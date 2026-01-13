Ông Trump không loại trừ phương án không kích Iran

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump "không ngại sử dụng vũ lực với Iran" và đang xem xét phương án không kích, dù ngoại giao vẫn là lựa chọn ưu tiên.

"Các cuộc không kích vẫn là một trong rất nhiều lựa chọn được trình lên Tổng tư lệnh xem xét. Tổng thống đã nói rõ rằng ông không muốn thấy người biểu tình thiệt mạng trên đường phố Tehran, nhưng thật tiếc đó là điều đang xảy ra", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 12/1 cho biết.

Bà Leavitt nhấn mạnh ngoại giao vẫn là "lựa chọn ưu tiên" của Tổng thống Donald Trump, nhưng ông "không ngại sử dụng vũ lực và sức mạnh của quân đội Mỹ nếu thấy cần thiết".

Thư ký báo chí Nhà Trắng cũng nhắc lại cuộc tập kích của Mỹ vào ba cơ sở hạt nhân Iran hồi năm ngoái để nói về khả năng Tổng thống Trump sử dụng lực lượng quân sự Mỹ. "Không ai hiểu rõ điều đó hơn Iran", bà Leavitt cho hay.

Bà cũng nói thêm Iran đang gửi những thông điệp cả bí mật và công khai "không đồng nhất" đến Mỹ và ông Trump quan tâm đến việc tìm hiểu những thông điệp đó, nhưng không nêu cụ thể.

Người biểu tình Iran trên đường phố Tehran ngày 8/1. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cùng ngày cho biết kênh liên lạc giữa Ngoại trưởng Abbas Araghchi và đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về vấn đề Trung Đông "vẫn được duy trì".

"Các thông điệp được trao đổi bất cứ khi nào cần thiết", ông Baghaei nói.

Ngoại trưởng Araghchi trong khi đó có phát biểu phần nào cứng rắn hơn, cho biết "Iran không muốn chiến tranh nhưng hoàn toàn sẵn sàng cho chiến tranh". Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cũng nhắc lại lời cảnh báo với Washington, tuyên bố rằng các căn cứ quân sự, tàu chiến và binh lính Mỹ trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu nếu nước này can thiệp vào Iran.

Giới chức ngoại giao Mỹ ngày 12/1 khuyến cáo công dân nước này nên rời khỏi Iran "ngay lập tức" và chuẩn bị kế hoạch di chuyển mà không phụ thuộc vào sự giúp đỡ của chính phủ. Hiện chưa rõ khuyến cáo này có liên quan đến những lời đe dọa của ông Trump với Iran hay không.

Các cuộc biểu tình Iran khởi phát từ ngày 28/12/2025, do giới thương nhân bất mãn với tình hình kinh tế và đồng rial mất giá. Giới chức Iran cáo buộc "các đặc vụ khủng bố" Israel và Mỹ đang kích động biểu tình leo thang bạo lực, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ và nói rằng Tehran đang "đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề nội bộ".

Truyền thông nhà nước Iran cho biết các cuộc biểu tình leo thang thành bạo lực đã khiến ít nhất 109 thành viên lực lượng an ninh thiệt mạng. Tổ chức Hoạt động Nhân quyền Iran (HRANA), nhóm giám sát có trụ sở tại Mỹ, ước tính hơn 500 người, gồm người biểu tình và nhân viên an ninh, đã chết trong làn sóng biểu tình hiện nay.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Guardian, Reuters)