Ôtô chỉ chạy khi tài xế thắt dây an toàn

MỹTính năng "Buckle to Drive" không chỉ buộc tài xế mà cả hành khách phía trước phải thắt dây, trên một số mẫu xe của General Motors từ 2023.

Tính năng này được thiết kế nhằm ngăn chặn một tài xế chuyển từ số P sang D nếu dây an toàn chưa được cài. Buckle to Drive (thắt dây an toàn để lái xe) lần đầu được giới thiệu như một phiên bản mở rộng của chế độ Teen Driver (tài xế tuổi teen) trên các mẫu Chevrolet Colorado, Traverse, Malibu và Canyon đời 2020, cũng như Equinox 2021 và Blazer 2022.

Cảnh báo "Thắt dây an toàn để chuyển số" trên một mẫu xe Chevrolet. Ảnh: Chevrolet

Thắt dây an toàn để lái xe là trang bị tiêu chuẩn trên Cadillac CT4 và CT5 đời 2021, cũng như các mẫu Chevrolet Malibu, Corvette và Buick Envision cùng đời. Từ năm sau, Buckle to Drive sẽ có trên Chevrolet Traverse, Tahoe, Suburban và Sulverado 2022, cũng như GMC Sierra, Yukon và Hummer, cùng Cadillac Escalade, theo GM TechLink.

Từ 2023, tính năng này sẽ áp dụng cho cả ghế hành khách phía trước, nếu có người ngồi thì tài xế không thể chuyển cần số từ P về D.

Tuy nhiên, cả hai tính năng Buckle to Drive và Teen Driver đều có thể được thắt trong danh mục cài đặt. Nhưng đó dường như không phải điều đáng lo ngại, khi tới 90,3% người Mỹ có thói quen thắt dây an toàn khi lái xe, theo Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA). Từ 2017, dây an toàn ước tính đã cứu được gần 15.000 mạng sống.

Mỹ Anh