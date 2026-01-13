Chuỗi ngày biểu tình gây rung chuyển Iran

Đám đông biểu tình đốt lửa trên đường phố thủ đô Tehran, Iran, hôm 9/1.

Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, 86 tuổi, ngày 9/1 lần đầu tiên lên tiếng về bất ổn. Ông cáo buộc những người tham gia biểu tình "đang phá hoại chính đất nước để làm hài lòng tổng thống của một quốc gia khác", ám chỉ Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông Trump trước đó cảnh báo Tehran sẽ bị Washington "giáng đòn nặng" nếu còn có thêm người biểu tình ở nước này thiệt mạng.

Lãnh tụ Iran cho rằng những nhóm được nước ngoài hậu thuẫn đang tìm cách gây bất ổn. Ông khẳng định chính phủ "sẽ không lùi bước" trước hành vi bạo loạn và sẽ không làm ngơ trước những cá nhân "hành xử như lính đánh thuê cho ngoại bang".

"Cần biết rằng Cộng hòa Hồi giáo được hình thành bằng máu của hàng trăm nghìn người và sẽ không khuất phục trước những kẻ mưu đồ phá hoại", ông Khamenei nói và kêu gọi những người ủng hộ chính phủ duy trì đoàn kết.