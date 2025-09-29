Chương Tử Di mặc tôn dáng

Chương Tử Di từng nhiều lần làm việc cùng nhà thiết kế Giorgio Armani, thường mặc trang phục của ông dự liên hoan phim Cannes hay các sự kiện điện ảnh lớn. Khi ông qua đời hôm 4/9, minh tinh viết trên trang cá nhân: "Mãi hoài niệm về ông".