì nuốt chìa khoá xe

Tây Ban NhaNam du khách nuốt chìa khoá xe, hoảng loạn cầu xin giúp đỡ nhưng bị đuổi vì không ai hiểu anh nói gì rồi qua đời.

Tối 5/8, nhân viên tại một siêu thị ở quận Sarria, Barcelona (Tây Ban Nha) bất ngờ khi có một người đàn ông bước vào trong tình trạng kích động. Tất cả không thể hiểu vị khách nói gì và đuổi anh ta ra ngoài. Sau đó, nhân viên siêu thị báo cho cảnh sát địa phương để khống chế vị khách này.

Du khách người Hà Lan đã đi vào một siêu thị ở quận Sarria, Barcelona. Ảnh: Newsflash

Người đàn ông gục ngã trước cửa siêu thị và cảnh sát đã cố gắng hồi sức cho anh trước khi nhân viên y tế đến. Họ đã phát hiện có một chiếc chìa khoá ôtô mắt kẹt trong cổ họng anh rồi lấy nó ra trước khi đưa đến bệnh viện Sant Pau. Tuy nhiên, vị khách đã qua đời lúc 2h15 ngày 6/8.

Hiện lý do những người trong siêu thị không giúp đỡ vị khách vẫn đang gây tranh cãi. Có 2 giả thuyết được đưa ra, mọi người có thể không hiểu do nam du khách nói tiếng Hà Lan, hoặc anh ấy hoảng loạn và không thể nói rõ ràng do chìa khoá mắc kẹt trong cổ họng.

Cảnh sát Barcelona đang điều tra nguyên nhân khiến chìa khoá xe bị kẹt trong cổ họng nam du khách xấu số. Nạn nhân là du khách đến từ Hà Lan, đang đi nghỉ cùng gia đình tại Barcelona. Lãnh sự quán Hà aLn đã được thông báo về vụ việc và cùng với Hội đồng thành phố Barcelona hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Trung Nghĩa (Theo The Sun)