Chứng khoán Tiên Phong thay tổng giám đốc

Ông Nguyễn Chí Thành - cựu lãnh đạo cấp cao tại nhiều công ty chứng khoán như Vietcap, Everest và SHS - được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Chứng khoán Tiên Phong từ 23/4.

Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) mới thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Thành giữ chức Tổng giám đốc trong vòng 5 năm. Công ty này do TPBank sở hữu 51% vốn.

Ông Thành sinh năm 1980, có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Boston (Mỹ) và gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán. Ông từng là lãnh đạo cấp cao tại nhiều công ty chứng khoán, trong đó hơn 11 năm gắn bó với Chứng khoán SHS trong vai trò Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc.

Ông Nguyễn Chí Thành phát biểu ra mắt cổ đông tại phiên họp thường niên 2026. Ảnh: TPS

Ra mắt cổ đông tại phiên họp thường niên ngày 22/4, ông Thành nói một trong những mục tiêu khi nhận nhiệm vụ mới là đưa TPS vào top 10 ngành chứng khoán, không chỉ tính theo thị phần môi giới mà còn ở khía cạnh khác như ngân hàng đầu tư, phát triển hệ thống...

Ban lãnh đạo TPS dự tính mất khoảng ba năm để đạt mục tiêu này và đề nghị cổ đông kiên nhẫn chờ đợi. Theo Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hồng Quân, bên cạnh được bổ sung vốn, nhân sự, công nghệ và quy trình quản trị, TPS đang có lợi thế lớn khi ngân hàng mẹ sẵn sàng chia sẻ hàng chục triệu khách hàng. Do đó, công ty "không chấp nhận duy trì vị thế tầm trung trong ngành chứng khoán".

TPS cho biết sẽ tập trung vào ba mảng kinh doanh chính gồm môi giới chứng khoán, ngân hàng đầu tư và kinh doanh nguồn vốn. Công ty đặt mục tiêu năm nay doanh thu gấp rưỡi cùng kỳ, lên 2.250 tỷ đồng; còn lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 190% lên 343 tỷ đồng. Kế hoạch được xây dựng dựa trên hai động lực chính là cải thiện dư nợ cho vay ký quỹ lên khoảng 8.000 tỷ đồng và tăng thị phần môi giới lên 1-1,2%.

Ban lãnh đạo ước tính mảng môi giới đóng góp khoảng 39% lợi nhuận, ngân hàng đầu tư chiếm 41% và 20% còn lại từ kinh doanh nguồn vốn. Khác với những công ty cùng ngành, TPS chưa ưu tiên mảng tự doanh.

Công ty dự báo nếu thị trường diễn biến thuận lợi, việc đạt mục tiêu lợi nhuận không khó. Tuy nhiên, công ty cũng tính đến kịch bản lợi nhuận có thể bị ảnh hưởng khoảng 10-15% nếu thị trường biến động tiêu cực.

Theo ông Nguyễn Hồng Quân, sau sự cố liên quan đến Bamboo Capital vào tháng 3/2025, công ty có bài học lớn về phân tán rủi ro và đang kiểm soát hoạt động rất chặt. Cho vay ký quỹ hiện không có nợ xấu. Rủi ro lớn nhất công ty đối diện là sự cạnh tranh khốc liệt với các đối thủ cùng ngành, bởi nếu không kịp chuyển mình, nguy cơ bị đào thải rất cao.

Phương Đông