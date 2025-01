Chuột chết bốc mùi trong xưởng sản xuất bim bim

Hà NộiCơ sở Đức Vinh bị tạm dừng hoạt động do vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm khi bim bim chất đống dưới sàn đất, xác chuột chết bốc mùi trong xưởng.

Ngày 7/1, đoàn kiểm tra liên ngành Hà Nội kiểm tra đột xuất xưởng sản xuất bim bim của Công ty Cổ phần Thương mại và Công nghệ Thực phẩm Đức Vinh tại điểm công nghiệp La Phù, huyện Hoài Đức, phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng.

Dầu chiên bim bim đen sì. Ảnh: Thu Trang

Tại thời điểm kiểm tra, bim bim chất đống trên sàn đất, công nhân dùng tay không đóng gói sản phẩm. Xưởng không đảm bảo quy tắc sản xuất một chiều, không phân khu riêng biệt, không khép kín. Đặc biệt, trong xưởng có xác chuột chết bốc mùi hôi thối.

Công ty không cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc một số phụ gia, nguyên liệu. Công nhân không được trang bị bảo hộ lao động, giấy khám sức khỏe của 7 nhân viên đã hết hạn.

Đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động để khắc phục, vệ sinh lại toàn bộ, bố trí khu vực sản xuất theo đúng quy định. Đồng thời, mẫu dầu chiên bim bim được lấy để xét nghiệm. Ban chỉ đạo huyện Hoài Đức sẽ tiếp tục xử lý và báo cáo kết quả trước ngày 14/1.

Trước đó, cơ sở bánh cốm gia truyền Nguyên Ninh tại 11 Hàng Than, Ba Đình, cũng bị tạm dừng hoạt động sau khi đoàn kiểm tra phát hiện hàng loạt vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Cơ sở này sau đó đã bị phạt 40 triệu đồng. Việc kiểm tra nằm trong kế hoạch thanh tra an toàn thực phẩm Tết 2025 của thành phố, tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và mặt hàng tiêu thụ nhiều trong dịp lễ Tết.

Bim bim đổ đầy sàn nhà. Ảnh: Thu Trang

Lê Nga