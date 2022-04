Chương trình tư vấn cách phòng bệnh viêm màng não do não mô cầu

TS.BS. Nguyễn An Nghĩa, Bệnh viện Nhi đồng 1 giải đáp về bệnh viêm màng não do não mô cầu và tiêm vaccine trong chương trình tư vấn ngày 4/5 trên fanpage VnExpress.

Chương trình tư vấn "Dự phòng viêm màng não do não mô cầu trong trạng thái bình thường mới" do Hội Y học Dự phòng Việt Nam tổ chức và Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam tài trợ. Tư vấn trực tuyến có sự tham gia của TS.BS. Nguyễn An Nghĩa - Phó Khoa Nhiễm Thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 và chị Uyên Bùi - đồng tác giả quyển sách "Để con được ốm".

Trong chương trình, chị Uyên Bùi sẽ có những chia sẻ về góc nhìn của người mẹ có con trong độ tuổi cần tiêm phòng. Bác sĩ An Nghĩa giúp phụ huynh hiểu rõ về mức độ nguy hiểm của bệnh viêm màng não do não mô cầu, tầm quan trọng của việc tiêm phòng bệnh cho trẻ nhỏ và thanh thiếu niên trong giai đoạn bình thường mới. Chương trình sẽ diễn ra lúc 20h ngày 4/5 trên fanpage VnExpress, tiếp sóng trên fanpage Hiểu về tiêm chủng.

Tiêm vaccine viêm màng não do não mô cầu giúp phòng bệnh cho trẻ em, người lớn. Ảnh: Shutterstock

Bệnh viêm màng não do não mô cầu là bệnh lý nhiễm trùng cấp tính và nguy hiểm ở màng não, màng bao bọc não và tủy sống do vi khuẩn N. meningitidis (vi khuẩn não mô cầu) gây ra. Bệnh lây truyền từ người sang người, thông qua giọt bắn hoặc dịch tiết đường hô hấp của người mang mầm bệnh.

Theo thông tin đăng tải trên Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC Mỹ), ước tính có khoảng 1,2 triệu trường hợp viêm màng não do vi khuẩn N. meningitidis xảy ra trên thế giới mỗi năm. Tỷ lệ mắc bệnh cao nhất ở nhóm trẻ em dưới 5 tuổi và thanh thiếu niên. Đây cũng là đối tượng cần phải tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm, nhất là trong giai đoạn hậu giãn cách, khi trẻ đi học trở lại và bắt đầu tham gia vào các hoạt động tập thể.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ngay cả khi được chẩn đoán sớm và điều trị đầy đủ, vẫn có từ 5-10% trường hợp tử vong, thường xảy ra trong vòng 24-48 giờ kể từ khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên. Dù sống sót nhưng vẫn có khoảng 10-20% bệnh nhân gặp di chứng của bệnh như tổn thương não, điếc, tàn tật.

Tiêm vaccine là biện pháp hiệu quả để phòng căn bệnh nguy hiểm này. Chương trình tư vấn sẽ tập trung bàn luận về chủ đề tiêm phòng bệnh viêm màng não do não mô cầu cho trẻ nhỏ và thanh thiếu niên. Bởi trên thực tế, một số cha mẹ thường không tiêm ngừa hoặc bỏ lỡ lịch tiêm phòng não mô cầu cho con trong độ tuổi thanh thiếu niên. Độc giả quan tâm về chương trình có thể gửi câu hỏi tại đây.

Kim Uyên