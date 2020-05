Chứng khoán Mỹ tiếp tục bị bán tháo

Cả ba chỉ số chính của Wall Street giảm 2-3%, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa đánh thuế Trung Quốc vì để đại dịch lây lan.

Chốt phiên 1/5, chỉ số DJIA giảm 622 điểm, tương đương 2,56% về 23.723 điểm. S&P 500 mất 2,8% xuống 2.830 điểm. Còn Nasdaq Composite giảm 3,2% về 8.604 điểm.

Toàn bộ 11 nhóm ngành trong S&P 500 chìm trong sắc đỏ. Cổ phiếu năng lượng giảm mạnh nhất. Exxon Mobil mất 6,1% do lợi nhuận giảm sút quý I khi nhu cầu nhiên liệu lao dốc. Chevron cũng mất 2%.

Tháng 5 thường là tháng bán tháo trên thị trường Mỹ. "Nhà đầu tư hay bám vào câu Sell in May an go away (bán hết vào tháng 5 và đi chơi). Dù không tin lắm, nhưng hiện tại tôi nghĩ rằng thị trường đúng là sẽ đi xuống", Peter Cardillo – kinh tế trưởng tại Spartan Capital Securities nhận xét.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua dọa đánh thuế Trung Quốc, nhằm trừng phạt nước này để đại dịch lây lan. Việc này một lần nữa khiến nhà đầu tư lo ngại, trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc đã kéo dài suốt 2 năm qua.

"Covid-19 đúng là đã khiến mọi thứ rối loạn. Nhưng nền kinh tế đã yếu đi từ trước do chiến tranh thương mại. Trump không chịu trách nhiệm khi virus xuất hiện, nhưng ông ấy phải chịu trách nhiệm với chiến tranh thương mại", Cardillo cho biết.

Báo cáo tài chính của các công ty, cùng các số liệu kinh tế vĩ mô ảm đạm gần đây của Mỹ cũng càng gây sức ép lên thị trường. Theo Viện Quản lý Nguồn cung (ISM), chỉ số sản xuất của Mỹ tháng trước đã xuống đáy 11 năm, do các nhà máy phải đóng cửa vì lệnh phong tỏa.

Đến nay, mùa báo cáo tài chính tại Mỹ đã đi được nửa đường. 275 công ty trong S&P 500 đã công bố báo cáo quý I, với 68% có kết quả tốt hơn dự kiến. Dù vậy, triển vọng các quý sau không mấy lạc quan.

Cổ phiếu Amazon giảm 7% sau khi cảnh báo các chi phí liên quan đến Covid-19 có thể khiến họ có quý lỗ đầu tiên trong 5 năm. Cổ phiếu Apple giảm 1,3% do hãng từ chối công bố dự báo lợi nhuận quý này, dù quý trước tốt hơn dự kiến. Trong khi đó, Tesla hôm qua mất tới 9,4% sau khi CEO Elon Musk phàn nàn giá mã này "quá cao".

Hà Thu (theo Reuters)