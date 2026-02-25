Chung Lệ Đề và chồng con ăn Tết ở Việt Nam

Diễn viên gốc Việt Chung Lệ Đề cùng gia đình chồng và các con về Việt Nam đón năm mới, nghỉ dưỡng.

Trên trang cá nhân ngày 24/2, người đẹp Thiên Long Bát Bộ đăng video cả gia đình check-in ở sân bay, sau đó du lịch biển Phú Quốc. Trước đó, khi livetream với khán giả, Chung Lệ Đề vừa nghe See tình của Hoàng Thùy Linh vừa nhún nhảy trên du thuyền.

Chung Lệ Đề đưa chồng con về Việt Nam Gia đình Chung Lệ Đề ở Việt Nam. Video: Red Note

Theo TVB, dịp Tết âm lịch, Chung Lệ Đề cùng cha mẹ chồng, chồng - diễn viên Trương Luân Thạc - và các con về Việt Nam. Hai bên nội ngoại ghi video chúc Tết người hâm mộ. Con gái đầu lòng của diễn viên - Yasmine - đưa bạn trai ra mắt ông bà, cha mẹ.

Vợ chồng Chung Lệ Đề định cư ở Bắc Kinh, Trung Quốc, mẹ của diễn viên - bà Chung Thi Hieu - từng tham gia một số show thực tế do đài truyền hình của Trung Quốc sản xuất. Bà còn thường cùng con gái thực hiện video hướng dẫn nấu món ăn Việt Nam. Cuối năm ngoái, Chung Lệ Đề mặc áo dài, đứng cạnh mẹ khi bà hướng dẫn nấu phở.

Chung Lệ Đề mặc áo dài khi livestream nấu phở cuối năm 2025. Ảnh: Red Note

Cô sinh ra và lớn lên ở Canada, mẹ người Việt, cha người Việt gốc Hoa. Năm 1993, cô tham gia cuộc thi hoa hậu do đài TVB tổ chức, từ đó phát triển sự nghiệp ở Hong Kong. Diễn viên có thể nói tiếng Việt, Trung và Anh.

Người đẹp nổi tiếng với Thiên long bát bộ, Nhân ngư truyền thuyết, Jan Dara, Vua phá hoại... Năm 2000, cô được tạp chí FHM bình chọn là Người phụ nữ châu Á gợi cảm nhất.

Lệ Đề và ba con chụp hình tạp chí năm 2025. Ảnh: Top

Chung Lệ Đề trải qua ba cuộc hôn nhân, chồng đầu tiên của cô là Glen Ross (quốc tịch Bỉ), họ có con gái Yasmine Ross. Năm 2003, minh tinh kết hôn lần hai với nhạc sĩ Đài Loan Nghiêm Chấn Tường, sinh hai con Tư Tiệp và Khải Lâm, vợ chồng ly hôn năm 2011.

Chung Lệ Đề, 56 tuổi, và Trương Luân Thạc, 44 tuổi. Ảnh: Weibo

Năm 2016, Chung Lệ Đề đi bước nữa với tài tử Trung Quốc Trương Luân Thạc, đổi Tư Tiệp và Khải Lâm sang họ Trương. Các con gái của diễn viên nhiều lần catwalk ở sự kiện thời trang, ghi hình quảng cáo. Trên trang cá nhân, Chung Lệ Đề nhiều lần cho biết mãn nguyện khi "gặp đúng người" là Trương Luân Thạc, cô biết ơn chồng đối xử tốt với các con riêng.

Như Anh