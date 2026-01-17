Nhà thám hiểm Mỹ công bố video về bộ tộc chưa từng tiếp xúc với thế giới

Người thuộc bộ tộc sống trong rừng Amazon không mặc quần áo, đề phòng với máy quay và sẵn sàng dùng cung để tiêu diệt mối nguy trước mặt.

Ngày 14/1, nhà thám hiểm người Mỹ Paul Rosolie đã công bố trên kênh podcast Lex Fridman các đoạn phim độ nét cao về một bộ lạc chưa từng tiếp xúc với thế giới hiện đại.

Theo Paul, hầu hết video về các bộ lạc trên thế giới đều mờ nhòe do quay từ xa với thiết bị cũ kỹ. Các video của Paul quay bằng ống kính 800 mm với bộ chuyển đổi tiêu cự 2x, cho phép ghi lại chi tiết mọi thứ từ khoảng cách xa.

Trong video, bộ lạc xuất hiện bên bờ sông. Họ di chuyển thận trọng, phối hợp, quan sát những người lạ trong khi cố gắng đọc mọi chi tiết và đánh giá mối đe dọa tiềm ẩn.

Paul cho biết họ sử dụng ngôn ngữ cơ thể để tập hợp đội hình có vũ khí. Ban đầu, bầu không khí có phần căng thẳng, nguy cơ xảy ra bạo lực.

Những bức ảnh lần đầu công bố về bộ tộc chưa từng tiếp xúc với thế giới hiện đại Video bộ lạc chưa từng tiếp xúc loài người ở rừng Amazon. Video: News Au

"Tôi nhìn mọi hướng và tự hỏi mũi tên sẽ bay ra từ đâu", Paul nói. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi người bộ lạc tiến gần hơn. Họ hạ vũ khí xuống, dấu hiệu của việc hiểu không có mối đe dọa. Căng thẳng nhanh chóng tan biến thành sự tò mò, một số thành viên bộ lạc thậm chí còn lộ vẻ thích thú.

Các nhà nghiên cứu ước tính toàn cầu vẫn còn gần 200 nhóm bộ lạc chưa từng tiếp xúc với thế giới, phần lớn ở rừng Amazon thuộc Brazil và Peru.

Tiếp xúc trực tiếp có thể dẫn đến những hậu quả thảm khốc, thông tin về các cộng đồng này chủ yếu đến từ hình ảnh vệ tinh, giám sát từ trên không và báo cáo từ những nhóm thổ dân lân cận.

Những người bộ lạc chỉ vào thiết bị ghi hình. Ảnh: Paul Rosolie

Năm 2018, nhà truyền giáo Mỹ 26 tuổi John Allen Chau đã bị giết khi cố gắng tiếp xúc với người Sentinelese trên đảo North Sentinel - một trong những cộng đồng thổ dân cô lập nhất thế giới.

Dù Ấn Độ cấm việc tiếp cận đảo, Chau đã trả tiền cho ngư dân đưa ông lên bờ. Ông cố gắng tự giới thiệu và truyền đạo, để lại quà tặng và ghi lại cuộc gặp trong nhật ký. Tuy nhiên, người Sentinelese đã giết Chau ngay sau khi ông đặt chân lên đảo. Thi thể ông không bao giờ được tìm thấy.

Lịch sử cho thấy ngay cả những cuộc tiếp xúc ngắn cũng có thể khiến cộng đồng bộ lạc mắc phải những căn bệnh tuy "vô hại ở các quốc gia phát triển" nhưng lại khiến họ thiệt mạng do không có đủ miễn dịch. Các nhà sinh học lo ngại việc vô tình đưa một loại virus vào trong bộ lạc có thể gây tổn thất dân số nhanh chóng, đôi khi toàn bộ.

Những phát hiện về các bộ lạc ẩn mình tăng lên trong thời gian gần đây do hoạt động công nghiệp đang tiến sâu hơn vào rừng. Khai thác gỗ bất hợp pháp, khai mỏ và tuyến buôn lậu ma túy đã thu hẹp vùng đệm từng giữ các nhóm này cô lập.

Đáp lại, một số bộ lạc cũng đã xuất hiện dọc bờ sông hoặc gần khu định cư, thường tổ chức phòng thủ trước sự xâm phạm lãnh thổ. Một trong những ví dụ rõ ràng nhất là người Mashco Piro ở đông nam Peru - tộc người đã được chụp ảnh nhiều lần từ năm 2023 đến năm 2025, gần các khu vực khai thác gỗ.

Hoài Anh (Theo News Au)