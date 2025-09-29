Chương Tử Di mặc tôn dáng

Theo Sohu, người đẹp 46 tuổi làm khách mời các chương trình của nhà mốt Giorgio Armani.
Tại tiệc kỷ niệm 50 năm thành lập hãng thời trang hôm 28/9, cô chọn áo xuyên thấu kết hợp chân váy, jacket đính đá thủ công.
Thiết kế thuộc bộ sưu tập Thu đông 2025. Trang Fashion Models nhận xét Tử Di toát vẻ hoa lệ, lãng mạn. Phần chân váy lấp lánh, lấy cảm hứng sao đêm.
Minh tinh trang điểm tông nude kết hợp kiểu tóc xoăn cổ điển.
Chương Tử Di từng nhiều lần làm việc cùng nhà thiết kế Giorgio Armani, thường mặc trang phục của ông dự liên hoan phim Cannes hay các sự kiện điện ảnh lớn. Khi ông qua đời hôm 4/9, minh tinh viết trên trang cá nhân: "Mãi hoài niệm về ông".
Trên Weibo, hàng nghìn khán giả nhận xét Chương Tử Di chọn trang phục phù hợp, tôn dáng và khí chất của cô.
Tử Di xem show thời trang tối 28/9. Video: Weibo
Diễn viên trong trang phục vải gấm, nhung.
Chương Tử Di hoạt động giải trí 26 năm, thành minh tinh quốc tế nhờ loạt phim Ngọa hổ tàng long, Thập diện mai phục, Hoa nhài nở, Hồi ức của một geisha, Mai Lan Phương, Anh hùng, 2046, Nhất đại tông sư, Giờ cao điểm 2. Diễn viên trải qua hôn nhân với ca sĩ Uông Phong, có hai con, vợ chồng ly hôn năm 2023, các con sống cùng mẹ.
Người mẫu thể hiện thiết kế của nhà mốt.
Như Anh
Ảnh: Sohu