Chuyện chưa kể về bộ lạc Amazon bao vây, sát hại nhà thám hiểm

Người của bộ lạc Amazon bắt chước tiếng gọi của khỉ và chim, bao vây con mồi, kể cả con người, sau đó bất ngờ dùng tên tấn công.

Nhà thám hiểm và bảo tồn người Mỹ Paul Rosolie, người đã dành hơn 20 năm gắn bó với rừng rậm Amazon, chia sẻ về những khoảnh khắc sinh tử trong cuộc đối đầu với một bộ lạc biệt lập. Trong buổi trò chuyện tại podcast The Diary of a CEO của Steven Bartlett hôm 2/2, Paul đã thuật lại chi tiết vụ tấn công khiến cha của người bạn thân tử vong. "Họ vẫn thường giết người", Paul nói.

Tháng trước, Paul gây chú ý khi công bố đoạn phim độ phân giải cao (HD) đầu tiên trên thế giới về một bộ lạc biệt lập tại vùng chưa xác định của Peru. Trước đó, các hình ảnh về những bộ lạc này thường chỉ là "những tấm hình mờ nhòe chụp bằng điện thoại từ khoảng cách hàng trăm mét".

Trong video mới nhất, anh tiết lộ một ngày sau cuộc gặp này, đoàn thám hiểm đã đi xuôi dòng và George, một thành viên trong nhóm, đảm nhiệm vai trò đàm phán hòa bình.

George liên tục trấn an và nói mọi người mang thêm chuối cho người của bộ lạc. Sau đó, George còn dặn dò cẩn thận rằng mọi người hạ máy ảnh xuống nếu không muốn bị nhầm lẫn là súng.

Bộ lạc Amazon chưa từng tiếp xúc với thế giới hiện đại. Ảnh: Mirror

Hôm sau, George lại lái thuyền trên sông như mọi khi và bộ lạc này lại xuất hiện. Lần này, họ ở xa hơn về phía thượng nguồn. Thông thường, khi rời đi, họ sẽ tiến sâu vào rừng nhưng hôm đó lại đi dọc theo bờ sông - điều đoàn thám hiểm không ngờ tới. Vì vậy, khi thuyền của George xuất hiện, họ bất ngờ bắn tên.

Mọi người trên thuyền đều kịp nằm rạp xuống dưới những băng ghế làm bằng gỗ dày. Tuy nhiên, George đã trúng một mũi tên xuyên qua xương bả vai vì đang cầm lái. Ngay sau đó, George được sơ tán bằng trực thăng và sống sót một cách thần kỳ.

"Anh ấy không bao giờ trở lại như trước. Có cả trăm câu chuyện về những người bị họ giết mà tôi có thể kể", Paul nói.

Theo Paul, những bộ lạc trong rừng Amazon có khả năng bắt chước tiếng gọi của khỉ mũ và chim. Nếu đang ở trong rừng và nghe thấy những tiếng động vật kỳ lạ, nhiều khả năng, những người trong bộ lạc đã bao vây khắp nơi với cung tên giương sẵn.

Bạn anh đã trải qua điều này khi cùng cha thám hiểm ở khu vực gần suối. Hai người bỗng nhận ra âm thanh của bầy chim xung quanh có gì đó bất thường. Tiếng chim gọi nhau không theo quy luật tự nhiên - chúng quá gần và quá dày đặc.

"Đó là lúc bộ lạc đang khép vòng vây", Paul giải thích. Họ giả tiếng thú để con mồi - kể cả con người - không nghi ngờ. Khi mệnh lệnh được phát ra, những mũi tên dài hơn hai mét sẽ đồng loạt phóng xuống. Người cha bị bắn trúng vào bụng và tử vong tại chỗ, người con trai may mắn chạy thoát và kể lại câu chuyện. Đến giờ, Paul cũng không rõ lý do cha của bạn mình bị giết.

Theo Paul, thế giới của những người của bộ lạc không có khái niệm về "hạnh phúc" theo cách thông thường. Cuộc sống của họ giống như những thước phim tận thế nghiệt ngã. Họ quan tâm đến calo, phải đánh đổi xương máu để đi đường và cướp phụ nữ từ bộ lạc khác để duy trì nòi giống.

Các nhà nghiên cứu ước tính toàn cầu vẫn còn gần 200 nhóm bộ lạc chưa từng tiếp xúc với thế giới, phần lớn ở rừng Amazon thuộc Brazil và Peru.

Tiếp xúc trực tiếp có thể dẫn đến những hậu quả thảm khốc, thông tin về các cộng đồng này chủ yếu đến từ hình ảnh vệ tinh, giám sát từ trên không và báo cáo từ những nhóm thổ dân lân cận.

Năm 2018, nhà truyền giáo Mỹ 26 tuổi John Allen Chau đã bị giết khi cố gắng tiếp xúc với người Sentinelese trên đảo North Sentinel - một trong những cộng đồng thổ dân cô lập nhất thế giới.

Dù Ấn Độ cấm việc tiếp cận đảo, Chau đã trả tiền cho ngư dân đưa ông lên bờ. Ông cố gắng tự giới thiệu và truyền đạo, để lại quà tặng và ghi lại cuộc gặp trong nhật ký. Tuy nhiên, người Sentinelese đã giết Chau ngay sau khi ông đặt chân lên đảo. Thi thể ông không bao giờ được tìm thấy.

Lịch sử cho thấy ngay cả những cuộc tiếp xúc ngắn cũng có thể khiến cộng đồng bộ lạc mắc phải những căn bệnh tuy "vô hại ở các quốc gia phát triển" nhưng lại khiến họ thiệt mạng do không có đủ miễn dịch. Các nhà sinh học lo ngại việc vô tình đưa một loại virus vào trong bộ lạc có thể gây tổn thất dân số nhanh chóng, đôi khi toàn bộ.

Những phát hiện về các bộ lạc ẩn mình tăng lên trong thời gian gần đây do hoạt động công nghiệp đang tiến sâu hơn vào rừng. Khai thác gỗ bất hợp pháp, khai mỏ và tuyến buôn lậu ma túy đã thu hẹp vùng đệm từng giữ các nhóm này cô lập.

Hoài Anh (Theo Mirror, The Diary of A CEO)