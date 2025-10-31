Cổ phiếu Vingroup và Gelex tạo sức ép cho thị trường

VIC giảm tới 6,4% và GEX nằm sàn từ phiên ATC khiến chứng khoán điều chỉnh mạnh ở những phút cuối, đóng cửa giảm gần 30 điểm.

VN-Index tiếp tục mở cửa trong sắc xanh khi thực hiện các lệnh ATO. Sau đó, đồ thị của chỉ số này bị nhuộm đỏ hoàn toàn tới khi hết phiên. Ở nửa đầu buổi sáng, chứng khoán không quá tiêu cực khi số lượng cổ phiếu tăng và giảm giữ ở mức cân bằng. Tuy nhiên sau 10h, chỉ số chung giảm mạnh hơn, có lúc về sát 1.650 điểm khi áp lực bán gia tăng ở nhóm bluechip.

Sang buổi chiều, thị trường phục hồi lên khu vực 1.660 điểm. Nhưng tương tự hôm qua, từ sau 14h, áp lực bán tiếp tục dâng cao, đẩy chỉ số đại diện sàn HoSE xuống những vùng giá thấp hơn, lần lượt mất mốc 1.640 và 1.630 điểm. Trong phiên ATC, có lúc chứng khoán giảm tới gần 43 điểm.

Phục hồi vào cuối phiên, VN-Index đóng cửa gần 1.640 điểm, giảm gần 30 điểm. Đây là vùng giá thấp nhất gần hai tuần qua.

Độ rộng thị trường nghiêng về bên giảm giá với 190 cổ phiếu bị nhuộm đỏ. Tuy nhiên, chiều ngược lại vẫn ghi nhận 127 cổ phiếu tăng. Thị trường chịu tác động mạnh bởi rổ VN30 khi có 21 mã đi lùi khiến chỉ số đại diện giảm gần 40 điểm.

Nếu xét ở từng cổ phiếu riêng lẻ, VIC dẫn đầu nhóm ảnh hưởng tiêu cực tới VN-Index. Cổ phiếu của Vingroup đóng cửa hơn 191.000 đồng, thấp hơn tham chiếu 6,4%. Thanh khoản hôm nay đạt hơn 1.449 tỷ đồng, đứng thứ hai toàn thị trường.

Xếp sau là VHM với mức giảm 4,6% về 99.200 đồng một đơn vị. Mã này ghi nhận thanh khoản hơn 649 tỷ đồng, cao thứ 8 trên sàn HoSE.

Ngoài ra, thị trường cũng chú ý tới GEX. Cổ phiếu của Tập đoàn Gelex có phiên giảm hết biên độ thứ hai liên tiếp, về giá 44.050 đồng. Mã này nằm sàn từ khi vào phiên ATC, "trắng" bên mua ở các bước giá khác. Tổng giá trị giao dịch ghi nhận gần 1.254 tỷ đồng, cao thứ 4 toàn thị trường.

Sau hai phiên đi lùi, thanh khoản sàn HoSE hôm nay đã tăng trở lại hơn 3.800 tỷ, đạt gần 27.700 tỷ đồng. Đây là phiên thứ 4 liên tiếp, tổng giá trị giao dịch ghi nhận dưới mốc 30.000 tỷ đồng.

Khối ngoại chưa dứt đà bán ròng nhưng giá trị đã giảm hơn 61% so với hôm qua, chỉ còn khoảng 445 tỷ đồng. Đây là con số thấp nhất hơn một tháng qua. Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay xả mạnh VIC, VHM, CTG, MBB và HPG. Ngược lại, họ mua ròng ở VIX, MWG hay KDH.

Chứng khoán có tuần giảm điểm thứ ba liên tiếp khi rơi hơn 43 điểm trong tuần này. Nhìn chung, thị trường đang chịu áp lực bán ở các mã trụ, nổi bật có nhóm Vingroup (VIC, VHM, VRE) và các mã GEX, VIX, MWG... Trừ thứ Hai, các phiên còn lại trong tuần đều có thanh khoản dưới mốc 30.000 tỷ đồng, cho thấy lực cầu bắt đáy còn thận trọng, trong khi lực cung chốt lời vẫn hiện hữu ở vùng giá cao.

Tính chung cả tháng 10, VN-Index giảm hơn 22 điểm, tương đương gần 1,33%. Tháng này, chứng khoán ghi nhận phiên điều chỉnh kỷ lục gần 95 điểm vào 20/10. Tâm lý thị trường nhìn chung chịu tác động xấu trước đà bán ròng dai dẳng của khối ngoại dù chứng khoán Việt Nam đã được FTSE Russell công nhận đủ điều kiện nâng hạng.

Trong báo cáo gần đây, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) khuyến nghị nhà đầu tư bám sát diễn biến thị trường để có thể kịp thời cơ cấu danh mục nếu thị trường xuất hiện biến động mạnh bất ngờ, đặc biệt là các vị thế đã chạm ngưỡng cắt lỗ. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng nên chủ động quản trị rủi ro và hạ tỷ trọng đòn bẩy, đồng thời giữ sức mua và tâm lý ổn định để có thể tận dụng những nhịp rung lắc của thị trường nhằm tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn.

Tất Đạt