Chung Lệ Đề: Tôi dằn vặt vì dạy con chưa đúng mực

Diễn viên Chung Lệ Đề thừa nhận lơ là giáo dục con, dẫn đến scandal con gái để lộ ảnh nhạy cảm của người khác.

Ngày 22/3, scandal liên quan Trương Khải Lâm (Cayla) - con gái út của diễn viên Hoa ngữ Chung Lệ Đề - vào danh sách chủ đề gây chú ý nhất Weibo. Trong bức hình, Khải Lâm tạo dáng bên một người bạn nhưng ở rìa ảnh, một cô gái đang ngồi trên bệ đi vệ sinh. Bức ảnh mờ, gương mặt cô gái ở góc hình không lộ rõ, làm nhiều người đồn đoán đó là Trương Tư Tiệp, chị của Khải Lâm.

Chung Lệ Đề và Khải Lâm (trái), Tư Tiệp. Ảnh: Weibo

Khải Lâm, 16 tuổi, nhận nhiều chỉ trích vì đăng hình khiếm nhã. Ngày 23/3, trên trang cá nhân, Chung Lệ Đề đăng thư xin lỗi và giải thích sự việc. Diễn viên cho biết con gái vô tình chụp một bạn học lúc cô gái đó đang đi vệ sinh.

"Con còn nhỏ, chưa ý thức được giới hạn. Là cha mẹ, chúng tôi chưa trông nom, bảo ban con đúng mực. Trách nhiệm hoàn toàn của chúng tôi. Gia đình đã xóa bức hình và trao đổi nghiêm túc với Khải Lâm, nhắc con tầm quan trọng của việc tôn trọng riêng tư của người khác", Lệ Đề viết. Diễn viên xin lỗi người bạn của Khải Lâm và gia đình cô gái.

Lệ Đề và các con chụp hình tạp chí dịp Ngày của mẹ năm 2025. Ảnh: TOP

Trong thư, Chung Lệ Đề viết cô sống ở Bắc Kinh, Trung Quốc hơn 20 năm, các con gái của cô lớn lên, học tập ở đây. Cô thừa nhận vì công việc bận rộn, những năm qua lơ là và có nhiều thiếu sót trong giáo dục con. Diễn viên dành ít thời gian cho con, ít nói chuyện và uốn nắn, cô dằn vặt, tự trách vì điều này.

Chung Lệ Đề dặn bản thân kiên nhẫn, lắng nghe cảm xúc của con, quan tâm sức khỏe tinh thần của các cô gái hơn đồng thời học hỏi để làm một người mẹ đúng mực hơn.

Lệ Đề đón sinh nhật bên chồng con năm ngoái. Ảnh: Weibo

Khải Lâm và Tư Tiệp là con của Lệ Đề với người chồng thứ hai - nhạc sĩ Đài Lam Nghiêm Chấn Tường, họ ly hôn năm 2011, khi Khải Lâm lên hai tuổi. Năm 2016, diễn viên đi bước nữa với tài tử Trương Luân Thạc, đổi họ của hai con sang họ Trương.

Những năm gần đây, Lệ Đề và các con thường xuyên dự sự kiện thời trang ở Trung Quốc, chụp hình tạp chí. Ngoài Tư Tiệp và Khải Lâm, Lệ Đề có con gái Yasmine Ross với người chồng đầu tiên. Yasmine hiện 28 tuổi, chủ yếu sống ở Canada.

Chung Lệ Đề đưa chồng con về Việt Nam Dịp Tết Âm lịch 2026, Chung Lệ Đề cùng cả nhà về Việt Nam nghỉ dưỡng. Video: Red Note

Chung Lệ Đề sinh ra và lớn lên ở Canada, mẹ người Việt, cha người Việt gốc Hoa. Năm 1993, cô tham gia cuộc thi hoa hậu do đài TVB tổ chức, từ đó phát triển sự nghiệp ở Hong Kong. Diễn viên có thể nói tiếng Việt, Trung và Anh.

Người đẹp nổi tiếng làng giải trí Hoa ngữ với các phim Thiên long bát bộ, Nhân ngư truyền thuyết, Jan Dara, Vua phá hoại... Năm 2000, cô được tạp chí FHM bình chọn là Người phụ nữ châu Á gợi cảm nhất.

