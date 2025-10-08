VN-Index lập kỷ lục mới

VN-Index tăng hơn 12 điểm sau thông tin được FTSE Russell nâng hạng thị trường, đóng cửa sát 1.698 điểm, đánh dấu mức chốt phiên cao nhất trong lịch sử 25 năm của chứng khoán Việt Nam.

Sau khi FTSE Russell công bố thông tin nâng hạng chứng khoán Việt Nam, nhà đầu tư bước vào phiên hôm nay với tâm lý hứng khởi. Điều này thể hiện qua lực cầu mạnh ngay lúc mở cửa, giúp VN-Index tăng 15 điểm và chạm mốc 1.700 điểm.

Tuy nhiên, áp lực chốt lời xuất hiện không lâu sau đó khiến chỉ số đại diện cho sàn TP HCM thu hẹp biên độ tăng. Chỉ số chuyển sang trạng thái giằng co quanh tham chiếu và có lúc giảm nhẹ.

Nói với VnExpress, ông Vũ Minh Đức - Phó giám đốc Phòng Nghiên cứu và phân tích, Công ty Chứng khoán Vietcap - nhận định thị trường sáng nay không bùng nổ bởi có một bộ phận nhà đầu tư chốt lãi theo tin và khối ngoại tiếp tục bán ròng.

Diễn biến này chỉ kết thúc trong khoảng 30 phút cuối phiên chiều. Dòng tiền đổ vào các mã vốn hóa lớn giúp VN-Index bật mạnh, đóng cửa tại 1.697,83 điểm. Đây là mức chốt phiên cao nhất trong lịch sử 25 năm của thị trường chứng khoán, vượt mốc 1.696,29 điểm thiết lập cách đây một tháng. Nếu tính theo giá cao nhất trong phiên, chỉ số hiện cách đỉnh cũ 20 điểm.

Sàn TP HCM hôm nay có hơn 180 mã tăng và 120 mã giảm. Sau nhịp điều chỉnh giữa phiên, nhiều cổ phiếu trụ lấy lại trạng thái hưng phấn và đóng cửa với mức tích lũy trên 1% so với tham chiếu.

Cụ thể, CTG và STB lần lượt tăng 2,5% và 2,4%, dẫn dắt đà đi lên của nhóm ngân hàng. Ở nhóm chứng khoán, SSI tăng 1%, lên 41.200 đồng với thanh khoản đột biến hơn 2.220 tỷ đồng. Nhóm thép chứng kiến sự hồi phục của HPG khi chốt phiên tại 29.200 đồng, cao hơn tham chiếu 0,7%.

Nhóm Vingroup có sự phân hóa mạnh khi VHM và VRE tăng vọt trên 3,7%, đóng góp tổng cộng 5 điểm cho VN-Index. Ngược lại, VIC giảm 1,1% xuống 178.100 đồng, khiến chỉ số mất gần 2 điểm.

Thanh khoản thị trường tăng khoảng 7.000 tỷ đồng so với phiên hôm qua, đạt hơn 32.800 tỷ đồng. Rổ vốn hóa lớn đóng góp hơn 18.200 tỷ đồng trong số này. Sàn TP HCM có 5 mã đạt thanh khoản nghìn tỷ, lần lượt là SSI, HPG, SHB, VIX và MWG.

Tín hiệu tích cực nhất trong phiên hôm nay là nhà đầu tư nước ngoài cắt chuỗi bán ròng 15 phiên liên tiếp. Nhóm này giải ngân 4.413 tỷ đồng, trong khi bán ra 4.200 tỷ đồng. Dòng tiền tập trung vào một số cổ phiếu như HPG, HDB và GEX.

Theo nhiều nhóm phân tích, việc nâng hạng giúp thị trường chứng khoán thu hút thêm dòng vốn quốc tế quy mô lớn. Một số công ty chứng khoán trong nước ước tính có khoảng 6-8 tỷ USD vốn ngoại rót vào Việt Nam. Bộ phận nghiên cứu đầu tư toàn cầu HSBC cho rằng trong kịch bản lạc quan nhất, con số có thể lên đến 10,4 tỷ USD. Các ước tính bao gồm vốn từ quỹ chủ động lẫn thụ động. Tuy nhiên, dòng vốn thực tế sẽ phân bổ theo từng giai đoạn bởi FTSE thông báo nhiều tháng trước khi thay đổi phân loại thị trường.

Phương Đông