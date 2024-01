Chuyến bay Tết liên tục đổi giờ - 'giao dịch bất cân xứng giữa hành khách và hãng bay'

Mua vé máy bay Tết khung giờ chiều tối, gần đến giờ bay, hãng thông báo dời lên buổi trưa, 'vì lý do khai thác'.

"Tôi mua vé Tết bay về quê vào giờ chiều tối, gần đến ngày bay hãng thông báo chuyển lên bay buổi trưa. Và 'mong khách hàng thông cảm vì lý do khai thác'. Tôi phải thông cảm như thế nào?

Bằng cách hủy thêm nửa ngày làm việc, mọi công việc bị đình trệ, tôi mất thêm nửa ngày phép (lương theo ngày của tôi đã ở mức khá cao). Và sống trong tâm trạng lo âu không biết có còn bị dời lịch nữa không...

Và 'lý do khai thác' là lý do gì? Khai thác thế nào là chuyện của hãng, còn các bạn bán vé giờ nào thì các bạn nên bay đúng vào khoảng giờ đó. Như vậy mới là tôn trọng khách hàng và chính lời nói của các bạn.

Nếu không, trên vé lúc bán ra các bạn chỉ cần ghi, bay vào ngày đó hoặc tuần đó thôi là được rồi. Khỏi ghi giờ làm gì vì nó rất vô nghĩa".

Độc giả Nguyen Tuan kể lại trải nghiệm thay đổi lịch bay từ chiều tối lên buổi trưa, hãng hàng không giải thích vì 'lý do khai thác', đồng thời, độc giả này cho rằng 'Các hãng hàng không thay đổi lịch bay đột xuất rất thiếu tôn trọng khách hàng. Họ không hề quan tâm đến lịch trình của người đã trực tiếp trả tiền cho họ".

Bình luận này được viết sau bài Khách vào 'thế kẹt' khi chuyến bay Tết liên tục đổi giờ. Theo đó, một số chuyến bay liên tục điều chỉnh giờ khởi hành khiến nhiều khách rơi vào "thế kẹt", kế hoạch đi lại bị xáo trộn, tâm lý thấp thỏm cho lịch trình về đón Tết.

Theo thông tin từ bài viết, chị Ngọc mua vé máy bay cho gia đình 4 người cách đây ba tháng sau khi lên kế hoạch chi tiết cho lịch trình từ TP HCM về Vinh đón Tết, bất ngờ khi vài ngày qua hãng bay liên tục thông báo đổi giờ.

Chuyến bay của Vietnam Airlines chị Ngọc đặt theo kế hoạch ban đầu sẽ khởi hành từ Tân Sơn Nhất lúc 19h20 ngày 28 tháng Chạp (7/2), đến Vinh sau khoảng 1 giờ 30 phút. Tuy nhiên, chị nhận thông báo từ hãng lịch trình sẽ dời lại sớm hơn, vào lúc 14h cùng ngày với "lý do khai thác".

"Buổi chiều còn nhiều công việc nên tôi tính toán sắp xếp lại cho kịp giờ bay thì hãng lại thông báo điều chỉnh lịch xuất phát, lùi đến 2h15 ngày 29 Tết", chị Ngọc nói và phân vân không biết đây có phải lần cuối chuyến bị đổi giờ khởi hành hay không.

Độc giả Huy kể: "Tôi đi Đà Lạt hôm 21/12/2023, giờ bay 20h30 mà hãng dời hai lần, lúc thì 14h, bị tôi phản ứng (vì 14h tôi còn phải đi làm), sau đó dời tiếp lên 22h".

Độc giả doannam37 nói: "Vấn đề muôn thuở: Khách hàng chậm tý là mất toi tiền vé còn các hãng đổi giờ-delay thì họ chỉ cần thông báo lỗi khai thác mong khách thông cảm?".

Đại diện một hãng hàng không cho biết các hãng sẽ không bán vé những chuyến bay chưa được cấp slot (lượt cất, hạ cánh) nên chắc chắn không có hiện tượng hủy chuyến đột ngột.

Tuy vậy vào cao điểm đi lại dịp Tết sau khi tăng cường lượt bay, một số chuyến có thể phải điều chỉnh theo slot mới nên thời gian bị thay đổi. Khi có điều chỉnh, hãng sẽ thông báo cho khách, mong được thông cảm do cường độ khai thác cao.

Bạn đọc nickname housenka1200132g nói: "Thay đổi giờ bay đã có trong quy định vé mà khách đồng ý trước khi thanh toán. Khách có thể để trống ô 'đã đọc và đồng ý' quy định, sau đó tìm cách khác?".

Khách đến trễ bị hủy vé, trong khi hãng bay thay đổi giờ bay, làm xáo trộn lịch trình của hành khách lại mong "thông cảm". Nhiều độc giả cho rằng đây là giao dịch bất cân xứng, khi hành khách chịu thiệt thòi.

Độc giả Thanh Hiep Nguyen: "Hãng hàng không phải tuân thủ hợp đồng vận chuyển với khách hàng, ngoại trừ trường hợp thời tiết và kỹ thuật.

Không thể cứ phán cho một lý do vô nghĩa 'lý do khai thác' để rồi đổi giờ, đình chuyến. Sự thực của 'lý do khai thác' ở đâu chắc chỉ có cơ quan chức năng vào cuộc mới rõ".

Độc giả lequangdat1989 nói: "Dù với bất kì lý do gì mà hãng đưa ra thì người chịu thiệt nhiều nhất vẫn là khách hàng. Cần một tổ chức bảo vệ quyền lợi khách hàng vào cuộc để đảm bảo tính minh bạch trong công tác này, thời gian của bao nhiêu hành khách cũng là mồ hôi xương máu cả.

Hãng bay đưa ra giờ khách hàng mua đúng giờ, lỡ tới trễ giờ một chút thì bị hoạnh hoẹ còn hãng bay lại có quyền thay đổi tứ tung là không hợp lý".

Cục Hàng không cho biết đến nay chưa ghi nhận phản ánh của hành khách về tình trạng đổi chuyến trên diện rộng dịp Tết của các hãng bay trong nước. Tuy vậy nếu nhiều khách phản ánh, Cục sẽ làm việc với hãng để xem xét nguyên nhân nhằm đưa ra phương án xử lý.

Độc giả nickname dinhthienchienthan nói: "Đề nghị Cục Hàng không đưa ra phương án xử lý cứng rắn đối với các hãng Hàng không, sau khi thông báo đổi lịch bay muộn từ lần thứ hai và dời sớm lần thứ nhất.

Hành khách có thể chấp nhận muộn giờ, nhưng dời lên sớm hơn giờ đặt vé thì tổn thất trong khoảng thời gian đó ai là người chịu trách nhiệm?".

Để tăng cường quyền lợi của khách hàng đi máy bay, độc giả Nguyen Tuan cho rằng: "Cần có thêm những quy định để ràng buộc hãng bay và bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng. Hiện tại, khách hàng đang ở thế yếu, rất yếu".

