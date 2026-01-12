Chuyển đơn vị lập báo cáo nghiên cứu khả thi đường sắt tốc độ cao Bắc Nam

Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) được giao làm chủ đầu tư lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, thay cho Ban Quản lý dự án Đường sắt.

Theo quyết định mới của Bộ Xây dựng về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đường sắt do bộ quản lý, toàn bộ hồ sơ, tài liệu, số liệu tài chính và kết quả nghiên cứu liên quan đã được bàn giao sang đơn vị mới phụ trách. Các địa phương cũng được thông báo về việc thay đổi đầu mối chủ đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đồng thời được đề nghị điều chỉnh thành phần Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng và tổ giúp việc để thống nhất phối hợp triển khai.

Việc chuyển giao này được cho là nhằm giảm tải cho Ban Quản lý dự án đường sắt khi đơn vị này được giao nhiệm vụ lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái và vành đai phía Đông Hà Nội là Ngọc Hồi - Lạc Đạo.

Tàu cao tốc KTX ở Hàn Quốc. Ảnh: KoreaRailway

Đầu tháng 1, Bộ Xây dựng thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam và các tổ chuyên môn, tổ chuyên gia phục vụ công tác nghiên cứu, chuẩn bị và triển khai. Ban Chỉ đạo gồm 18 thành viên, do Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh làm Trưởng ban.

Trước đó Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng hoàn thành lựa chọn tư vấn quốc tế lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 1 và báo cáo Chính phủ trước ngày 15/1/2026. Bộ Xây dựng cũng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan liên quan rà soát tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước và quốc tế, kinh nghiệm thế giới và điều kiện thực tế của Việt Nam để lựa chọn công nghệ phù hợp cho dự án.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng (67 tỷ USD). Tuyến dài 1.541 km, điểm đầu ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối ga Thủ Thiêm (TP HCM), đi qua 20 tỉnh, thành phố; thiết kế đường đôi khổ 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h, gồm 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa.

Anh Duy