Thanh khoản chứng khoán xuống thấp

Trong phiên thị trường giằng co hôm nay, thanh khoản sàn HoSE giảm xuống mức thấp nhất gần 3 tuần.

Chứng khoán mở cửa khá tiêu cực trong phiên ATO nhưng sau đó tăng lên trên tham chiếu. Thị trường giằng co rồi trở lại sắc đỏ, về sát mốc 1.670 điểm khi áp lực bán xuất hiện ở cổ phiếu bất động sản. Sau 10h, chỉ số chung đảo chiều với sự hỗ trợ của hai mã VIC và VHM. VN-Index tiếp tục rung lắc nhẹ sau đó nhưng nhanh chóng khôi phục sắc xanh, lên quanh vùng 1.690 điểm.

Sau giờ nghỉ trưa, chứng khoán hạ độ cao khi áp lực bán có xu hướng dâng lên. Khoảng 30 phút sau, thị trường tích cực hơn hẳn, có lúc lên sát vùng 1.700 điểm. VN-Index điều chỉnh nhẹ trong phiên ATC trước khi đóng cửa trên 1.687 điểm, tăng gần 9 điểm so với hôm qua, nối dài sắc xanh ở phiên thứ 3 liên tiếp.

Điểm số cải thiện nhưng thanh khoản lại có diễn biến ngược lại. Tổng giá trị giao dịch sàn HoSE hôm nay đạt gần 25.600 tỷ đồng, giảm hơn 7.500 tỷ so với phiên trước. Đây là mức thấp nhất gần 3 tuần qua. Trong khi giá trị giao dịch buổi sáng vẫn duy trì mức tương đương hôm qua, dòng tiền giao dịch buổi chiều này "hụt hơi" hơn hẳn.

Thanh khoản suy giảm khi mức độ đồng thuận trên thị trường rất thấp. Số lượng cổ phiếu tăng và giảm gần như tương đương, lần lượt ghi nhận 157 và 156 mã. Bộ đôi "họ Vin" là động lực chính cho chỉ số chung. VIC của Vingroup tăng 5,9% lên 215.000 đồng với thanh khoản hơn 994 tỷ, cao thứ ba toàn thị trường. VHM của Vinhomes đóng cửa cao hơn 1,8% so với tham chiếu, thanh khoản gần 734 tỷ đồng.

Sự giằng co của thị trường cũng thể hiện rõ trên bảng điện từng ngành. Nhóm ngân hàng ghi nhận LPB, HDB, STB, VCB hay SHB giữ tốt sắc xanh. Tuy nhiên ngành này vẫn có nhiều mã giảm như TCB, CTG, VPB, MBB, TPB, BID, ACB hay EIB.

Dòng tiền phân hóa mạnh cũng xuất hiện ở nhóm bất động sản. Ngoài nhóm Vingroup, các cổ phiếu như KDH, NVL hay NLG đều tăng giá. Bên giảm xuất hiện CEO, DIG, PDR, DXG, HDC...

Trong các ngành hút dòng tiền tốt, chứng khoán là nhóm duy nhất có sắc đỏ áp đảo. Hàng loạt mã như VIX, SSI, VND, SHS, MBS, CTS hay FTS đều sụt trên 2%.

Hôm nay khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 1.257 tỷ đồng trên sàn HoSE, giảm khoảng 23% so với phiên trước. Dẫn đầu nhóm bị xả hàng mạnh là CTG, VHM, MSN và SSI. Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài vẫn gom vào FPT, HDB và VJC.

Tâm lý thị trường dần ổn định hơn sau phiên giảm điểm kỷ lục hôm 20/10 với thông tin thanh tra trái phiếu. Báo cáo mới đây của Chứng khoán Vietcap nhấn mạnh rằng đây là một cuộc thanh tra tuân thủ hồi tố, không phải là dấu hiệu cho thấy cơ quan quản lý đang thắt chặt thêm nữa đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Nhóm phân tích này cũng nêu quan điểm, kết quả thanh tra không ảnh hưởng đến khả năng phát hành trái phiếu của các ngân hàng hay gây thêm tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp liên quan. Hiện tại, các bên đều cho biết đã làm rõ các vấn đề với cơ quan chức năng và thực hiện thanh toán hoặc có biện pháp khắc phục dư nợ trái phiếu.

Tất Đạt