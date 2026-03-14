Chương trình hành động của các ứng viên cơ quan Đảng Trung ương

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều lãnh đạo các cơ quan Đảng Trung ương cam kết tập trung vào mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân và hoàn thiện thể chế phát triển, khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Ứng cử tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ nhiều định hướng lớn và cam kết cụ thể về các vấn đề chiến lược của đất nước trong chương trình hành động. Ông cho biết sẽ tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, sớm cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phát triển trên mọi lĩnh vực, bảo đảm nghị quyết sớm đi vào thực tiễn ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh ba đột phá chiến lược gồm thể chế, nhân lực và hạ tầng; chú trọng hoàn thiện thể chế phát triển, thể chế Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với vai trò người đứng đầu Đảng, ông cho biết sẽ chỉ đạo tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn, vướng mắc về pháp luật, cơ chế và chính sách, xây dựng môi trường quản trị minh bạch, hiệu quả, hướng tới phát triển kinh tế nhanh và bền vững, gắn với ổn định vĩ mô, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của cả nước và Thủ đô Hà Nội.

Ông cũng cam kết nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; thúc đẩy công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, coi con người là trung tâm của phát triển. Về quản trị, ông cho biết sẽ nâng cao chất lượng chính quyền địa phương, đẩy mạnh phân cấp, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tăng trách nhiệm giải trình để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Bên cạnh đó, ông cùng Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền thúc đẩy hoàn thiện thể chế, quy hoạch xây dựng Hà Nội phát triển theo hướng hiện đại, giàu bản sắc, là trung tâm chính trị - hành chính, tăng trưởng, sáng tạo và hội nhập quốc tế. Mục tiêu đặt ra là đưa Hà Nội trở thành hình mẫu về quản trị đô thị, kỷ cương pháp luật, phát triển văn hóa, chất lượng sống và đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của đất nước, góp phần cùng cả nước đạt hai mục tiêu chiến lược 100 năm.

Ứng cử tại Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết nếu được cử tri bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 16, ông sẽ làm tốt vai trò cầu nối giữa địa phương với Quốc hội và Chính phủ, góp phần tháo gỡ những khó khăn của địa phương, thúc đẩy sự phát triển của thành phố, nâng cao đời sống của nhân dân.

Mục tiêu hướng tới là người dân được thụ hưởng đầy đủ thành quả của công cuộc đổi mới; con em được học hành tốt hơn; người dân được chăm sóc sức khỏe toàn diện; bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng và an ninh.

Ứng cử tại Hải Phòng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cam kết tham gia xây dựng và hoàn thiện pháp luật, nhất là các lĩnh vực cử tri quan tâm như đất đai, quy hoạch, môi trường, phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, y tế và giáo dục.

Ông cho biết sẽ đề xuất, triển khai các cơ chế, chính sách phát huy vai trò trung tâm kinh tế biển, du lịch chất lượng cao, logistics, năng lượng sạch của thành phố; đồng thời thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng chiến lược, tăng cường kết nối vùng và quốc tế, đặc biệt là đường sắt tốc độ cao, cao tốc, cảng biển và sân bay quốc tế.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng cho biết sẽ thúc đẩy hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường và an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, dịch vụ công, bảo đảm người dân được tiếp cận cơ hội phát triển công bằng.

Ứng cử tại Đăk Lăk, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho biết sẽ quan tâm đóng góp xây dựng các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, nhất là chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Theo ông, việc hoàn thiện chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu số không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân mà còn củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, yếu tố nền tảng cho sự ổn định và phát triển lâu dài của đất nước.

Ứng cử tại Đồng Nai, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cho biết ông từng là đại biểu Quốc hội qua 2 nhiệm kỳ. Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm, ông sẽ cùng Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

Trên cương vị Trưởng Ban Nội chính Trung ương, ông cho biết sẽ yêu cầu các cơ quan tố tụng tập trung phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm, nhất là lừa đảo qua mạng, buôn lậu, làm hàng giả, trốn thuế và vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm các hành vi gian dối, vi phạm pháp luật, bảo vệ người làm ăn chân chính và quyền lợi của người dân.

Ứng cử tại Tuyên Quang, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cho biết sẽ tập trung tham mưu hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn cho phát triển khu vực trung du và miền núi; quan tâm chính sách dân tộc, giảm nghèo bền vững, phát triển nguồn nhân lực.

Ông cũng cam kết sẽ cùng đoàn đại biểu và các cơ quan tăng cường giám sát để các chủ trương, chính sách được triển khai hiệu quả, đúng đối tượng; đồng thời làm cầu nối giữa cử tri với Quốc hội và các cơ quan Trung ương, kịp thời phản ánh đầy đủ, trung thực các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Ứng cử tại Hà Nội, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Kim Sơn cho biết sẽ tích cực tham gia công tác lập pháp và giám sát của Quốc hội, góp ý các dự án luật, nghị quyết, phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri tới Quốc hội và các cơ quan chức năng, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với yêu cầu của thực tiễn.

Trên cương vị Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương phụ trách lĩnh vực văn hóa, giáo dục và khoa học công nghệ, ông cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu triển khai các định hướng lớn của Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, trọng tâm là phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực, hiện đại hóa và nâng cao chất lượng giáo dục, văn hóa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Đối với Hà Nội, ông sẽ phối hợp với các cơ quan của thành phố triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách lớn về giáo dục, văn hóa, khoa học công nghệ và phát triển kinh tế - xã hội; kiến tạo cơ chế tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thu hút nhân tài.

Ông cũng nhấn mạnh việc phát huy giá trị văn hóa nghìn năm Thăng Long - Hà Nội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển của Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

