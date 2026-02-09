Chương trình nghệ thuật với 100% robot hình người và hình thú

Trung QuốcGần 200 robot thuộc nhiều loại khác nhau, đa số là robot hình người kết hợp robot chó biểu diễn hơn 10 tiết mục như múa, võ thuật, boxing, diễn thời trang.

Đêm kỳ diệu của robot 2026 là chương trình do công ty Agibot tổ chức phát sóng trên nhiều đài truyền hình lớn ở Trung Quốc tối 8/2. Buổi biểu diễn nghệ thuật được dàn dựng bởi đội ngũ từng tham gia lễ khai mạc Thế vận hội Olympic 2022 và Đại hội thể thao châu Á năm 2023. Đáng chú ý, tất cả "diễn viên" chính và "khán giả" bên dưới đều là robot do Agibot sản xuất.

Robot biểu diễn vũ đạo đồng thời trong thời gian dài. Ảnh: Agibot

Với thời lượng một tiếng, chương trình kết hợp nhiều tiết mục khác nhau như múa tập thể, võ thuật, boxing, ảo thuật, ca nhạc và trình diễn thời trang. "Chương trình đánh dấu cột mốc quan trọng của ngành robot hình người, khi trí tuệ hiện thân robot bước ra khỏi phòng thí nghiệm, hòa mình vào đời sống xã hội và văn hóa", ông Qiu Heng, Giám đốc marketing Agibot, nói và cho rằng việc duy trì màn trình diễn phức tạp, cường độ cao trong thời gian dài là phép thử thực tế cho độ ổn định, tính nhất quán và khả năng phối hợp hệ thống của nhiều robot hoạt động đồng thời.

Chương trình có nhiều phân đoạn thể hiện được những động tác khó với robot hình người như nhào lộn, xoay người tốc độ cao, vũ đạo đồng bộ theo nhóm lớn và trình diễn phong cách sàn diễn.

Show nghệ thuật trình diễn 100% bằng robot hình người Tiết mục trình diễn kết hợp giữa robot hình người và robot hình thú. Video: Agibot

Một số tiết mục còn là kịch bản tương tác giữa con người và robot như múa, vũ đạo tập thể, hầu hết sử dụng robot Agibot G2 và Agibot D1. Đoạn tiểu phẩm hài cũng là lúc xuất hiện đồng thời nhiều loại robot bao gồm hình người Agibot A2, X2 và G2 cùng với robot hình thú D1 Pro tương tác trên sân khấu. Ngoài ra, còn có phần trình diễn ca hát với robot hình người siêu thực Elf Xuan với biểu cảm chi tiết gần giống người.

Trước đó, tại triển lãm CES 2026, Agibot từng thu hút sự chú ý khi mang đến nhiều robot hình người có thể thực hiện thành thạo các động tác như trình diễn võ thuật, đấm bốc và vũ đạo với độ chính xác cao.

Robot hình người có biểu cảm Elf Xuan của Agibot.

Tính đến cuối 2025, Agibot xuất xưởng hơn 5.000 robot hình người trên toàn cầu. Theo báo cáo của Omdia, đây là công ty đứng đầu về cả sản lượng lẫn thị phần robot hình người, chiếm 39% toàn cầu. Agibot được thành lập năm 2023 bởi Peng Zhihui, sinh năm 1993. Agibot và Unitree Robotics là hai công ty nổi tiếng nhất của Trung Quốc trong lĩnh vực robot hình người.

Ngoài phần cứng, Agibot cũng chú trọng phần mềm. Tháng 3/2025, công ty ra mắt Genie Operator-1 (GO-1), mô hình AI xử lý hình ảnh và dữ liệu video tăng cường khả năng của robot trong việc diễn giải hành động của con người và thực hiện công việc. Trong thử nghiệm thực tế, GO-1 nâng tốc độ hoàn thành nhiệm vụ từ 46% lên 75%, chứng minh hiệu quả trong hoạt động như rót và phục vụ nước.

