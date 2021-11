Chụp ảnh nắm tay nhau khắp Việt Nam suốt 4 năm

Hoàng Điệp và Ngọc Trâm đồng hành cùng nhau khắp các tỉnh, thành miền Trung, Tây Nguyên, vùng Đông Bắc, Tây Bắc.

"Từ miền Bắc xinh đẹp tới miền Nam ngọt ngào, từ Việt Nam tới Bắc Lào sỏi đá, chúng mình đã và vẫn đang đồng hành cùng nhau. Để giờ đây tụi mình cùng nhau bước vào hành trình lớn nhất cuộc đời, chuyến đi lớn nhất, hôn nhân", Điệp nói trong hôn lễ tháng 11 tại Đà Nẵng. Họ không quên một bức ảnh nắm tay nhau như vẫn làm suốt 4 năm qua.

Cặp đôi nắm tay nhau trong lễ kết hôn tại nhà thờ Phú Thượng, Hòa Vang, Đà Nẵng.

Cùng là những người yêu thích du lịch, Hoàng Điệp và Ngọc Trâm tình cờ quen nhau qua một bài đăng về Đà Lạt trên mạng xã hội năm 2017. Thành phố ngàn hoa cũng là nơi họ có những buổi hẹn đầu tiên, sau thời gian dài chia sẻ với nhau về sở thích, đam mê.

Những ngày chính thức hẹn hò, kỷ niệm đáng nhớ nhất với họ là những chuyến bay cuối tuần giữa Đà Nẵng, nơi Điệp đang ở và TP HCM, nơi Trâm làm việc, để trò chuyện với nhau về công việc cuộc sống. Đà Lạt cũng là cầu nối cho họ trong những chuyến đi ngắn ngày cùng nhau.

Một năm sau, cả hai quyết định từ bỏ công việc cố định và chuyển về Đà Nẵng cùng lập nghiệp. Điệp là thợ ảnh cưới tự do, còn Trâm thiết kế và may váy cưới. Cũng từ đây, họ tự do về thời gian, có nhiều chuyến đi xe máy từ Đà Nẵng đến gần hết các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, vùng Tây Bắc, Đông Bắc và xuyên Lào.

Cả hai chia sẻ, những chuyến đi thường chọn xe máy để có những trải nghiệm du lịch chân thực và gần gũi nhất với người dân, vùng đất. Ở những nơi xa hơn, họ đi máy bay, xe giường nằm và thuê xe máy để tiếp tục hành trình. Mỗi chuyến đi thường kéo dài 7-14 ngày và chi phí 5-10 triệu đồng/2 người.

Bộ ảnh của cặp đôi đa số tự chụp bằng cách dựng chân máy ảnh, điện thoại. Những chuyến đi xa không thể mang theo chân máy thì dựng máy ảnh ở bờ tường, yên xe máy, balo... miễn là có mặt phẳng. Nhiều lần họ cũng có bạn đồng hành, hoặc những du khách chung hành trình chụp ảnh giúp. Cặp đôi cho biết, họ chọn nắm tay nhau ở mọi vùng miền vì đây là cách đơn giản nhất để thể hiện tình cảm, chân thành và sẻ chia.

4 năm, trong hành trình trải dài hàng nghìn cây số, họ có những kỷ niệm không quên. Trong đó là chuyến đi Mù Cang Chải (Yên Bái) rồi đánh mất ví. Do đang ở tại bản làng nên không có cây rút tiền, cả 2 đã lái xe máy thẳng tới thị xã Nghĩa Lộ khi chỉ còn 10.000 đồng. Đến Hà Nội, họ phải chạy đua với thời gian để đi xe khách về Đà Nẵng, sáng hôm sau chụp ảnh sớm cho khách.

Hay lần khác họ lái xe máy khoảng 500 km từ Savannakhet tới Viên Chăn (Lào). Đoạn đường đầu tiên rất đẹp nên cả hai quyết định sẽ đi một mạch trong ngày. Tuy nhiên 200 km cuối đến gần Viên Chăn thì đường rất xấu với nhiều ổ gà, ổ voi và họ mất hơn 12 tiếng ở đây. Nửa đêm phải đi qua đường đồi núi vắng lặng không bóng người khiến họ vô cùng lo lắng, bất an vì sợ cướp, hỏng xe. Song rất may mắn không có sự cố nào xảy ra và 1h sáng an toàn tới chỗ nghỉ.

Những lúc gặp khó khăn và sự cố như vậy thì cả hai nói chuyện rất nhiều, ngoài ra là luôn giữ suy nghĩ lạc quan nhất, thông cảm chứ không đổ lỗi cho đối phương. Họ cũng chia sẻ điều cần thiết nhất để chuyến đi diễn ra suôn sẻ là tài chính, sau đó là kế hoạch, lịch trình chi tiết nhất.

Chuyến đi 2500 km xuyên Lào trong năm 2019.

Thời gian sắp tới cặp đôi sẽ du lịch miền Tây, để hoàn thành dự định đang phải tạm dừng vì Covid-19 và xa hơn là thăm Nhật Bản, Hàn Quốc. Họ chia sẻ, những chuyến đi du lịch luôn mang đến kỷ niệm, sự gắn kết, là những điều rất cần thiết cho mối quan hệ lâu dài.

Lan Hương

Ảnh: NVCC