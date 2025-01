Cơ sở bánh cốm Nguyên Ninh bị phạt 40 triệu đồng

Hà NộiCơ sở bánh cốm Nguyên Ninh, số 11 Hàng Than, bị phạt 40 triệu đồng do mắc 4 sai phạm về an toàn thực phẩm.