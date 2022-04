Chuông nhắc thắt dây an toàn cần kêu lâu hơn

MỹChuông cần đủ lớn để át tiếng ồn từ bên ngoài, và kêu liên tục ít nhất 90 giây nếu một người ở hàng ghế trước tháo dây an toàn.

Dây an toàn cứu mạng - điều này không cần phải tranh cãi. Nhưng nếu tài xế và hành khách không đeo dây an toàn khi tai nạn xảy ra thì sao? Đó là sai lầm mà Viện Bảo hiểm an toàn cao tốc Mỹ (IIHS) nhắm tới để chỉnh sửa những đánh giá về chuông nhắc thắt dây an toàn.

Trong tổng số 26 mẫu xe thử nghiệm, chỉ có hai xe đạt điểm Tốt từ chương trình đánh giá mới của IIHS và đều của Subaru: Ascent 2022 và Forester 2021-2022.

Dây an toàn được ví như sợi dây đảm bảo sự sống trên ôtô, nhưng không phải ai lên xe cũng muốn hoặc nhớ thắt dây an toàn. Ảnh: IIHS

Trong khi đó, Hyundai Palisade và Tucson 2022, cùng Nissan Murano 2021-2022, Pathfinder 2022, và Rogue 2021-2022 đều nhận xếp hạng Chấp nhận được. Phần còn lại của số xe được thử nghiệm nhận đánh giá Sát giới hạn và Kém từ IIHS.

Để được xếp hạng Tốt, hệ thống nhắc cài dây an toàn phải gồm cả tín hiệu trên bảng điều khiển và chuông cảnh báo khi xe di chuyển ở tốc độ ít nhất là 9,6 km/h. Hệ thống cũng phải phát hiện ra một người trên xe không thắt dây ở một trong số các ghế ở hàng ghế đầu tiên, hoặc một người ở hàng ghế thứ hai vừa tháo dây.

Ngoải ra, chuông phải đủ lớn để át tiếng ồn từ bên ngoài vọng vào cabin. Nếu một dây an toàn ở hàng ghế trước bị tháo ra, phải có tín hiệu cảnh báo trên bảng điều khiển đồng thời chuông kêu liên tục ít nhất 90 giây. Nếu một người ở hàng ghế thứ hai đã cài dây trước đó nhưng lại tháo ra, hệ thống cũng phải nhắc ít nhất 30 giây. Khi tài xế khởi động xe, cũng phải có tín hiệu cảnh báo thắt dây an toàn cho hàng ghế thứ hai.

Những mẫu xe đáp ứng mọi tiêu chuẩn của hàng ghế trước nhưng thiếu hụt ở hàng ghế sau sẽ chỉ nhận xếp hạng Chấp nhận được. Xe không đáp ứng một phần hoặc tất cả tiêu chuẩn của hàng ghế trước nhưng có chuông nhắc cho cả tài xế và hành khách phía trước với thời gian ít nhất 8 giây hoặc lâu hơn sẽ được chấm Sát giới hạn. Nếu chuông nhắc ngắn hơn 8 giây sẽ nhận điểm Kém dù đạt các tiêu chuẩn khác.

Mỹ Anh