'Chuyên án Miami' có bản điện ảnh

Nhân vật thám tử Sonny và Rico của series truyền hình ăn khách của Mỹ sẽ trở lại trong phim "Miami Vice", do Joseph Kosinski đạo diễn.

Series Miami Vice gồm năm mùa, ra mắt từ năm 1984 đến 1989. Nội dung theo chân thám tử chìm James "Sonny" Crockett (Don Johnson đóng) và Ricardo "Rico" Tubbs (Philip Michael Thomas), thuộc Sở Cảnh sát Metro-Dade, truy bắt những tên tội phạm nhằm bảo vệ sự bình yên cho thành phố Miami (Mỹ).

Với hơn 100 tập, tác phẩm thu hút khán giả nhờ phong cách kể chuyện và hình ảnh. Theo giới chuyên môn, Miami Vice không mang cảm giác khô cứng so với những phim điều tra phá án thời điểm đó. Series đem đến màu sắc tươi mới qua âm nhạc, lồng ghép văn hóa New Wave của thập niên 1980. Tạp chí People từng nhận định: "Series đầu tiên có sự mới mẻ và khác biệt từ khi TV màu được phát minh".

Theo Guardian, bối cảnh Miami đóng vai trò quan trọng trong việc định hình bầu không khí phim. Nhịp sống sôi động, kiến trúc, những bãi biển ngập nắng đối lập với thế giới ngầm nhiều âm mưu, thủ đoạn. Tác phẩm còn là nguồn cảm hứng cho những bộ phim truyền hình cảnh sát như Homicide: Life on the Street, NYPD Blue và Law & Order. BBC nhận định series góp phần kích cầu du lịch, tăng cường hợp tác đầu tư và quảng bá những địa điểm nổi tiếng của thành phố.

Năm 2006, bộ phim điện ảnh làm lại dựa trên series Miami Vice có sự tham gia của Colin Farrell, Jamie Foxx và Củng Lợi. Tác phẩm không thành công về mặt doanh thu, đạt 164 triệu USD toàn cầu so với kinh phí 135 triệu USD, nhưng được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao chất lượng nội dung.

Hôm 28/4, nhà sản xuất thông báo đạo diễn Joseph Kosinski - nổi tiếng với Top Gun: Maverick, đang thực hiện một bản remake của thương hiệu, do hãng Universal Pictures phát hành. Kịch bản do Dan Gilroy viết, từng biên kịch các phim như Nightcrawler và The Bourne Legacy. Hiện chi tiết cốt truyện và dàn diễn viên tham gia chưa được tiết lộ.

Joseph Kosinski, 51 tuổi, là nhà làm phim người Mỹ. Ông nổi tiếng khi chỉ đạo các tác phẩm Tron: Legacy, Oblivion, Only the Brave và Spiderhead. Năm 2022, Kosinski thành công với Top Gun: Maverick, thu gần 1,5 tỷ USD ở phòng vé toàn cầu. Dự án gần đây nhất của anh là F1, phim đua xe có Brad Pitt đóng chính, dự kiến ra mắt ở Việt Nam ngày 27/6.

