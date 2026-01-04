Chứng khoán Tiên Phong trở thành công ty con của TPBank

Ngày 31/12/2025, TPBank hoàn tất mua 287,9 triệu cổ phiếu ORS, qua đó nâng sở hữu tại Chứng khoán Tiên Phong lên 51%.

Số cổ phần Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) mua nằm trong đợt phát hành 287,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ của Chứng khoán Tiên Phong (TPS), với giá 12.500 đồng mỗi đơn vị. Như vậy, TPBank đã chi khoảng 3.600 tỷ đồng để thực hiện giao dịch trên.

Trước đó, TPBank nắm giữ 30,3 triệu cổ phiếu ORS, tương đương 9,09% vốn TPS. Lãnh đạo ngân hàng từng cho biết thương vụ thâu tóm TPS là quyết định chiến lược nhằm xây dựng hệ sinh thái tài chính đồng bộ và cộng hưởng. Tham gia lĩnh vực chứng khoán giúp họ khai thác hiệu quả mạng lưới khách hàng hiện hữu và hút thêm khách hàng mới, tăng thu nhập từ phí dịch vụ và bán chéo sản phẩm.

Nhà đầu tư theo dõi bảng điện tử tại Công ty Chứng khoán Tiên Phong, năm 2020. Ảnh: Quỳnh Trần

Sau khi trở thành công ty con của TPBank, vốn điều lệ của TPS tăng từ 3.360 tỷ đồng lên 6.239 tỷ đồng. Tiền thân là Chứng khoán Phương Đông, doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2006.

Ngân hàng của Chủ tịch HĐQT Đỗ Minh Phú đầu tư vào TPS từ năm 2019, sau thương vụ mua hơn 9% cổ phần. Ông Đỗ Anh Tú, em trai ông Đỗ Minh Phú, từng là Phó chủ tịch TPBank kiêm Chủ tịch TPS. Tuy nhiên, ông Tú đã từ nhiệm hồi tháng 3/2025 và bị khởi tố với cáo buộc có dấu hiệu "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hồi tháng 7/2025.

Tháng 2 năm ngoái, công ty chứng khoán này gặp khó khăn khi 5 lô trái phiếu liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital bị tạm ngưng giao dịch, có tổng dư nợ 8.990 tỷ đồng. Trong đó, TPS là đơn vị tư vấn phát hành, đại lý chuyển nhượng, lưu ký và đại diện người sở hữu cho số trái phiếu.

Sau 3 quý đầu năm ngoái, doanh nghiệp này ghi nhận 33,8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 91,2%. Tổng tài sản đạt 11.722 tỷ đồng, tăng 600 tỷ đồng sau 9 tháng.

Trọng Hiếu