Chuyến bay xanh từ TP HCM đến Hà Nội của Vietnam Airlines

Chuyến bay VN248 từ TP HCM đến Hà Nội được Vietnam Airlines áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp xanh trong vận hành.

Vietnam Airlines phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hiệp hội Nhà sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường Việt Nam (EPMA) phát động chiến dịch "Bay nhẹ tới Hà Nội" trên chuyến bay VN248 ngày 20/10.

Chuyến bay này được hãng hàng không quốc gia đã áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp xanh trên mọi khâu vận hành.

Hành khách trên chuyến bay xanh của Vietnam Airlines. Ảnh: Vietnam Airlines

Tại sân bay, Vietnam Airlines khuyến khích hành khách check-in online để hạn chế thẻ, nhãn giấy và ngừng sử dụng thẻ mời giấy vào phòng chờ cho khách hạng phổ thông. Với hàng hóa, hãng sử dụng container nhẹ (ULD) và vận động khách giảm trọng lượng hành lý nhằm giảm tải trọng, tiết kiệm nhiên liệu và cùng chung tay vì một hành trình xanh.

Trên chuyến bay, hãng thay thế thùng xốp đựng đá dùng một lần bằng vật liệu tái sử dụng, phân loại rác ngay trên chuyến bay, sử dụng túi đựng chăn phân hủy sinh học và khuyến khích hành khách mang ly, cốc cá nhân. Các suất ăn thừa được kiểm soát tỷ lệ thông qua phân tích dữ liệu tiêu thụ, điều chỉnh định mức hợp lý và áp dụng hình thức đặt trước nhằm giảm lãng phí thực phẩm và rác thải nhựa.

Hành khách được khuyến khích thực hiện check in online. Ảnh: Vietnam Airlines

Số liệu ghi nhận gần 80% hàng khách trên chuyến "Bay nhẹ tới Hà Nội" thực hiện check-in online và sinh trắc học toàn trình khi làm thủ tục bay. Từ việc giảm tải trọng máy bay, chuyến bay sẽ giảm tiêu thụ nhiên liệu, giảm phát thải CO2 và tác động tới môi trường. Đồng thời, hãng áp dụng nhiều giải pháp về kỹ thuật máy bay như rửa khô tàu bay, rửa động cơ định kỳ và căn chỉnh cửa tàu bay nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu.

Cũng trên chuyến bay này, gần 250 du khách chứng kiến nghi thức trao biểu tượng đối tác giữa Vietnam Airlines với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Hiệp hội EPMA.

Nghi thức trao biểu tượng đối tác giữa Vietnam Airlines với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Hiệp hội EPMA. Ảnh: Vietnam Airlines

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết, chiến dịch minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ và nhất quán của trong hành trình hãng phát triển bền vững. "Chúng tôi mong muốn tiếp tục đưa các chuyến 'bay nhẹ' thành hoạt động thường niên gắn với nhiều điểm đến đặc biệt, góp phần chung tay vì một hành tinh xanh", ông Tuấn nói.

Ông Đào Xuân Hưng, Tổng biên tập Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường đánh giá chương trình cho thấy hiệu quả mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp và cộng đồng trong thực hiện kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải khí nhà kính. Thông qua những hành động nhỏ, Vietnam Airlines cùng hàng triệu hành khách đang góp phần cụ thể hóa mục tiêu quốc gia về tăng trưởng xanh.

"Bay nhẹ tới Hà Nội" là bước tiếp nối của chiến dịch "Bay nhẹ tới Côn Đảo" năm 2024, qua đó lan tỏa thông điệp về lối sống xanh và thu hút hàng nghìn hành khách, người dân cùng tham gia.

Chiến dịch "Bay nhẹ cùng Vietnam Airlines" được phủ sóng toàn quốc, diễn ra trong 5 năm (2025 – 2030), hướng tới phát triển bền vững. Năm 2024, chiến dịch khởi đầu từ Côn Đảo mang thông điệp bảo tồn hệ sinh thái biển đảo. Năm nay, "Bay nhẹ tới Hà Nội" tiếp tục lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường đồng thời quảng bá vẻ đẹp của Thủ đô trong mùa thu.

Đặc biệt, "Bay nhẹ tới Hà Nội" được Vietnam Airlines dự kiến đăng ký tham dự The Aviation Challenge 2025 do Liên minh SkyTeam tổ chức, nhằm tôn vinh các sáng kiến xanh và nỗ lực giảm phát thải trong ngành hàng không toàn cầu. Điều này khẳng định cam kết của Vietnam Airlines trong việc tiên phong thực hiện chiến lược phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Song song với hoạt động trên các chuyến bay, hãng cũng triển khai chương trình thu gom nhựa tại chuỗi các sự kiện văn hóa, du lịch ở Hà Nội trong chiến dịch "Chạm thu Hà Nội" được phối hợp triển khai cùng UBND TP Hà Nội. Các trạm thu gom nhựa của hãng được đặt ở những điểm tập trung đông người. Những sản phẩm nhựa được thu gom sẽ được tái chế thành các vật dụng hữu ích, sau đó gửi tặng các tổ chức, trường học và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Yên Chi