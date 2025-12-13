Chương trình thẻ vàng định cư triệu đô của ông Trump

Chương trình thẻ vàng của Tổng thống Trump cho phép một người có thể trở thành thường trú nhân Mỹ với giá 1 triệu USD.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều 10/12 thông báo khởi động chương trình "thẻ vàng định cư" mà ông đã quảng bá suốt nhiều tháng. Ông coi đây là cách để Mỹ thu hút và giữ chân những nhân tài hàng đầu, đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách liên bang. Trang web tiếp nhận hồ sơ trumpcard.gov cũng đi vào hoạt động.

"Tôi rất vui mừng, cho cả bản thân và đất nước, khi ra mắt Thẻ Vàng Trump", ông chủ Nhà Trắng nói, thêm rằng chương trình tương tự với thẻ xanh, nhưng kèm theo "những đặc quyền tốt hơn và lộ trình vững chắc hơn để trở thành công dân Mỹ".

Website đăng ký chương trình thẻ vàng định cư của ông Trump. Ảnh: trumpcard.gov

Tổng thống Trump ấp ủ chương trình thẻ vàng định cư từ tháng 2, mức giá khi đó ông công bố là 5 triệu USD. Tháng 9, ông chính thức ký sắc lệnh thiết lập chương trình, giao Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick nhiệm vụ giám sát. Sắc lệnh đưa ra mức đóng góp 1 triệu USD với cá nhân và 2 triệu USD cho doanh nghiệp muốn bảo trợ nhân viên.

Thẻ vàng sẽ thay thế EB-5, visa được quốc hội Mỹ ban hành năm 1990 để thu hút đầu tư nước ngoài, dành cho người đầu tư khoảng 1 triệu USD vào công ty có ít nhất 10 nhân viên. Số lượng EB-5 giới hạn ở mức 10.000 thị thực mỗi năm, trong đó 30% dành cho người đầu tư vào những khu vực thất nghiệp cao ở Mỹ. Ông Lutnick từ lâu đã chỉ trích EB-5 bị trục lợi và mức giá quá thấp.

Tổng thống Trump cho biết số lượng thẻ vàng không bị giới hạn. Ông chủ Nhà Trắng và Bộ trưởng Lutnick ngày 10/12 nói họ muốn chào đón "những người giỏi nhất trong số những người giỏi" đến với nước Mỹ.

Khi truy cập trumpcard.gov, người dùng sẽ thấy thẻ vàng có in hình ông Trump và tượng Nữ thần Tự do hiện ra từ sau một dãy núi, cùng nút "đăng ký ngay" để "mở khóa cuộc sống ở Mỹ".

"Với mức phí 15.000 USD để Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) thẩm định hồ sơ và khoản đóng góp 1 triệu USD, bạn sẽ nhận được quyền định cư tại Mỹ trong thời gian kỷ lục nhờ Trump Gold Card", website mô tả.

Sau khi điền đầy đủ thông tin cá nhân, số điện thoại liên lạc, người dùng sẽ được chuyển đến trang thanh toán. Ứng viên phải đủ điều kiện để được cấp quy chế thường trú nhân hợp pháp, thỏa mãn quy định nhập cảnh Mỹ và thị thực thuộc diện này vẫn còn chỉ tiêu.

Quy trình xét duyệt sẽ kéo dài "nhiều tuần". Bộ Ngoại giao Mỹ có thể thu phí bổ sung tùy theo ứng viên. Chương trình không giới hạn khu vực nào, nhưng lưu ý ứng viên từ "một số ít quốc gia có thể phải chờ một năm hoặc hơn, tùy theo số lượng thị thực sẵn có".

Ứng viên được phê duyệt sẽ nhận tư cách thường trú nhân hợp pháp, giống như người sở hữu thị thực EB-1 hoặc EB-2, loại thị thực lao động dành cho cá nhân có năng lực xuất chúng. Người sở hữu có thể bị thu hồi thẻ vàng nếu họ tạo ra nguy cơ đến an ninh quốc gia hoặc mối đe dọa khác với Mỹ.

Với thẻ vàng dành cho doanh nghiệp, các công ty phải đóng phí xét duyệt hồ sơ 15.000 USD cho mỗi nhân viên muốn bảo trợ và tiếp tục nộp 2 triệu USD nếu người đó được chấp thuận. Thẻ này sẽ phải chịu phí thường niên 1% và phí chuyển nhượng 5%. Bộ Ngoại giao Mỹ có thể thu phí tùy trường hợp.

Website còn giới thiệu sơ lược về "Thẻ Bạch kim Trump", có giá 5 triệu USD, cho phép người sở hữu ở lại Mỹ lên đến 270 ngày mà không phải chịu thuế Mỹ áp với thu nhập ngoài nước này. Hiện chưa rõ thời điểm chương trình này bắt đầu.

"Người nước ngoài có thể đăng ký ngay từ bây giờ để đảm bảo có suất trong danh sách chờ Thẻ Bạch kim Trump", website cho biết, khuyến khích ứng viên hành động sớm vì "không có gì đảm bảo mức đóng góp cho Thẻ Bạch Kim sẽ giữ ở mức 5 triệu USD".

Theo Tổng thống Trump, toàn bộ khoản thu từ chương trình này được "chuyển cho chính phủ". Ông dự đoán hàng tỷ USD sẽ đổ về tài khoản do Bộ Tài chính Mỹ quản lý để "làm những điều tích cực cho đất nước".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải), Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick và mô hình "thẻ vàng Trump" tại Nhà Trắng ngày 19/9. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng DHS Kristie Noem ca ngợi chương trình thẻ vàng, cho rằng nó giúp Tổng thống Trump hoàn thành lời hứa thu hút những doanh nhân, nhà đầu tư thành công nhất và bảo đảm họ phải có trách nhiệm với Mỹ.

"Thật tuyệt vời! Các công ty lớn của Mỹ cuối cùng cũng có thể giữ chân được những nhân tài vô giá của họ", ông Trump viết trên Truth Social.

Trong khi đó, một số nghị sĩ Dân chủ và các nhóm vận động cho người nhập cư đã lên tiếng chỉ trích, cho rằng chương trình ưu tiên một cách thái quá cho những người giàu có. Số khác hoài nghi về tính hợp pháp của việc tổng thống tự ý lập ra chương trình thẻ vàng hay xóa bỏ, sửa đổi EB-5.

"Quốc hội phải ban hành luật để thiết lập chương trình mới. Tôi thực sự không rõ chính quyền ông Trump dựa vào thẩm quyền pháp lý nào để tự tạo ra một chương trình từ con số 0 như vậy", Sharvari Dalal-Dheini, giám đốc cấp cao tại Hiệp hội Luật sư Mỹ về Nhập cư, nói với CNN.

Như Tâm (Theo CNN, The Hill, Independent)