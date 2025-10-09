Chứng khoán vượt 1.700 điểm

Phần lớn thời gian bị "xanh vỏ, đỏ lòng" nhưng VN-Index vẫn chốt phiên tăng gần 19 điểm lên trên 1.716, mức kỷ lục mới của chứng khoán.

Chứng khoán sớm vượt mốc 1.700 điểm ngay đầu phiên. Sau khi thực hiện xong các lệnh giao dịch giá mở cửa, chỉ số chung rơi mạnh về gần tham chiếu nhưng nhờ bệ đỡ từ cổ phiếu VHM, sắc đỏ chưa xuất hiện. Ngay sau đó, lực cầu được bung mạnh ở rổ VN30, dần lan rộng gần một nửa bảng điện, kéo VN-Index lên sát 1.118 điểm - kỷ lục mới của chỉ số này.

Tuy nhiên áp lực bán xuất hiện mạnh hơn ở vùng giá cao, nhất là các mã vốn hóa vừa và nhỏ. Về giờ nghỉ trưa, sắc đỏ lan rộng, chiếm gần một nửa cổ phiếu sàn HoSE khiến chỉ số đại diện cũng hạ độ cao.

Từ sau 10h30, chứng khoán rơi vào tình trạng "xanh vỏ, đỏ lòng" và duy trì suốt buổi chiều. Chỉ số chung chủ yếu được kéo bởi các cổ phiếu trụ. Phiên ATC không quá biến động, điểm sáng là lực cầu áp đảo trở lại ở các mã vừa và nhỏ.

VN-Index đóng cửa trên 1.716 điểm, tăng thêm gần 19 điểm so với hôm qua. Đây tiếp tục là mức cao mới trong lịch sử 25 năm của chứng khoán Việt Nam.

Tình trạng "xanh vỏ, đỏ lòng" biến mất khi kết phiên có 157 cổ phiếu tăng, trong khi có 146 mã giảm. Tuy nhiên chênh lệch giữa hai bên không quá lớn, cho thấy thị trường có sự đồng thuận không cao.

VHM là mã góp mức tăng nhiều nhất cho chỉ số chung. Cổ phiếu của Vinhomes tăng trần lên 115.000 đồng một đơn vị với thanh khoản hơn 1.475 tỷ đồng, cao thứ 2 toàn thị trường. Ngoài ra, VN-Index còn được hỗ trợ bởi CTG, VPB, BSR (tím trần) hay VIC. Ở chiều ngược lại, VCB là mã tác động xấu nhất tới chỉ số.

Cùng với VHM, bất động sản cũng trở thành nhóm có chỉ số ngành tăng mạnh. Các mã CEO, VRE, DIG tích luỹ thêm 4-5,3%. Ngoài ra, cổ phiếu CII, PDR, IDC hay HDC cũng ghi nhận mức cải thiện tốt về thị giá.

Thanh khoản tiếp tục cải thiện theo điểm số. Tổng giá trị giao dịch sàn HoSE đạt gần 34.000 tỷ đồng, nhích nhẹ hơn 700 tỷ so với phiên trước.

Khối ngoại vẫn bán ròng, với 1.605 tỷ đồng, trong đó nhiều mã bị xả trên trăm tỷ, gồm HPG, SSI, VRE, VHM, VCI, VIX, CTG và VND. Tuy vậy, nhà đầu tư nước ngoài vẫn dành trên trăm tỷ mua ròng ở VIC, TCB và BSR.

Sau thông tin chứng khoán Việt Nam được nâng hạng được công bố, nhiều nhóm phân tích đều cho rằng nút thắt tâm lý đã được cởi bỏ. Chứng khoán VPBank (VPBankS) cho rằng nhà đầu tư có thể mạnh dạn gia tăng tỷ trọng cổ phiếu ở nhóm hưởng lợi trực tiếp từ dòng vốn và câu chuyện nâng hạng. Song song đó, nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại, đặc biệt với các cổ phiếu đang trong xu hướng tăng và bám sát đường MA20, nhưng vẫn linh hoạt chốt lời từng phần.

Còn Chứng khoán Beta (BSI) khuyến nghị chiến lược hợp lý ở giai đoạn này là "mua khi thị trường nghỉ, nắm khi thị trường chạy". Nhà đầu tư nên tận dụng các nhịp điều chỉnh ngắn hạn để giải ngân có chọn lọc vào những cổ phiếu cơ bản tốt, hưởng lợi từ xu hướng hồi phục chung của nền kinh tế.

Tất Đạt