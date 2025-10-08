Chứng khoán tăng mạnh sau tin nâng hạng

9h15 VN-Index tăng mạnh

VN-Index mở cửa trong sắc xanh khi thông tin nâng hạng thị trường tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư. Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM tăng 15 điểm sau phiên khớp lệnh xác định giá mở cửa, lên 1.700 điểm.

Sàn TP HCM hiện có 222 cổ phiếu tăng, gấp 10 lần số lượng mã giảm. Rổ VN30 đóng góp 29 mã tăng.

Dù vậy, biên độ tăng của những nhóm cổ phiếu được kỳ vọng hưởng lợi từ thông tin nâng hạng thị trường không đột biến. Nhóm chứng khoán dao động 2,5-3%, còn hầu hết cổ phiếu ngân hàng tăng không quá 2%.