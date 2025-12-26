Chứng khoán hôm nay có thể lùi về 1.700 điểm

Nhiều nhóm phân tích dự báo VN-Index hôm nay có thể nối dài nhịp điều chỉnh mạnh bởi áp lực xả hàng từ cổ phiếu "họ" Vingroup lan rộng.

VN-Index hôm qua lần đầu vượt 1.800 điểm - mức cao kỷ lục của thị trường chứng khoán trong nước. Tuy nhiên, đà hưng phấn không kéo dài lâu bởi thông tin Vingroup rút đề xuất đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đã kích hoạt làn sóng bán tháo các cổ phiếu liên quan đến doanh nghiệp này. Chỉ số đại diện cho sàn TP HCM giảm gần 40 điểm trong những phút cuối, đóng cửa quanh 1.743 điểm.

"Sự phụ thuộc vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn khiến đà giảm của thị trường trở nên đột ngột và mạnh hơn. Nhịp điều chỉnh hiện tại nhiều khả năng mới ở giai đoạn khởi đầu", chuyên gia của Công ty Chứng khoán ACB bình luận sau phiên 25/12.

Phần đông công ty chứng khoán nhận định tương tự. Thị trường được dự báo khó tránh phiên giảm tiếp bởi nhà đầu tư cá nhân thận trọng hơn sau cú giảm mạnh, dẫn đến áp lực xả hàng lan ra diện rộng. Tâm lý bảo toàn thành quả trong những ngày cuối năm có thể kích hoạt đợt bán mạnh lượng cổ phiếu vừa mua giá cao hồi đầu tuần.

Công ty Chứng khoán ACB dự đoán VN-Index nhiều khả năng lùi về vùng hỗ trợ quanh 1.700 điểm, còn Chứng khoán Tiên Phong cho rằng chỉ số giảm còn 1.710-1.715 điểm để tìm lực cầu giúp thị trường cân bằng trở lại. Nhóm phân tích Yuanta Việt Nam dự báo chỉ số hôm nay dao động quanh 1.715-1.720 điểm, tức giảm khoảng 30 điểm, đồng thời kỳ vọng trạng thái này sớm kết thúc.

Dựa vào phân tích kỹ thuật, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho hay các chỉ báo đều bắt đầu hướng xuống và khả năng cao VN-Index sẽ điều chỉnh tiếp. Nếu không thể giữ mốc 1.715 điểm, chỉ số có thể về vùng đáy gần nhất quanh 1.630-1.640 điểm, tức giảm hơn 100 điểm so với hiện tại.

Không đưa ra mức điểm cụ thể, nhưng nhóm phân tích Công ty Chứng khoán BETA đồng quan điểm nhịp giảm hiện tại vẫn tiềm ẩn rủi ro. "Các cổ phiếu trụ bất ngờ suy yếu khiến thị trường đối mặt áp lực điều chỉnh lớn, trong khi dòng tiền duy trì trạng thái thận trọng và thiếu sự lan tỏa", báo cáo của nhóm này viết.

Điểm sáng hiếm hoi của thị trường đang đến từ giao dịch khối ngoại. Nhà đầu tư nước ngoài có chuỗi mua ròng 5 phiên liên tiếp với hơn 3.500 tỷ đồng, góp phần cân bằng tâm lý thị trường trong các nhịp điều chỉnh sâu.

Trong bối cảnh VN-Index phụ thuộc nhiều vào biến động của nhóm trụ khiến các nhịp hồi phục thiếu tính bền vững, giới phân tích khuyến nghị nhà đầu tư chưa vội vàng bắt đáy. Chiến lược phù hợp lúc này là ưu tiên phòng thủ, duy trì tỷ lệ tiền mặt cao và kiên nhẫn chờ thị trường hình thành vùng cân bằng.

"Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tạm thời hạ tỷ trọng đòn bẩy để quản trị rủi ro, hạn chế bắt đáy sớm và chờ đợi mặt bằng giá ổn định hơn trong những phiên tới rồi mới tìm kiếm cơ hội giải ngân", nhóm phân tích VCBS nói.

Phương Đông